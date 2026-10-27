Antonio Rivs: Prihvatili su me kao člana porodice i tu su za mene kad god mi nešto zatreba
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 12:48
Novi bek Partizana govorio je pred debi u Evroligi
Iako je tek nedavno stigao u Partizan, Antonio Rivs već je imao priliku da oseti kako izgleda igrati u crno-belom dresu. Amerikanac je debitovao protiv Spartaka u Subotici, a pred prvi nastup u Evroligi govorio je o utiscima iz nove sredine i onome što može da donese ekipi.
Posebno je zadovoljan načinom na koji su ga saigrači prihvatili i koliko mu pomažu da se što brže uklopi.
"Ovde je sjajna grupa momaka koja me svakog dana tera da budem bolji. Prihvatili su me kao člana porodice, pomažu mi da napredujem, savladam akcije i tu su za mene kad god mi nešto zatreba".
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Jedan od najvećih problema Partizana od početka sezone predstavlja šut sa distance, a upravo bi Amerikanac trebalo da donese ono što je crno-belima nedostajalo. I sam je svestan da je to njegovo najjače oružje.
"Moj zadatak je da širim igru. Saigrači me traže kada sam otvoren, i kroz blokove pokušavaju da mi omoguće da šutiram za tri poena. Znam kakav sam igrač i da je to moja specijalnost. Na meni je da to pokažem na terenu".
Ipak, šut neće biti jedino što se od njega očekuje. Igra crno-belih ove sezone u velikoj meri oslanja se na odbranu, a Rivs ističe da je spreman da doprinese i na toj strani parketa.
"Volim da igram odbranu. Trener svakog dana razgovara sa mnom o tome, a i saigrači mi mnogo pomažu. Kada nešto ne znam na terenu, odmah mi ukažu na to i objasne šta treba da uradim".
Na debiju protiv Spartaka dobio je priliku da preuzme odgovornost u završnici, a koš kojim je doneo pobedu Partizanu samo je dodatno ulepšao njegov prvi nastup u crno-belom dresu.
"Bilo je sjajno. Pre toga sam gledao derbi, a atmosfera je bila neverovatna. Znao sam šta treba da donesem ekipi, naporan rad, trud i posvećenost. Dobio sam priliku da šutiram u poslednjim sekundama i zahvalan sam Bogu na tome".
Sada ga očekuje i debi u Evroligi, a prvi protivnik biće Asvel.
"Znam da imaju nekoliko igrača koji su nastupali u NBA ligi. Znam da je Toni Parker trener ekipe, kao i za Petija Milsa. Imaju veoma kvalitetne momke koji znaju da igraju košarku".