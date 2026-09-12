Saša Ilić: Gledao sam snimak derbija i stojim iza reči o suđenju! Lima će biti od velike koristi

Baš posle njegovog, a dan kasnije i klupskog oglašavanja u vidu zamerki ka sudijama, javno su posle arbitraže glas digli predstavnici niškog Radničkog i OFK Beograda. „Ne bi trebalo generalizovati. Možda sam ja bio emotivan posle utakmice u nedelju, to je bio moj prvi utisak, ali posle nekoliko puta odgledanog snimka stojim iza svega što sam rekao po pitanju suđenja na derbiju. Ono drugo neću da komentarišem, svaki klub ima pravo na svoje mišljenje. Ja ću se baviti svojom ekipom, nadam se da će na meču sa Vojvodinom sudije biti u drugom planu, a u prvom planu igrači“.

Pitanje je samo koji, jer su kod domaćina neizvesni Demba Sek i Milan Vukotić, pošto su ranjeni završili meč na stadionu “Rajko Mitić”.

„Imamo problema, njih dvojica nisu trenirali punim intenzitetom. Obojica nam dosta znače, jer igraju na visokom nivou u poslednje vreme, ali zdravlje je uvek na prvom mestu. Svakako će biti u konkurenciji za sastav, a videćemo koliko ćemo ih koristiti. Neke promene i mimo njih dvojice će biti“.

Tema koja izaziva veliku pažnju među Grobarima jeste praznina na poziciji levog beka, jer tamo su u poslednje vreme igrali štoperi, a deluje da neće ni biti osveženja u tom delu tima, pošto se od angažmana Kristijana Manrikea iz grčke lige odustalo.

„Svi smo svesni u kakvoj se situaciji nalazi Partizan. Prethodna i ova godina su period stabilizacije. Svi bismo želeli uporedo dve stvari, ali teško je stabilizovati finansije i biti konkurentan u našem prvenstvu i još probati da igraš Evropu. Mi razmišljamo zajedno. Slažem se sa konstatacijom da smo dosta igrača promenili na levom beku, a sad i na desnom kad je otišao Milan Roganović, ali Partizan mora lepo da razmisli, jer smo u velikom zaostatku u odnosu na vrh tabele. Za sada nije siguran dolazak levog beka, verujem u svakog igrača na toj poziciji da će dati maksimum i da će pomoći Partizanu“.

Pošto pojačanja više neće biti, zasad je poslednji novajlija Sidni Lima, a izgleda da će Brazilac biti starter ili će makar dobiti minute protiv Vojvodine.

„Kad smo ga skautirali, videli smo stvari koje su se ispostavile tačnim – da je bio kapiten Santa Klare i da poseduje liderske sposobnosti. Posle dva treninga odigrao je 25 do 30 minuta u derbiju. Zadovoljan sam njegovim radom na treningu, takođe i ostatka ekipe. Možda je kratak period otkad je tu, ali mislim da će biti od koristi našoj ekipi“.

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Što se tiče Vojvodine, koja je u zamahu, Ilić o njoj govori sa velikim poštovanjem.

„Vojvodina beleži izuzetne rezultate u poslednje vreme, ima pojedince koji potezom mogu da reše meč i stabilna je pozadi. Čeka nas teška utakmica, ali igramo pred našim navijačima i moramo da tražimo tri boda. U Partizanu je stalno 'biti ili ne biti', zavisi kako se gleda. Nije ovo najbitnija utakmica za nas, jer je prvenstvo dugo i ima dosta do kraja, ali jeste važna. Vojvodina je dovela dosta kvalitetnih igrača, neke iz inostranstva, koji su ranije u našoj ligi bili među najkvalitetnijim pojedincima. Marko Savić postavlja sistem rada i to se vidi kroz rezultate. Sve u superlativu pričam o njima, ali moramo da budemo svesni da smo Partizan, kakvi god da smo. Izgledamo bolje na terenu u poslednje tri utakmice, jedino nas ne prate rezultati. Moramo da ponovimo energiju i želju sa prethodnih mečeva, a uz pomoć ljudi sa tribina verujem da će ekipa dati sve od sebe. Igrači Vojvodine mogu da te ugroze ako im daš prostora, poseduju i Zukića koji je u poslednje vreme raspoložen golgeterski i moramo na njega da obratimo posebnu pažnju“.

Za kraj, šef struke Parnog valjka je sumirao atmosferu u svlačionici posle poraza od Crvene zvezde i mesta u opasnoj zoni na tabeli Mozzart Bet Superlige.

„Niko nije raspoložen kad izgubi derbi. Nismo odigrali loš derbi, u određenim periodima smo bili dominantni protiv Zvezde, što je činjenica. Postoje delovi u igri koji nisu bili kako valja, gde nas je Zvezda kaznila, ali zalaganje i želja su bili u redu. Nije nas pratio rezultat. Vratiće se i to“, pozitivno razmišlja Ilić.