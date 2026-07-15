Detonacija kakvu Evroliga ne pamti: Valančijunas u Žalgirisu
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 21:16
Ugovor na dve godine
Gledali smo transfere i potpise koji su ovo leto i te kako uzdrmali Evroligu i košarkašku Evropi, ali nijedan nije kao ovaj...
Odjeknula je prava detonacija, prasak koji će se proširiti ne samo Starim kontinentom, već i čitavim svetom, a on glasi Jonas Valančijunas novi je igrač Žalgirisa, saopštio je litvanski gigant. Doskorašnji član Denver Nagetsa potpisao je dvogodišnji ugovor s timom iz Kaunasa, tačnije do kraja sezone 2027/2028.
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Kako navodi specijalizovani portal Basket News, Valančijunas će un dresu Žalgirisa zaraditi oko 5.000.000 evra za dve sezone. Pomenuti izvor uporedio je ovu cifru s onim što je Litvanac imao tokom boravka u Koloradu. Iskusni centar je minule sezone kao član Nagetsa inkasirao 10.395.000 dolara, dok se procenjuje da je za celokupnu NBA karijeru na ime ugovora izdejstvovao sumu od 156.151.944 dolara.
Cela operacija Žalgirisa izvedena je prilično precizno. Kako je Basket News još ranije pisao, klub iz Kaunasa dao je rok Valančijunasu do 22. juna da se izjasni o tome da li želi da prihvati ponudu, a odgovor je bio pozitivan. Postalo je jasno da će Žalgiris biti njegova naredna destinacija, pod uslovom da napusti NBA ligu. Denver je odlučio da mu se zahvali 8. jula, a litvanski gigant je pobedio konkurenciju i izborio se za potpis doskorašnjeg NBA veterana.
Ko je i šta je Jonas Valančijunas svi vrlo dobro znaju. Iskusni centar je pažnju na sebe skrenuo još 2010. godine, kada je Litvaniju predvodio do titule šampiona Evrope do 18 godina. Istu stvar je uradio i na Svetskom prvenstvu za uzrast do 19 godina 2010. i već tada je bilo jasno da ga čeka velika karijera.
Ono što je zanimljivo jeste to što je u tom periodu nosio dres Žalgirisovog najvećeg rivala - Ritasa. Usledio je NBA draft 2011. na kojem je Valančijunas izabran s pete pozicije od Toronto Reptorsa za koje je zaigrao 2012. godine. Dres kanadske franšize nosio je do 2019, a onda su usledili angažmani u Memfisu, Nju Orelansu, Vašingtonu, Sakramentu i poslednji u Denveru.
Gledajući brojke, najbolje partije pružao je u sezoni 2018/2019, kada je dres Reptorsa zamenio opremom Grizlija i na 19 utakmica za Memfis imao prosek od 19,9 poena i 10,7 skokova. Ako se gleda celokupna statistika Valančijunas je tokom NBA karijere imao učinak od 12,8 poena i devet skokova.
Papir u ovom momentu kaže da je Žalgiris jedan od najozbiljnijih timova u Evroligi. Litvanski gigant je Valančijunasom samo pokazao ozbiljnost i ambicije, a pre njega su u Žalgirio arenu stigli Sejben Li, Mark Blaževič, Marijuš Grigonis, Karsen Edvards i Sterling Braun.