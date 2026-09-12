Radionica Sergeja Jakirovića za pokvarene igračke

Vreme čitanja: 6min | sub. 12.09.26. | 09:55
Trener prvog meseca nove sezone Premijer lige dokazao je da je njegov način moguć i u najboljoj ligi na svetu. Čitav je fudbal ostao u šoku
Ako usred jula zabasate u Maribor pripremite se na to da je čitav grad otputovao na more. Na svakom bogovetnom izlogu, bilo da pođete u pekaru, u banku ili bioskop, ljubazni vas domaćini obaveštavaju da je njihov radni kolektiv otišao na zasluženi odmor i da će se vratiti - u najboljem slučaju - za 21 dan, a ponegde je povratak najavljen tek s početkom školske godine, 1. septembra.
“Da nema oblike grada”, rekao sam svom saputniku, “mogli bismo ovaj skup praznih ulica nazvati vuko*ebinom”. Mora da je to imao na umu i Sergej Jakirović kada je tim Hala poveo na pripreme baš u Maribor. Njegove su pripreme tamo bile i povod za put dvojca bez kormilara u Sloveniju. Želeli smo da vidimo uživo kako izgleda najveće englesko čudo iz prošle sezone.
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I izgledalo je tačno onako kako može da očekuje bilo ko ko je poslednjih godina pratio uspon u karijeri trenera Jakirovića. Izgledalo je kao radionica. Svedeno. Fokusirano. Po planu.
Još od kada je sa Goricom napravio prve velike trenerske korake u Hrvatskoj fudbalskoj ligi, Sergej Jakirović je ostavio utisak tipa koji ima jasan plan, a taj plan ni u vlažnim snovima neće podrazumevati pružanje više nego što je tim zapravo dug. Tako je od samih početaka Jakirović predstavljao neku vrstu antagoniste onima kojima se svaka priča o fudbalu svodi na kreiranje savršenih scenarija. Malo je fudbalskih fanatika koji nisu igrali Menadžera, ali ponekad se o starnom životu govori kao o apstrakciji te vrste. Nedostaci rezultata objašnjavaju se nedostatkom tačno određenog profila igrača, a potencijalna rešenja za probleme svode na transfere ili taktičke revolucije. Jakirović je od starta pokazao da je fudbal igra prilagođavanja, poput Bizmarkove definicije politike - umetnost mogućeg.
16.00: (1,23) Čelsi (6,50) Hal (12,0)
Tako je u Zrinjskom, koji se mučio i sezonu završio kao šesti na tabeli u Bosni i Hercegovini, bilo moguće da se sastav tima ojača igračima iz druge hrvatske lige koje je Jakirović poznavao do detalja. Ti su igrači dolaskom na viši nivo dobili sijaset novih mogućnosti i priliku za individualni razvoj. Bilo je potrebno da neko njihov eksponencijalni rast uklopi u timski rast. Zbog toga što je to urađeno uspešno, Zrinjski je pregazio sve pred sobom i postao šampion Bosne i Hercegovine.
Sličan princip rada Jakirović je imao i u Rijeci koja je, budimo pošteni, transferima koje je baš on inicirao, imala period trgovine za pamćenje, podigla kvalitet tima koji joj je u bliskoj budućnosti doneo titulu i zaradila lep novac za balkanske prilike i kontekst kluba. Dinamo Zagreb bio je logična posledica, a njegova majstorska radionica nije menjala principe, samo se prilagođavala novim zahtevima i većim tržištima. Tako je bilo i u Kajzerisporu u kom je morao da traži način da se nosi sa embargom u kom je klubu bilo zabranjeno da dovodi igrače i na pozajmicu.
To su sve bili faktori koji su od Jakirovića - i ovako vrlo visprenog Hercegovca, umerenog i konciznog - pravili boljeg trenera, svakim prilagođavanjem koje je napravio.
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Kada ga je u Turskoj primetio vlasnik Hal Sitija, u tom momentu potpredsednik Fenerbahčea, video je u stručnom štabu Kajzerispora upravo tu crtu koja u današnjem fudbalu počinje da nedostaje - fudbalske trenere spremne na prilagođavanje i rad u okvirima mogućeg. A Hal baš i nije imao mnogo mogućnosti.
Pred početak sezone u Čempionšipu predviđali su im engleski mediji borbu za opstanak, ali ko je došao do ovog, devetog pasusa teksta, već dobro zna šta je Hal uradio sa tim predviđanjima. Ismejao ih je i plasirao se u Premijer ligu. Bio je to još jedan uspeh u nizu za nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, hrvatskih korena koji i sam tvrdi da baštini hrvatsku trenersku školu, ali u svom karakteru nosi tipičnu balkansku otpornost i adaptibilnost. I istovremeno još jedna prilika za sumnju u njegove sledeće korake.
Naročito za one koji već dovoljno komplikovanu igru, kakva fudbal sa neograničenim brojem varijabli već jeste, dodatno komplikuju pričama o projektima, o dugoročnim strategijama, o pažljivom biranju profila i o tome da na najvećoj sceni ne vrede ista pravila. Sa iskustvom prelaska iz hrvatskog prvoligaša koji se bori za opstanak, u bosanskohercegovačkog prvoligaša koji se bori za Evropu, pa odlaskom u dva gradacijski još veća hrvatska kluba, hrabrošću da ode u turskog prvoligaša koji se bori za opstanak, pa u potencijalnog Čempionšip fenjeraša, Jakirović je očigledno imao drugačije poglede.
Jer je u svakom od spomenutih klubova pravio iskorak i prevazilazio očekivanja istim sistemom rada. Ne šta bismo voleli da imamo, nego šta tačno imamo na raspolaganju. Ne kako maštamo da igramo, nego kako ovi igrači mogu da igraju. Ne kako ćemo dovesti one koji su u skladu sa našim standardima, nego kako ćemo unaprediti ove i kako ćemo ih ubediti da u njih verujemo. I kako ćemo, naposletku, za manje para od konkurencije, dovesti pojačanja.
Majstorska radionica za pokvarene igračke, koje su drugi bacili u kontejner ubeđeni da su dotrajali ili bezvezni, tako je pravila rezultate ne menjajući se, sve do ulaska u Premijer ligu.
Onda su opet izašli pred kamere i seli pred tastature oni koji u svemu vide samo grafikone, samo proračune, samo profile, samo idealne scenarije i samo taktičke revolucije i rekli da “tako neće moći ovde”.
Upravo takvi morali su da se pospu pepelom i dodele nagradu Sergeju Jakiroviću za trenera meseca avgusta u Premijer ligi. Jer će, izgleda, tako moći i ovde, u intergalaktičkoj svemirskoj najboljoj ligi koju je fudbal imao. Jer je fudbal igra koja ima apsolutno iste temeljne principe svuda, a trenerski posao je uvek - šta god ko pričao - umetnost mogućeg.
Tako je moguće postalo da Hal Siti na početku sezone igra tačno onako kako je Jakirović oduvek i igrao - u skladu sa svojim mogućnostima. Kontekst i sposobnost stručnog štaba Hala da se tom kontekstu prilagode odredili su i ishod prve dve utakmice u kojima su Jakirovi izabranici pobedili prvo Mančester Junajted kod kuće, a onda i velikog konkurenta u borbi za opstanak Koventri na strani. U međuvremenu su igrali i 0:0 sa Aston Vilom, ne primivši gol u prva tri kola, ali to je već septembar i za to - još - neće biti dodeljena nagrada.
“Možda će sada neko od nas očekivati da napadnemo mesto u Ligi šampiona”, nasmejao se Jakirović u kameru pred mikrofonom. “Ali nama je cilj jasan, to je opstanak. Gledaćemo da do magičnog broja bodova dođemo što pre”.
18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70)
Kolege iz engleske oduševljene su njegovom neposrednošću, onako kako su i vajni analitičari oduševljeni time da je Jakirovićev modus operandi primenjiv i u najboljem fudbalskom takmičenju na planeti. Čitav se fudbal, tako sapet između idealnih scenarija koji ne postoje, iznenadio Halovom pojavom i menadžerom koji iza te pojave stoji. Zato je Jakir i nagrađen.
Biće teških dana. Jedan takav se možda sprema danas na Stamford bridžu. Kalendar će se, kad krene ona dosadna britanska kiša koja ne staje nedeljama, skupiti kao kilo u pola kile. Biće utakmica svaki čas. Teških poraza. Verovatno i poneka povreda. Ali to je problem samo onima koji veruju u to da im je sreća predodređena.
Sergej Jakirović se svemu tome verovatno raduje jer će u majstorsku radionicu stići još jedan pokvaren stroj koji valja popraviti. Radujemo se tome i svi mi koji volimo fudbal i sva njegova čuda, jer će u toj radionici pokvarenih igračaka, zabava biti zagarantovana.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
16.00: (2,50) Bornmut (3,40) Brentford (2,80) MR
16.00: (2,35) Aston Vila (3,40) Notingem Forest (3,00) MR
16.00: (1,23) Čelsi (6,50) Hal (12,0) MR
16.00: (1,95) Kristal Palas (3,50) Ipsvič (3,90) MR
16.00: (1,47) Liverpul (4,70) Fulam (6,40) MR
18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70) MR
21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR
Nedelja
15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR
17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama