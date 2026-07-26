Nemanja Gudelj želja Marka Overmarsa u Antverpenu

Posle sedam godina u Sevilji, Nemanja Gudelj je slobodan igrač. Pominjalo se da bi mogao u Crvenu zvezdu, hteo ga je Kadiz, a po saznanjima Mozzart Sporta trenutno na njegovom angažovanju radi Antverpen. Tačnije, Mark Overmas koji mu je bio tehnički direktor u Ajaksu. Holanđanin je dobro upoznat sa kvalitetima iskusnog srpskog veziste i želi da ga dovede u belgijski klub, gde radi poslednje četiri i po godine.

Gudelj je bio redovan prvotimac u klubu iz Andaluzije, sa kojim je osvojio dva trofeja Lige Evrope. Prošle sezone je bio i kapiten, ali se po isteku ugovora sporazumno rastao sa Seviljom. Iako je u poslednje vreme češće igrao na mestu štopera nego defanzivnog veznog, što mu je primarna pozicija, u Antverpenu ga vide baš kao pojačanje za vezni red.