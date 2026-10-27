Slučajnost?! Ne bih rekao... Premestili Zlatnu loptu u London i dali je čoveku iz Londona
Vreme čitanja: 3min | uto. 27.10.26. | 12:08
Guti i Nasri nisu saglasni sa izborom Harija Kejna
Polemike uvek postoje. Čak i kontroverze. Na primer, svi znamo da je Robert Levandovski zaslužio Zlatnu loptu 2020, ali ona nije ni dodeljena zbog pandemije virusa korona, a naredne godine je u konkurenciji Poljaka nije baš opravdano dobio Lionel Mesi. Ili, još ranije, kada se 80 procenata planete saglasilo da bi Frank Riberi trebalo da se popne na pijedestal, a završio je treći, iza Kristijana Ronalda i Lionela Mesija.
Bilo je još manjih ili većih propusta i nelogičnosti, dok je za 2026. dobitnik Hari Kejn, s tim da mu niko ne osporava da zaslužuje nagradu, ali isto tako malo ko može da kaže da nije bilo dileme. Bilo je, još kako, zbog načina na koji su se pokazali Lamin Jamal, Rodri, pa i Leo Mesi – posebno zbog uticaja na Mundijalu – kao i učinka Kilijana Embapea u klubu i reprezentaciji.
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Čak je i glavni urednik Frans Fudbala, Vensan Garsija, objasnio kako je trka bila neizvesna, mada se već čuju glasovi da je izbor centarfora minhenskog Bajerna – režiran. U takvom stavu prednjači Hose Marija Guti, nekadašnji reprezentativac Španije i as Real Madrida.
„Baš je velika slučajnost što se ceremonija dodele Zlatne lopte povodom 70. godišnjice održava u Londonu, a osvaja je neko ko je iz Londona. Baš slučajnost, zar ne? Zaista neverovatna slučajnost. Lamin i Embape su više zaslužili ovo priznanje“, uverava Guti.
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Dosta toga je imao da zameri nekadašnji vezista, sada u ulozi stručnog konsultanta za Čiringito.
„Dovoljno je pogledati izraz lica Kejna kada je njegovo ime pročitano. Nikada u životu nije ni pomislio da će osvojiti Zlatnu loptu, pretpostavljao je da će Lamin i Embape biti ispred njega. Ne pravite takvu facu kada osvojite Zlatnu loptu, bar ne ako verujete da ste zasluženi pobednik. Čak nije znao ni kako da obuče sako“, istakao je Guti, koji je, kako prenosi DAZN, prekrio lice rukama kada je ime Harija Kejna objavljeno kao ime novog dobitnika Zlatne lopte, čime je jasno pokazao nevericu.
Saglasan sa Gutijem je i Samir Nasri, verovatno razočaran što njegov sunarodnik Embape nije izašao na podijum.
„Hari Kejn, Zlatna lopta... Dobro, statistika je presudila, a on jeste sjajan igrač, ali nikada nije predvodio svoj tim do osvajanja bilo čega značajnog, niti je bio presudan u pobedama u zaista važnim utakmicama. To me uopšte ne uzbuđuje, potpuno mi je svejedno“, dodao je nekadašnji ofanzivac Mančester Sitija, Arsenala i Marselja.
Madridski As je, analizirajući poredak, napomenuo da je iznenađenje kako Džud Belingem, naročito zbog načina na koji je igrao na Svetskom prvenstvu, nije makar u TOP 10, te kako je Vitinja, uprkos činjenici da je sa Pari Sen Žermenom odbranio pehar Lige šampiona, kalirao i pao sa treće na čak 14. poziciju. U prvih deset nije ni Pau Kubarsi, a možda je bolju poziciju od upravo deset zasluži Fabijan Ruis, jer vezista PSŽ-a ima uspehe i sa klubom i sa reprezentacijom.
Može da se kaže i da je status Majkla Olisea iznenađujući, jer je okončao izbor iza Erlinga Halanda, kao i to što je Rafinja izostavljen čak i iz najboljih 30.