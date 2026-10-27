PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Nema milosti za Kaljari na Olimpiku
Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 11:20
Pročitajte nekoliko predloga za 27. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Kaljari je vezao nekoliko odličnih partija na strani, a onda je otišao u Moncu i na naše iznenađenje prošao kao grupa drugara koja se spontano okupila da odigra meč. Tek u Rimu nema baš puno razloga za optimizam; kec dolazi uz 3+, pa ako vam je kvota mala iskombinujte ih. Vođstvo domaćih od dva gola donosi vam prolazak keca jer je par u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Torino je vezao tri prvenstvene pobede, a ukoliko trijumfuje večeras ovo će mu biti najbolji niz još od 2015. Međutim, sa druge strane je rival koji beleži odlične partije i u Italiji i u LŠ i kojem pripada uloga favorita u još jednom meču iz Mozzart RELAX grupe. Pritom, Komo je poslednja dva duela dobio sa 5:1 i 6:0.
Konačan ishod
Oktobar nije prijao Dortmundu, a započeo ga je remijem sa Verderom (2:2), protiv kojeg je do 88. minuta vodio sa 2:0. ali to mu je bio jedan od retkih kikseva u poslednjih desetak duela sa Zelenima. Očekujemo da kec dođe uz 3+ i GG, pa je kombinovanje i ovde vredno rizika.
Konačan ishod
Sporting je u nedelju na svom terenu izgubio od Akademika. Znajući koliko su „strpljivi“ njegovi navijači bilo bi veoma loše da tako nešto ponovi u Liga kupu, posebno protiv kluba koji ima deset bodova manje nego on i koji je u petak primio čak pet „komada“ od Gimaraisa.
Konačan ishod
Merlin Polcin je dete sreće: kad pomislite da mu ne „gine“ otkaz, on sa HSV-om napravi seriju pobeda i zadrži posao. S druge strane, njegovom kolegi Adiju Hiteru ne „cvetaju ruže“. Severnjaci su bliži osmini finala, a naši saveti su kec, prolaz domaćina ili kombinacija 1X&2+.
Konačan ishod
Lacio deli prvo mesto sa Interom i jedan je od klubova koji nisu doživeli poraz. Međutim, ni Sasuolo nema neuspeh na svom terenu još od sredine maja, zbog čega Rimljanima neće biti lako da osvoje sva tri boda. Mi ipak verujemo u dvojku, a međusobna tradicija najavljuje i 0-2.
Konačan ishod
S obzirom na dešavanja od početka prvenstva, skoro svaka utakmica može da se smatra ovakvim ili onakvim derbijem. Otrant vodi sa 21 bodom, Mornar ima jedan manje, Budućnost i Sutjeska dele treću poziciju sa 19, dok je Bokelj četvrti sa 18 i mečom manje. Ipak, očekujemo keca.
Konačan ishod
Iako je Barnet drugi, sa samo jednim porazom, dok Jork zauzima petu poziciju na tabeli sa jednim više i dva boda manje, ovo je utakmica koju je bolje da preskočite. Naime, i jedni i drugi su skloni nerešenim ishodima, a i domaći su dva kola bez pobede. Dakle, sve je moguće.
Konačan ishod