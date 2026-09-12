Da li je šampionski prozor Bostona zatvoren?

Ipak, čini se da je ovog leta Boston pogrešio. Prošlo je dosta vremena od trejda Džejlena Brauna u Filadelfiju, a pitanje — da li je to moralo da se desi, navijači i dalje postavljaju. Jer tim trejdom za Pola Džordža , Seltiksi su možda sami zatvorili šampionski prozor.

Boston Seltiksi su sinonim za pobeđivanje u NBA ligi. Oduvek je tako bilo, vrhunski igrači su dolazili u Masačusets i postajali legende najjače lige na svetu. Reč je i o franšizi koja ima najviše titula i koja generalno retko kada pravi velike greške.

Braun nije bio samo jedan od pomoćnika Džejsona Tejtuma. Bio je neretko i bolji od njega, o čemu svedoči i nagrada za MVP-ja finala 2024. godine. A prošle sezone je Braun u odsustvu Tejtuma bio alfa i omega Bostona. Radio je sve na terenu i dao je Seltiksima nadu da mogu da napravrave nešto veliko. Naterao je svojim partijama Tejtuma da se vrati na parket posle povrede Ahilove tetive, a Breda Stivensa (predsednika košarkaških operacija) da pojača roster pred „trade deadline” kako bi slavna franšiza bila još konkurentnija.

I plej-of je počeo dobro. Boston je vodio 3:1 u seriji protiv Filadelfije sa kojom je u prethodnih sedam-osam godina razvio rivalstvo, a onda se ugasio. Nik Nurs, trener Seventisiksersa, našao je način kako da njegovi igrači pobede Seltikse tri puta zaredom. Kako da Džoel Embid igra što više, a da ne bude targetiran u odbrani. Onog momenta kada je Fila slavila, krenuli su problemi za Boston. Odmah su počele priče ko je broj jedan, Braun ili Tejtum, da li je Tejtum uopšte trebalo da se vraća...

Da se ne zaboravi, ideja Stivensa koju je trener ekipe Džo Mazula prihvatio bila je da Seltiksi „prežive” prošlu sezonu i koriguju roster u hodu. Međutim, taj plan je propao, a sve je otišlo dođavola onog momenta kada je svima stigla notifikacija od Šamsa Čaranije da je Braun trejdovan za Pola Džordža, dva pika prve runde i dva pika druge runde. Braun je hteo da ode i to je to. Ostali timovi su to znali i zato nisu nudili kule i gradove kao što bi to inače učinili. Ali utisak je da je Boston mogao mnogo bolje da prođe. Ili barem da sačeka, ako ništa, imao je vremena za tako nešto. Pik Filadelfije koji je sada Bostonov na draftu 2028. godine najverovatnije neće biti visok, već između 20. i 30. pozicije. Naravno da i tu može da se upeca neki supertalenat, ali šanse nisu velike. Ko zna šta će biti 2031, dok pikovi druge runde nemaju neku vrednost, budući da su slučajevi poput Nikole Jokića, Manua Đinobilija ili Drejmonda Grina retki. Zato je malo čudno zašto Boston nije insistirao na nekom mladom igraču iz Filadelfije. Utisak je da je Braun poklonjen.