Nemanja Gudelj želja Marka Overmarsa u Antverpenu

Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 16:35
Srpski reprezentativac ima poziv iz Belgije
Posle sedam godina u Sevilji, Nemanja Gudelj je slobodan igrač. Pominjalo se da bi mogao u Crvenu zvezdu, hteo ga je Kadiz, a po saznanjima Mozzart Sporta trenutno na njegovom angažovanju radi Antverpen. Tačnije, Mark Overmas koji mu je bio tehnički direktor u Ajaksu. Holanđanin je dobro upoznat sa kvalitetima iskusnog srpskog veziste i želi da ga dovede u belgijski klub, gde radi poslednje četiri i po godine.
Gudelj je bio redovan prvotimac u klubu iz Andaluzije, sa kojim je osvojio dva trofeja Lige Evrope. Prošle sezone je bio i kapiten, ali se po isteku ugovora sporazumno rastao sa Seviljom. Iako je u poslednje vreme češće igrao na mestu štopera nego defanzivnog veznog, što mu je primarna pozicija, u Antverpenu ga vide baš kao pojačanje za vezni red.
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Klub iz Flandrije je u sezoni 2022/23 stigao do pete titule u svojoj istoriji i obezbedio debi u Ligi šampiona, ali je u naredne dve godine izostao sa evropske scene. Žele to da promene u Antverpenu, a Mark Overmars veruje da je Gudelj pravo rešenje da im pomogne u ostvarivanju boljih rezultata. Njih dvojica su sarađivali u Amsterdamu u periodu od 2015. do 2017. godine, kada je Gudelj doveden iz AZ Alkmara za 6.000.000 evra.
Ovog leta mogli bi ponovo da uspostave saradnju u pokušaju da vrate Amsterdam na međunarodnu scenu.
Antverpen je kroz svoju istoriju imao poveći broj Srba u klubu. Poslednji je Luka Stojanović, na pozajmici iz kiparskog Apolona u drugoj polovini 2017. Pre godinu dana belgijski klub pokušao je da angažuje Matiju Nastasića, ali je dogovor izostao. Sada je ponovo u "napadu" na Srbina.