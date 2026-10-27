Slučajnost?! Ne bih rekao... Premestili Zlatnu loptu u London i dali je čoveku iz Londona

Čak je i glavni urednik Frans Fudbala, Vensan Garsija, objasnio kako je trka bila neizvesna, mada se već čuju glasovi da je izbor centarfora minhenskog Bajerna – režiran. U takvom stavu prednjači Hose Marija Guti, nekadašnji reprezentativac Španije i as Real Madrida.

„Baš je velika slučajnost što se ceremonija dodele Zlatne lopte povodom 70. godišnjice održava u Londonu, a osvaja je neko ko je iz Londona. Baš slučajnost, zar ne? Zaista neverovatna slučajnost. Lamin i Embape su više zaslužili ovo priznanje“, uverava Guti.

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Dosta toga je imao da zameri nekadašnji vezista, sada u ulozi stručnog konsultanta za Čiringito.

„Dovoljno je pogledati izraz lica Kejna kada je njegovo ime pročitano. Nikada u životu nije ni pomislio da će osvojiti Zlatnu loptu, pretpostavljao je da će Lamin i Embape biti ispred njega. Ne pravite takvu facu kada osvojite Zlatnu loptu, bar ne ako verujete da ste zasluženi pobednik. Čak nije znao ni kako da obuče sako“, istakao je Guti, koji je, kako prenosi DAZN, prekrio lice rukama kada je ime Harija Kejna objavljeno kao ime novog dobitnika Zlatne lopte, čime je jasno pokazao nevericu.