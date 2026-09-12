Alonsova revolucija: Lepo, atraktivno, na gol više, buđenje Palmera i Rodžers kao pun pogodak

Čelsi za razliku od prethodnih decenija sada ima mnogo više engleskih igrača, a uz Kola Palmera , sjajno se pokazalo skupo letnje pojačanje iz Aston Vile, Morgan Rodžers . Njih dvojica su učestvovala u 10 golova od 16 pogodaka Čelsija na prvih pet utakmica. Alonso za Rodžersa kaže da se brzo adaptirao na novi klub.

Plavci ne igraju Evropu, pa će imati više vremena za treninge i pripremu za Premijer ligu. Ulazak u Ligu šampiona čini se da je imperativ za tim iz britanske prestonice. Na Stamford Bridž danas (16.00) dolazi Jakirovićevo čudo iz Hala, tim koji jedini nije primio gol za 270 minuta. Šepure se Tigrovi na trećem mestu sa sedam bodova, a hrvatski stručnjak iz Bosne i Hercegovine zasluženo je dobio priznanje za najboljeg stručnjaka u avgustu u Premijer ligi.

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Čelsi je pred meč sa Halom produžio ugovor sa Pedrom Netom do 2032. godine.

“Hal ima sedam bodova, bez primljenog gola. Teško ga je pobediti. Ima oružje - tranziciju i prekide. Trener radi odličan posao. Biće teško i moraćemo da damo maksimum da bismo stigli do tri boda”, istakao je Alonso pred duel petog kola Premijer lige.

21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52)

Čelsi je sa Brajtonom najefikasniji tim u Premijer ligi sa osam pogodaka. Alonso je potvrdio da na megdan Tigrovima neće moći da računa na ekvadorsku radilicu na sredini terena, Mojzesa Kaiseda. On se povredio pre dve nedelje na meču sa Brajtonom (4:3) u Londonu.

“Ne, još nije spreman da se vrati. Nije trenutak da rizikujemo”, rekao je Alonso, koji je potvrdio da ne može da računa ni na Emanuela Emegu, Džordana Hendersona i Marka Palestru, dok je u konkurenciji za tim roviti Romeo Lavija.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

16.00: (2,50) Bornmut (3,40) Brentford (2,80) MR

16.00: (2,35) Aston Vila (3,40) Notingem Forest (3,00) MR

16.00: (1,23) Čelsi (6,50) Hal (12,0) MR

16.00: (1,95) Kristal Palas (3,50) Ipsvič (3,90) MR

16.00: (1,47) Liverpul (4,70) Fulam (6,40) MR

18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70) MR

21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR

Nedelja

15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR

17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR

Ponedeljak

21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR

***kvote su podložne promenama