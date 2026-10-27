Antonio Rivs: Prihvatili su me kao člana porodice i tu su za mene kad god mi nešto zatreba

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Jedan od najvećih problema Partizana od početka sezone predstavlja šut sa distance, a upravo bi Amerikanac trebalo da donese ono što je crno-belima nedostajalo. I sam je svestan da je to njegovo najjače oružje.

"Moj zadatak je da širim igru. Saigrači me traže kada sam otvoren, i kroz blokove pokušavaju da mi omoguće da šutiram za tri poena. Znam kakav sam igrač i da je to moja specijalnost. Na meni je da to pokažem na terenu".

Ipak, šut neće biti jedino što se od njega očekuje. Igra crno-belih ove sezone u velikoj meri oslanja se na odbranu, a Rivs ističe da je spreman da doprinese i na toj strani parketa.

"Volim da igram odbranu. Trener svakog dana razgovara sa mnom o tome, a i saigrači mi mnogo pomažu. Kada nešto ne znam na terenu, odmah mi ukažu na to i objasne šta treba da uradim".