Krasnodar u krizi, Musajev grmi: To je neprihvatljivo

Ove večeri Krasnodar će od 18.30 u petoj rundi grupne faze Kupa Rusije dočekati lidera prvenstva, ekipu moskovskog Dinama, a da Musajev ne zna gde je problem i kako da ga reši. Onih koji pozivaju na njegovu ostavku sve je više, tako da će biti zanimljivo videti kako će reagovati uprava ako se negativan trend rezultata nastavi.

18.30: (2,10) Krasnodar (3,40) Dinamo Moskva (3,20)

Činilo se za vikend da će Krasnodar konačno uspeti da osvoji tri boda protiv Baltike, ali desio se košmar, Francuz Loris Mojokolo je u trećem minutu nadoknade vremena postigao gol i gosti iz Kalinjingrada su stigli do boda (1:1).

"Nije na nama da sudimo da li smo ili ne u krizi. Činjenica je da smo u nizu mečeva bez pobede. Potrebna nam je samo jedna da se vratimo na pravi put. Protiv Baltike smo bili jako blizu i mogli smo da uzmemo tri boda i protiv Lokomotive. Moramo da radimo naporno i prebrodimo ovu tešku situaciju što je pre moguće", poručio je Musajev.

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On je imao šta da zameri svojim izabranicima, koji su zbog pada koncentracije dozvolili da ispuste dva boda u samom finišu.

"Želeli smo da sačuvamo rezultat. Izmene nisu išle kako je planirano, nismo podigli nivo igre. Baltika je imala inicijativu, napala nas je. Uprkos svemu, morali smo da izdržimo, bilo je samo dva minuta do kraja. Ostavili smo samog igrača kod prekida, takve stvari su neprihvatljive", poručio je Musajev.

U Grupi B Kupa Rusije, Krasnodar je na drugom mestu sa sedam bodova, ima dva manje od današnjeg protivnika, Dinama. Pobedom, domaćin bi preuzeo čelnu poziciju, ali to neće biti lako ostvariti jer Moskovljani imaju sjajnu formu. Doduše, poraženi su za vikend na gostovanju Akronu sa 3:1, ali pre toga su imali seriju od devet uzastopnih pobeda.

"Nedostajala nam jer energija u prvom delu, bili smo prespori. Posle smo se odlučili za korekcije u igri i dominirali smo u drugom poluvremenu. Akronov gol iz slobodnog udarca bio je lep, ali treći gol je rešio meč. Lako je pričati sada o tome šta je sve moglo da utiče na ishod, ali problem je naš mentalitet. Imali smo prevelik razmak između linija i bili spori. Sada se treba sabrati i spremiti jer nas protiv Krasnodara očekuje težak posao", rekao je trener Dinama Sandro Švarc.

Dve ekipe su već imale priliku da igraju ove sezone u kup utakmici. Sredinom avgusta u Moskvi Krasnodar je slavio sa 1:0 golom Žoaa Viktora u 25. minutu.

KUP RUSIJE, 5. KOLO

Utorak

16.00: (2,70) Fakel (3,20) Ahmat (2,50)

18.30: (2,10) Krasnodar (3,40) Dinamo Moskva (3,20)

Sreda

14.00: (1,85) Orenburg (3,45) Rodina (4,00)

16.15: (1,80) Rostov (3,45) Akron (4,20)

18.30: (1,35) Spartak Moskva (4,50) Rubin (8,50)

Četvrtak

15.00: (1,85) Krilja Sovjetov (3,45) Dinamo Mahačkala (4,00)

17.30: (1,88) CSKA Moskva (3,45) Lokomotiva Moskva (3,90)

19.45: (4,20) Baltika (3,40) Zenit (1,82)

*** kvote su podložne promenama