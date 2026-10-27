Milijaš pred kup: Prvenstvo u prvom planu, ali nećemo ići da izgubimo
Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 11:46
Šansa za igrače sa manjom minutažom
TSC-a u sredu od 13 časova, gostuje Smederevu šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije, a šef stručnog štaba Topolčana Nenad Milijaš istakao je da su kup utakmice uglavnom lepe i neizvesne, jer pružaju priliku klubovima da iznenade i neočekivano stignu do završnice takmičenja.
Takođe, nekadašnji kapiten Crvene zvezde najavljuje i značajne promene u timu, jer je plasman u Mozzart Bet Superligu prioritet u ovoj sezoni.
„Nama je prevashodno bitno prvenstvo i da ostvarimo rezultat koji smo sebi zacrtali na početku. Naravno da nam je i Kup bitan i nećemo ići na to da izgubimo, ali ćemo igračima koji su manje igrali dati priliku da se nametnu i izbore za veću minutažu u prvenstvenim utakmicama”, rekao je Milijaš.
Izabrane vesti
On je istakao da poštuje kvalitet Smedereva i da očekuje zanimljivu utakmicu.
„Smederevo je dobra ekipa, našeg ranga, i mislimo da će meč biti kvalitetan. Imaju dobre uslove i teren i ne vidim razlog da ne bude baš zanimljivo“.
Slična očekivanja ima i golman Nikola Bursać, koji se u avgustu vratio u TSC posle tri godine provedene u Portugalu pogotovu zbog specifičnosti kup takmičenja, gde nema prostora za nerešen ishod.
„Smederevo je dobra ekipa, mi se fokusiramo na svaku utakmicu pa I na ovu. U Kupu, međutim, ne smemo da igramo nerešeno, tu postoji samo jedan pobednik i nadam se da ćemo to biti mi“, poručio je Bursać.
Utakmicu na Gradskom stadionu u Smederevu prenosiće Arena Premium 3.