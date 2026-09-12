Alonsova revolucija: Lepo, atraktivno, na gol više, buđenje Palmera i Rodžers kao pun pogodak
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 09:14
Čelsi dao 16 pogodaka na pet utakmica ove sezone pod komandom baskijskog stručnjaka. Da li je vreme da padne Jakirovićevo čudo iz Hala (16.00) u četvrtom kolu Premijer lige
Ako se po jutru dan poznaje, konačno malo radosti za navijače Čelsija. Posle nekoliko užasnih sezona, promašaja sa Encom Mareskom na čelu, a pogotovo posle kratkotrajne ere Lijama Roseniora, osvanulo je sunce u zapadnom Londonu dolaskom Ćavija Alonsa.
Otišli su nezadovoljni (Enco Fernandes), ratosiljali su se Plavci promašja, doveli prava pojačanja. Napravio je baskijski stručnjak tim koji “grize”, igra atraktivno, lepo za oko, na gol više. Na pet mečeva ove sezone, četiri pobede i očekivani poraz od velikog rivala Arsenala proteklog vikenda (1:2). Na pet utakmica čak 16 golova za Čelsi. Pre četiri dana čak šest u mreži Lidsa u Liga kupu Engleske. Probudio se i Kol Palmer, koji je izostao sa Mundijala zbog loše forme, a ove bi trebalo da bude perjanica Ćabija Alonsa. Dva gola je dao Lidsu u poslednjem meču Plavaca, kada je ušao kao rezervista.
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Čelsi za razliku od prethodnih decenija sada ima mnogo više engleskih igrača, a uz Kola Palmera, sjajno se pokazalo skupo letnje pojačanje iz Aston Vile, Morgan Rodžers. Njih dvojica su učestvovala u 10 golova od 16 pogodaka Čelsija na prvih pet utakmica. Alonso za Rodžersa kaže da se brzo adaptirao na novi klub.
Plavci ne igraju Evropu, pa će imati više vremena za treninge i pripremu za Premijer ligu. Ulazak u Ligu šampiona čini se da je imperativ za tim iz britanske prestonice. Na Stamford Bridž danas (16.00) dolazi Jakirovićevo čudo iz Hala, tim koji jedini nije primio gol za 270 minuta. Šepure se Tigrovi na trećem mestu sa sedam bodova, a hrvatski stručnjak iz Bosne i Hercegovine zasluženo je dobio priznanje za najboljeg stručnjaka u avgustu u Premijer ligi.
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Čelsi je pred meč sa Halom produžio ugovor sa Pedrom Netom do 2032. godine.
“Hal ima sedam bodova, bez primljenog gola. Teško ga je pobediti. Ima oružje - tranziciju i prekide. Trener radi odličan posao. Biće teško i moraćemo da damo maksimum da bismo stigli do tri boda”, istakao je Alonso pred duel petog kola Premijer lige.
21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52)
Čelsi je sa Brajtonom najefikasniji tim u Premijer ligi sa osam pogodaka. Alonso je potvrdio da na megdan Tigrovima neće moći da računa na ekvadorsku radilicu na sredini terena, Mojzesa Kaiseda. On se povredio pre dve nedelje na meču sa Brajtonom (4:3) u Londonu.
“Ne, još nije spreman da se vrati. Nije trenutak da rizikujemo”, rekao je Alonso, koji je potvrdio da ne može da računa ni na Emanuela Emegu, Džordana Hendersona i Marka Palestru, dok je u konkurenciji za tim roviti Romeo Lavija.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
16.00: (2,50) Bornmut (3,40) Brentford (2,80) MR
16.00: (2,35) Aston Vila (3,40) Notingem Forest (3,00) MR
16.00: (1,23) Čelsi (6,50) Hal (12,0) MR
16.00: (1,95) Kristal Palas (3,50) Ipsvič (3,90) MR
16.00: (1,47) Liverpul (4,70) Fulam (6,40) MR
18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70) MR
21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR
Nedelja
15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR
17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama