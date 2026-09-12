Ranjeni Milioneri na startu sezone, ali Kovačeva žuta vojska gazi

Teško će Borusija iz Dortmunda da priredi moćnom Bajernu u Bundesligi, ali ako je neki tim kadar da zakomplikuje situaciju u Nemačkoj, onda su to Milioneri sa Vestfalena. Četiri meča sezone – sve četiri pobede, uz poraz u Superkupu od moćne mašinerije iz Minhena (1:2).

Tim Nika Kovača i ove sezone igra lepršavo, dopadljivo za oko, na gol više. U utorak je pobeđen Viljareal u Ligi šampiona sa 3:2, a istim rezultatom je slomljen Hofenhajm u Zinshajmu proteklog vikenda, iako je domaćin početkom drugog poluvremena imao prednost od 2:0.