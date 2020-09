Koji je najjači šampionat u Evropi posle neprikosnovenih Liga petica? Neki bi rekli ruska Premijer liga, neki holandska Eredivizija, oni kojima je ostrvski fudbal pri srcu glasaju za engleski Čempionšip. Možda bi se najviše njih opredelilo za portugalsku NOS ligu, kako je zvaničan naziv, ili kako je poznatija kao Primeira.

Prošla sezona protekla je u dominaciji Porta, koji je osvojio duplu krunu. Najveći gubitnik bila je Benfika, koja je imala titulu u rukama, ali je posle restarta sezone odigrala katastrofalno i bukvalno predala u ruke pehar najbolje ekipe Portugalije ljutom rivalu Portu. I ove sezone ova dva giganta sa Iberijskog poluostrva trebalo bi da se bore za tron. Sporting čeka na krunu 18 godina, ali lisabonski Lavovi će teško do borbe za titulu. Pre im ostaje bitka za treću poziciju sa Bragom, pojačanim Gimaraišem, Boavistom...

Treće mesto dobija na značaju u ovom šampionatu jer vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, za razliku od prethodne sezone. Najbolja dva kluba izboriće plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a tri tima idu u Ligu Evrope. Dva najgora kluba u Primeiri ispadaju u niži rang, dok će šesnaestoplasirana ekipa da igra plej-aut sa trećeplasiranim timom iz druge lige. Novi članovi elite su postali Nasional i Farense. Iz najbolje lige je ispao Aves, kao i Portimonense, koji je za zelenim stolom ostao u Primeiri. Finansijski problemi Setubala su bili toliko veliki da nije dobio licencu, pa se Portimonense na mala vrata spasao ispadanja.

Srbi u Portugaliji – Fejsa ide Živkovićevim stopama

Od srpskih internacionalaca u narednoj sezoni u Primeri igraće Srđan Babić i Andrija Luković (Famalikao), Nikola Stojiljković (Farense), Dejan Kerkez (Maritimo) i Ljubomir Fejsa (Benfika). Status nekadašnjeg fudbalera Partizana i bivšeg reprezentativca Srbije je pod znakom pitanja. Nije u planovima lisabonskih Olrova, prošlu polusezonu je proveo u Alavesu na pozajmici. Vratio se na Luž, ali nije licenciran za međunarodna takmičenje i do kraja prelaznog roka mogao bi da napusti Orlove. Tu je i golman Benfike Mile Svilar, koji ima i belgijski pasoš.

Nema više u Portugaliji Andrije Živkovića, koji je presudio doskorašnjem klubu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. On je potpisao dvogodišnji ugovor sa grčkim vicešampionom PAOK-om. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Marko Petković je napustio Tondelu i sada je slobodan igrač. Bivši igrač Vojvodine Aleksandar Paločević pod ugovorom je sa Nasionalom, ali će do kraja godine da ostane u Južnoj Koreji u redovima Pohanga. U Portugaliji nije više ni Uroš Račić. Nekadašnji vezista Zvezde se vratio u Valensiju posle jednogodišnje pozajmice u Famalikau.

Lisabonski Orlovi potrošili 80.000.000 evra, Everton prva zvezda, Nunjez najskuplji

Ovog leta Benfika je napravila bum na veoma zanimljivoj letnojoj pijaci. Vratio se na kormilu "izdajnik" Žorž Žezus. On je bio na stubu stama navijača lisabonskih Orlova, kada je pre pet godina prešao u gradskog rivala Sportinga posle šest veoma uspešnih godina na klupi Benfike. Nije se proslavio u Lavovima, radio je u Al Hilalu, a onda se uputio put Brazila u čuveni Flamengo. Prošle sezone je iskusni stručnjak napravio fantastične uspehe sa slavnim klubom iz Rio de Žaneira. Ubedljivo je bio šampion Brazila, a onda se popeo na krov kontinenta, posle čudesnog finala Kopa Libertadoresa i pobede u Limi protiv River Plejta sa 2:1 golovima u finišu utakmice.

Everton Sousa (©Reuters)

Misiju je ispunio, vratio je u najpopularniji klub u zemlji fudbala na mesto koje mu pripada, a onda je ipak odlučio da se vrati u Benfiku. Ovog leta Orlovi su uložili 80.000.000 evra u pojačanja. Stigli su Everton (Gremio, 20.000.000), Darvin Nunjez (Almerija, 24.000.000), Pedrinjo (Korintijans, 18.000.000), Luka Valdšmit (Frajburg, 15.000.000), Jan Vertongen (Totenhem, bez obeštećenja), Žilberto (Fluminnese, 3.000.000). Očekivao se lagani proboj u Ligu šampiona i dodatna ulaganja u tim, ali šok ove nedelje. Skromni PAOK napravio je iznenađenje i pobedio Benfiku u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Lisabonskim Orlovima ostaje uteha u Ligi Evrope.

Srpski stručnjak Predrag Jokanović, godinama živi u Portugalji. Tu je napravio ime kao igrač, kasnije i kao trener Nasionala. On otkriva pozadinu povratka Žezusa u Benfiku.

"Bilo je dosta onih koji su bili protiv povratka Žezusa, ali ga je predsednik Luis Filipe Vijeira vratio. Ipak je on bio ovde šest godina, imao je dobre rezultate, igrao Ligu šampiona, bio finalista Lige Evrope. Sledećeg meseca su izbori u klubu. Protekle sezone je Benfika ispustila krunu. Više je ona izgubila titulu nego što je Porto osvojio. Čelni čovek Orlova hteo je veliko ime da povrati poljuljani ugled kluba, doveo je Žezusa, uloženo je dosta u pojačanja. Liga šampiona se podrazumevala, u planu su bila još dvojica iz Flamenga za 50.000.000 evra. Dugo je Edinson Kavani bio na meti, ali je on zatezao, čekao Juventus ili neki veći klub. Na kraju nije bilo ništa od toga iako je biio blizu Luža. Računao je Vijeira na siguran novi četvorogodišnji mandat. ali... Jedna utakmica, Benfika je bila bolja, napadala, PAOK je iznenadio i sada je to druga priča. Pitanje je koliko Benfiku zanima Liga Evrope. To je drugorazredno takmičenje. Sevilja je šest puta osvajala, a nije uspevala da dođe ni do četvrtfinala Lige šampiona“, rekao je Jokanović za MOZZART Sport.

Porto i Mendeš napravili posao leta

Kristijano Ronaldo i Predrag Jokanović (©Privatna arhiva)

Šampion Porto je najviše zaradio ovog leta. Za fenomenalnih 40.000.000 evra je prodao supertalentovanog Fabija Silva "portugalski" Vulverhempton. Ima samo 18 godina, prošle sezone je igrao 12 utakmica u dresu Zmajeva u Primeri i postigao je samo jedan gol za 182 minuta na terenu. Put Ostrva u redove Vukova otišao je i Vitinja, ali na pozajmicu. Narednog leta Vukovi mogu da ga otkupe za 20.000.000. Kako su ova dvojica završila na Ostrvu, krivac je svemogući superagent Žorž Mendeš, koji poslednjih godina vedri i oblači evropskim fudbalom kada su transferi u pitanju.

"To je Žorž Mendeš. On dobro sarađuje sa gazdom Vulverhemptona, pa ne treba da čudi toliko broj Portugalaca u ovom engleskom klubu. Oni rade dobar biznis. Taj mali Silva je odigrao nekoliko utakmica u dresu Porta i odmah 40.000.000 evra. To samo Mendeš može da uradi. Njegovih je 7.000.000, otac mladog fudbalera je dobio 3.000.000, ali Porto je zadovoljan. Bolje da uzme 30.000.000 na taj način nego 10.000.000 bez posrednika. I ovaj Vitinja što je otišao na pozajmicu je malo igrao prošle sezone (prim. aut. 110 minuta u sezoni). Porto je bio pod lupom UEFA zbog finansijskog fer-pleja. Mislim da je ovo usluga Mendeša šampionu“, smatra Jokanović.

Fabio Silva napunio kasu Porta (©Reuters)

I ove sezone se očekuje borba za titulu između Porta i Benfike.

"Benfika i Porto! To je to, nema trećeg. Sporting se pre svake sezone ’pali’, da može do titule, ali više su to najave zbog veličine kluba, navijača. Nema kvalitet da se bori za titulu. Njemu ostaje borba za treće mesto i Ligu šampiona sa Bragom. U borbi za titulu prednost dajem Benfiki. Mislim da je kvalitetnija, da će da povrati tron u Portugaliji“.

Sporting čeka na titulu od 2002. godine. Prošle sezone je bio tek četvrti. Nije bilo velikih promena u timu ni zvučnih pojačanja. Hendikep je odlazak levog beka Markosa Akunje, koga je Sevilja platila 10.500.000 evra (bez bonusa). Nekoliko dana pre početka sezone problemi sa virusom korona. Oboleo je trener Ruben Amorim i nekoliko igrača, pa je duel prvog kola protiv Žil Visentea na stadionu Žoze Alvalade predviđen za subotu, odložen. I gosti imaju problema sa zaraženim fudbalerima.

Posle transfera Fabija Silve iz Vulverhemptona u Porto najveći posao obavila je Braga, koja je za 31.000.000 evra Barseloni prodala krilnog napadača Trinkaa, koga zovu "novi Kristijano Ronaldo". U suprotnom pravcu iz Katalonije u Bragu stigao je Abel Ruiz za 8.000.000 evra. Prošle sezone trećeplasirana ekipa Primeire dobila je i novog trenera, Karlosa Karvalhala, koji je bio veoma uspešan sa Rio Aveom prošle sezone (izboreno šesto mesto i kvalifikacije za Ligu Evrope).

Odličan prelazni rok Gimaraiša i Boaviste, Kvarežma opet u Portugaliji

Rikardo Kvarežma (©Reuters)

Posle Benfike, Porta, Sportinga i Brage, u krugu favorita za Evropu su Gimaraiš i Boavista. Gimaraiš je doveo veterana Rikarda Kvarežmu, dok je na kormilu tima ovog leta stigao Tijago, veliko ime portugalskog fudbala. On je 2017. godine završio igračku karijeru u madridskog Atletiku. Radio je kao pomoćnik Dijega Čola Simeonea u redovima Jorgandžija, a bio je i u stručnom štabu mlade reprezentacije Portugalije. Ovo će mu biti debi kao glavnog trenera.

Boavista je postala filijala Lila. Gazda francuskog kluba Đerar Lopez je dugo tražio klub u Portugaliji u kojem bi razigravao mlade talente iz Lila. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja, dogovorena je saradnja sa Panterima iz Porta. Za početak će biti eksperimentalna na šest meseci, a posle toga bi Lopez i zvanično trebalo da postane valsnik 51 odsto klupskih akcija. Sve to po nagovoru portugalskog transfer gurua Luiša Kampoša koji u Lilu obavlja funkciju direktora i važi za jednog od najcenjenijih fudbalskih radnika u Evropi.

Lil je odmah poslao u Porto nekoliko igrača - Žardima, Šoa i najpoznatijeg Anhela Gomeša kojeg su doveli iz Mančester Junajteda. Lilov skauting je u Boavistu poslao i Janisa Hamaša iz Nice, Redžija Kenona iz Dalasa, meksičkog tinejdžera Alehandra Gomeza, "Benzema iz Hondurasa", Horhe Benguče... Za ovaj klub su potpisali i iskusni Francuz Adil Rami, koji je bio svetski šampion sa Trikolorima, i Havi Garsija, nekadašnji vezista Mančester Sitija i Zenita, koji stiže u nekadašnjeg šampiona Primeire iz Betisa kao slobodan igrač.

Jokanović ova dva kluba vidi u vrhu, odmah iza Benfike, Porta, Sportinga i Brage.

"Doveli su dosta kvalitetnih i poznatih igrača. Videćemo kako će to da izgleda. Ono što je problem što Gimaraiš i Boavista imaju nove, mlade, neiskusne trenere. To je trend ne samo u Portugaliji, nego vidim i kod nas, da treneri bez iskustva dobijaju odmah velike timove. Tako je i u Zvezdi i Partizanu. Nekada to nije bio slučaj kod nas. Prošle sezone je prijatno iznenađenje bio Famalikao. U finišu je ostao bez Evrope. Dovodio je igrače iz Atletika, Valensije. Pogođeno je mnogo toga prošlog leta, sada su oni otišli, stigli su novi. Ne verujem da Famalikao može da ponovi prošlu sezonu. Rio Ave je ostao bez najboljeg strelca Iranca Mehdija Taremija. To će biti veliki hendikep".

Ostalima timovima je prioritet borba za osptanak.

"Maritimo je tim koji je nije ispao 42 godine iz elite. Samo su Benfika, Porto i Sporting duže u najboljoj ligi. Setubal je bio klub sa tradicijom, tu je počeo Murinjo karijeru. Prethodnih godina mu je gledano kroz prste, ali sada nije uspeo da dobije licencu za takmičenje, pa je izbačen iz Primeire. Nasional se vratio u viši rang. Doveo je pet, šest igrača. Biće žestoka borba za opstanak".

Srpski sturčnjak je izdvojio dvojicu igrača koji bi mogli da obeleže naredni šampionat Portugalije.

"Everton Sousa je igračina. Ne znam kako je Benfika uspela da ga dovede i pobedi znatno platežnije ekipe. On je i reprezentativac Brazila već dve godine, a zna se koliko ova zemlja ima kvalitetnih napadača. Treba obratiti pažnju i na Iranca Mehdija Taremija. On je eksplodirao prošle sezone. Postigao je 18 golova u malenom Rio Aveu. Podelio je prvo mesto na listi strelaca sa Picijem i Karlosom Vinisijusem iz Benfike. Porto ga je odmah pokupio. Nije mlad, ima 28 godina. Verujem da bi mogao da bude hit i u dresu šampiona“, zaključio je Jokanović.

VREDNOST TIMOVA (PROCENA PORTALA TRANSFERMARKT)

1.Benfika 383.000.000

2. Porto 299.530.000

3. Sporting 153.800.000

4. Braga 106.350.000

5. Gimaraiš 57.000.000

6. Boavista 26.400.000

7. Famalikao 25.800.000

8. Rio Ave 22.700.000

9. Portimonense 21.350.000

10. Maritimo 18.080.000

11. Fereira 16.830.000

12. Santa Klara 16.050.000

13. Moreirense 14.850.000

14. Beleneses 13.200.000

15. Nasional 11.080.000

16. Farense 11.000.000

17. Žil Visente 10.800.000

18. Tondela 7.500.000

*cifre su u evrima

PRELAZNI ROK

BENFIKA

DOŠLI: Žorže Žezus (trener, Flamengo), Everton (Gremio, 20.000.000), Darvin Nunjez (Almerija, 24.000.000), Pedrinjo (Korintijans, 18.000.000), Luka Valdšmit (Frajburg, 15.000.000), Jan Vertongen (Totenhem), Žilberto (Fluminnese, 3.000.000), Žedson Fernandez (Totenhem), Helton Leita (Boavista), Nuno Santos (Boavista), Žerman Konti (Atlas), Saio (Šarjah), Kristijan Lema (Njuels Old Bojs, povratak sa pozajmice), Filip Krovinović (VBA, povratak sa pozajmice), Diogo Gonsalves (Famalikao, povratak sa pozajmice), Fakundo Fererira (Espanjol, povratak sa pozajmice).

OTIŠLI: Andrija Živković (PAOK), Honder Kadiz (Nešvil, 500.000, pozajmica), Bruno Varela (Gimaraiš), Joni Gonzales (Los Anđeles Galaksi, 420.000, pozajmica), Ivan Zlobin (Famalikao, 1.000.000), Dijogo Sousa (Šendžen).

PORTO

Mehdi Taremi (©Reuters)

DOŠLI: Evanilson (Fluminense, 7.500.000), Zaidu Sanusi (Santa Klara, 4.000.000), Toni Martinez (Famalikao, 4.000.000), Klaudio Ramos (Tondela), Mehdi Taremi (Rio Ave), Čidozi Avaziem (Boavista), Renco Saravija (Internasional), Everton (Urava).

OTIŠLI: Vitinja (Vulverhempton, pozajmica), Fabio Silva (Vulverhempton, 40.000.000), Andre Pereira (Rio Ave), Horhe Fernandes (Gimaraiš, 250.000), Iker Kasiljas (penzija).

SPORTING

DOŠLI: Pedro Poro (Mančester Siti, pozajmica), Pedro Gonsalves (Famalikao), Zuhair Fedal (Betis, 3.000.000), Nuno Santos (Rio Ave, 3.000.000), Vitorinjo Antunes (Hetafe), Antonio Adam (Atletiko Madrid), Josip Misić (PAOK), Karlos Jatoba (CRB).

OTIŠLI: Markos Akunja (Sevilja, 10.500.000), Mateus Pereira (VBA, 9.100.000), Rodrigo Batalja (Alaves, pozajmica), Eduardo Enrike (Krotone, pozajmica), Žeremi Matju (penzija), Želson Dala (Rio Ave), Čiko Žeraldes (Rio Ave), Alan Ruiz (bez kluba).

BRAGA

DOŠLI: Karlos Karvalhal (trener, Rio Ave), Abel Ruiz (Barselona B, 8.000.000), Niko Gaitan (Lil), Lukas Horniček (Pardubice, 1.000.000), Andrea Kastro (Gectepe), Giljerme Sketin (Santa Klara), Al Musrati (Gimaraiš), Ze Karlos (Leiksoeš), Rikardo Riler (Bragantino), Kahu (Gojas), Andrej Lukić (Šerif).

OTIŠLI: Trinkao (Barselona), Vilson Eduardo (Al Ain), Ahmed Hasan (Olimpijakos, 2.000.000), Pablo Santos (Hataj), Luter Sing (Pakos Fereira, pozajmica), Alef (Fehervar, 150.000), Bruno Vilson (Tenerife), Nikola Stojiljković (Farense), Pablo Amador (Moreirense), Juri Medeiros (Nirnberg).

GIMARAIŠ

Tijago na kormilu Gimaraiša (©Reuters)

DOŠLI: Tijago (trener), Rikardo Kvarežma (Kasimpaša), Bruno Varela (Benfika), Lajl Foster (Monako, 1.200.000), Matous Trmal (Slovačko, 1.200.000), Abdul Mumin (Nordsjeland), Silvio (Setubal), Jonas Karls (Šalke), Jan Orel Bisek (Keln), Rafa Saores (Eibar), Aleksandru Guedes (Sendai).

OTIŠLI: Pepe (Olimpijakos), Davidson (Alanja, 1.000.000), Žoao Karlos Teišeira (Fajenord), Floren Hanin (Paris), Giljermo Selis (Tolima), Al Musrati (Braga), Migel Oliveira (Moreirense), Migel Silva (APOEL), Žaoa Pedro (Pakos Fereira), Aziz (Estoril), Markos Valente (Estoril), Žoao Koreja (Čaves), Lukas Evanđelista (Nant), Žideon Mensah (Salcburg), Pepelu (Levante), Mateus Maskarenhas (Fluminense).

BOAVISTA

DOŠLI: Vasko Seabra (trener, Mafra), Anhel Gomeš (Lil, pozajmica), Leo Žardim (Lil, pozajmica), Redži Kenon (Dalas, 2.500.000), Havi Garsija (Betis), Šo (Lil, pozajmica), Adil Rami (Soči), Sebastijan Perez (Boka Juniors), Nuno Santos (Benfika B), Natan (Vasko), Horhe Benguče (Olimpija, Honduras), Rikardo Mangas (Aves), Janis Hamaš (Lil).

OTIŠLI: Jou Akah (Kajzeri), Karaka (Porto), Helton Leita (Benfika), Lukas Taljapetra (Portimonense), Mateus (Penafil), Edu Mačado (Leiksoeš), Kasijano (Vizela), Fabijano (Palmeiras).

FAMALIKAO

DOŠLI: Bruno Žordao (Vulverhempton, pozajmica), Kalvin Verdonk (Fajenord), Srđan Babić (Crvena zvezda, pozajmica), KarlosValencuela (Barakas), Ivan Zlobin (Benfika, 1.000.000), Dani Morer (Barselona B, 400.000), Andrija Luković (Rakov), Žoakin Pereira (Rosario).

OTIŠLI: Pedro Gonslaves (Sporting), Toni Martinez (Porto, 4.000.000), Tibang Pete (Beleneses), Ugo Gomez (Estoril), Rafael Defendi (Farense), Uroš Račić (Valensija, kraj pozajmice).

RIO AVE

DOŠLI: Mario Silva (trener, Almerija), Aderlan Santos (Ahli), Andre Pereira (Porto), Želson Dala (Sporting), Čiko Žeraldes (Sporting), Leo Vijeira (Atletiko PR), Rjotaro Mešino (Mančester Siti), Nando Pijnaker (Grashopers).

OTIŠLI: Mehdi Taremi (Porto), Nuno Santos (Sporting, 3.000.000), Nađak (Grashopers), Žonatan Buatu (Sint Trojden), Paulo Vitor (Čaves), Ivo Pinto (Dinamo Zagreb, pozajmica), Lukas Pijazon (Čelsi, kraj pozajmice).

PORTIMONENSE

DOŠLI: Fabrisio (Urava, pozajmica), Maurisio Antonio (Urava, pozajmica), Lukas Taljapetra (Boavista), Žulio Sezar (Atletiko GO), Reko Silva (Aves), Leonardo (Kovilja).

OTIŠLI: Žean Felipe (Kovilja), Brendon Estevan (Leiksoeš), Karlos Enrike (Mafra), Glajson (Kovilja), Felipe Makedo (Kovilja).

MARITIMO

DOŠLI: Lito Vidigal (trener, Setubal), Rafik Gitane (Ren, pozajmica), Ali Alipur (Persepolis), Klaudio Vink (Vasko da Gama), Marselo Hermes (Kruzeiro), Ruben Makedo (Aves), Žoel Tague (Kruzeiro).

OTIŠLI: Fabrisio Bajano (Rize), Žoao Gamboa (Estoril), Erivaldo (Beroe), Markao (Sampajo Korea), Bebeto (Tondela).

PAKOS FEREIRA

DOŠLI: Luter Sing (Braga, pozajmica), Fernando Fonseka (Žil Visente), Žordi (Vasko da Gama), Mišael (Atletiko GO, pozajmica), Lukas Silva (Flamengo), Martin Kalderon (Kastilja), Samjuel Silvera (Sentral Koust), Bruno Kosta (Portimonense).

OTIŠLI: Pedrinjo (Riga), Raul Ajongo (Viseu), Uilton (Anapolis), Andre Mikael (Varzim), Bruno Teles (Koimbra), Gonsalo Gregorio (Sosnovjec).

SANTA KLARA

DOŠLI: Danijel Ramos (trener, Boavista), Mansur (Atletiko GO), Mikel Viljanueva (Malaga), Žean Patrik (Viseu), Gustavo Vijera (Liverpul, Urugvaj), Andre Meskita (Maritimo), Patrik (Koritiba).

OTIŠLI: Zaidu Sanusi (Porto, 4.000.000), Giljerme Sketin (Braga), Bruno Lamas (Kor Fakan), Sesar Martins (Farense), Pablo (Guaran), Rikardinjo (Torense).

MOREIRENSE

DOŠLI: Felipe Pires (Hofenhajm), Nahuel Feraresi (Mančester Siti U23, pozajmica), Pedro Amador (Braga), Mateus Silva (Baija), Žan (Palmeiras, pozajmica), Migel Oliverira (Gimaraiš), Rejnaldo (Huventude), Gonsalo Franko (Leiksoeš).

OTIŠLI: Žoao Aurelio (Pafos), Pedro Trigeira (Tondela), Jago Santos (Tajvon), Bruno Silva (Mafra), Nene (Leiksoeš), Kevin (Mirasol).

BELENENSES

DOŠLI: Migel Kardoso (Dinamo Moskva, pozajmica), Alfonso Sousa (Porto B), Tibang Pete (Famalikao), Alfonso Taira (Hermanštat), Enrike.

OTIŠLI: Andre Santos (Grashopers), Nuno Koeljo (Čaves), Felipe Mendes (Real SC), Kikas (Doksa).

NASIONAL

DOŠLI: Vinsent Til (Mec), Visent Kozijelo (Keln, pozajmica), Lari Azuni (Kortrijk), Rikardo Piskiteli (Dinamo Bukurešt), Ruben Freitas (Mafra), Žoao Viktor (Osasko).

OTIŠLI: Nuno Kampos (Mafra), Felipe Lopes (?), Kaka (Mafra), Žoao Fernandes (Kamača, pozajmica), Seung Jun Li (Kamača, pozajmica), Pedrao (Palmeiras), Lukas Kal (Sao Paulo), Aleksandar Paločević (Pohang, pozajmica do kraja 2020.).

FARENSE

Nikola Stojiljković (©Reuters)

DOŠLI: Brajan Mansilja (Rasing), Nikola Stojiljković (Braga), Aleks Pinto (Benfika B), Madi Keta (Porto B), Sezar Martins (Santa Klara), Rafael Defendi (Famalikao).

OTIŠLI: Rafa Vijeira (Koimbra), Kristijan Irobiso (Varzim), Andre Vijeira (Varzim), Fabrisio Simoes (Feirense), Danijel Fernandes (Tarksijen).

ŽIL VISENTE

DOŠLI: Rui Almeida (trener, Kaen), Lukas Mineiro (Šapekoense, pozajmica), Antoin Letoj (Nior), Kanja Fudžimoto (Tokio Verdi, pozajmica), Renan Oliveira (Ljvov, pozajmica), Žoel Pereira (Omonija, pozajmica), Giljerme Mantuan (Korintijans), Tim Hal (Karpati), Žoao Taloča (Riga).

OTIŠLI: Ruben Ribeiro (Hataj), Fernando Fonseka (Pakos Fereira), Artur Enrike (Feroivaira).

TONDELA

DOŠLI: Pako Ajesteran (trener, Pačuka), Salvador Agra (Legija), Rafael Barbosa (Sporting U23, pozajmica), Pedro Trigeira (Moreirense), Mario Gonzalez (Viljareal, pozajmica), Žaume Grau (Osasuna, pozajmica), Rubiljo Kastiljo (Motagua).

OTIŠLI: Klaudio Ramos (Porto), Havijer (Panatinaikos), Felipe Sampajo (Gengan), Marko Petković (?), Rikardo Valente (?).

