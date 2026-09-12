Ranjeni Milioneri na startu sezone, ali Kovačeva žuta vojska gazi
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 09:58
Grk Janis Konstantelijas u autu izvesno do kraja sezone posle operacije ligamenta kolena. Dortmund u seriji od četiri pobede pred dolazak na Signal Iduna park Paderborna (15.30) u trećem kolu Bundeslige
Teško će Borusija iz Dortmunda da priredi moćnom Bajernu u Bundesligi, ali ako je neki tim kadar da zakomplikuje situaciju u Nemačkoj, onda su to Milioneri sa Vestfalena. Četiri meča sezone – sve četiri pobede, uz poraz u Superkupu od moćne mašinerije iz Minhena (1:2).
Tim Nika Kovača i ove sezone igra lepršavo, dopadljivo za oko, na gol više. U utorak je pobeđen Viljareal u Ligi šampiona sa 3:2, a istim rezultatom je slomljen Hofenhajm u Zinshajmu proteklog vikenda, iako je domaćin početkom drugog poluvremena imao prednost od 2:0.
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Ipak, iz nedelje u nedelju vesti u Dortmundu nisu dobre, jedan po jedan otpadaju stižu ključni igrači. Veliko pojačanje iz PAOK-a, grčki „plejmejker“ Janis Konstantelijas, zablistao je po dolasku iz Soluna u žuto-crnom dresu, ali je doživeo tešku povredu kolena u meču sa Hamburgom.
15.30: (1,23) Borusija Dortmund (6,75) Paderborn (11,0)
Operiso je ligament kolena i za njega je izvesno ova sezona gotova. Veliki udarac za žuto-crne koji su prošlog meseca dovela talentovanog Grka i dali mu odmah glavnu ulogu.
“Ova vest nas pogađa jer je Janis za kratko vreme pokazao zašto ga vidimo kao budućnost Borusije iz Dortmunda“, rekao je direktor kluba Lars Riken.
Problem ima i drugi Grk na Vestfalenu Konstantinos Karecas, letošnja akvizicija iz Genka, dok su van stroja i Lerma, Mane, Kabar i Džan. Zbog crvenog kartona suspendovan je Italijan Samjuele Inasio. Gvinejac Seru Girasi i ove sezone je strah i trepet za protivničke mreže. Žutoj podmornici je pre četirir dana dao dva gola, a pre toga je zatresao mrežu i Hamburgera i Hofenhajma u prva dva kola Bundesligi. Girasi će biti najistureniji u špicu, a iza Gvinejca se očekuju Nvaneri i Silva.
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Posle dve startne pobede u šampionatu, Dortmund danas (15.30) ne bi trebalo da ima težak zadatak. Na Vestfalen, iliti kako se danas zove stadion Signal Iduna park, stiže Paderborn, tim koji je sakupio samo bod za prvih 180 minuta šampionata, a nije još zatresao mrežu (doduše, primio je samo jedan pogodak).
BUNDESLIGA – 3. KOLO
Petak
Union Berlin - Šalke 1:3 (0:1)
/Skarke 90+6 – Gosens 25, Aušiš 46, Veber 90+13/
Subota
15.30: (3,90) Augzburg (3,70) Bajer Leverkuzen (1,90) - MR
15.30: (1,23) Borusija Dortmund (6,75) Paderborn (11,0) - MR
15.30: (1,70) Frajburg (4,20) Borusija Menhengladbah (4,50) - MR
15.30: (2,35) Hofenhajm (3,75) Štutgart (2,65) - MR
15.30: (2,00) Majnc (3,60) Ajntraht Frankfurt (3,60) - MR
18.30: (2,10) Keln (3,50) Verder (3,40) - MR
Nedelja
15.30: (1,35) RB Lajpcig (5,45) Hamburger (6,80) - MR
17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR
***Kvote su podložne promenama