¡Qué bombazo! Argentinci biju kao iz topa, ma kao niko nikad na Mundijalu (VIDEO)

Ali, džabe! Argentinci biju kao iz topa, ma kao niko nikada na jednom Mundijalu. Đule iz desnice Enca Fernandeza za fudbalsku istoriju i, uz svesrdnu pomoć Lionela Mesija (dvostruki asistent) i Lautara Martineza , za novo finale.

Engleska je osetila na svojoj koži mogućnosti te teške artiljerije koju južnoamerička reprezentacija poseduje. I videla je kako je bilo Egipćanima, prošla je kroz iste krugove pakla kao i oni. Samo, ovo je bilo polufinale Svetskog prvenstva i Tomas Tuhel uradio je sve da lopta ne završi u mreži Džodrana Pikforda , postavio je barikade na sve strane…

Lionel Mesi doturio je vezisti loptu, a on je uradio što nije nešto ranije. Prvo je tukao pod prečku i engleski golman je izbacio loptu preko nje. Drugi put – ulevo! I tu je do izražaja došao nedostatak centimetara kod Džordana Pikforda. Opružio se koliko je mogao, ali nije mogao da skine.

Bio je to čak peti pogodak Argentinaca van kaznenog prostora na ovom Mundijalu. Pre Enca Fernandeza su van šesnaesterca pogađali Hulijan Alvarez (protiv Švajcarske, u produžetku), zatim jedanput i Đovani Lo Selso (protiv Jordana, dok se igrala grupna faza), te u dva navrata Lionel Mesi.

Vodi se statistika od 1966. godine, baš od Svetskog prvenstva na kome je Engleska podigla prvi i za sada jedini veliki trofej, i od tada niko kao Argentina nije ovako poklapao loptu sa velike razdaljine. Na ovom turniru dala je čak 19 golova, van kaznenog prostora pet, što mu dođe 26 odsto.

Lautaro Martinez se u nadoknadi nadovezao na projektil Enca Fernandeza i Engleska se još jednom našla u beznađu (2:1). Agoniji ostrvske reprezentacije nema kraja, nema ni onoj tradiciji da stranac selektor, sada Tomas Tuhel, ne donosi svetsku titulu, ali bi zato zlatna nit Argentinaca iz Katara mogla da se produži…

Nek se spremi Španija za dalekometnu paljbu. Argentina ima razarače.