Milijaš pred kup: Prvenstvo u prvom planu, ali nećemo ići da izgubimo

TSC-a u sredu od 13 časova, gostuje Smederevu šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije, a šef stručnog štaba Topolčana Nenad Milijaš istakao je da su kup utakmice uglavnom lepe i neizvesne, jer pružaju priliku klubovima da iznenade i neočekivano stignu do završnice takmičenja.

Takođe, nekadašnji kapiten Crvene zvezde najavljuje i značajne promene u timu, jer je plasman u Mozzart Bet Superligu prioritet u ovoj sezoni.

„Nama je prevashodno bitno prvenstvo i da ostvarimo rezultat koji smo sebi zacrtali na početku. Naravno da nam je i Kup bitan i nećemo ići na to da izgubimo, ali ćemo igračima koji su manje igrali dati priliku da se nametnu i izbore za veću minutažu u prvenstvenim utakmicama”, rekao je Milijaš.