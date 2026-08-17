Raport sa srpskoligaških terena: Prve lovorike u Užicu i Kruševcu

Zato pažnja ide na one koji su već omirisali barut novog prvenstva. I imalo je šta da se probeleži i evidentira.

VALJEVCIMA SVIH ŠEST BODOVA

Činjenica da je meč GFK Sloboda – Đerdap (3:2) odigran pre svih, omogućio je Iliji Stojanoviću, napadaču Užičana da pobere lovorike uvodne runde. Pored toga što je postigao prvi gol u sezoni 2026/27. njegovo ime ostaće zapisano i po tome što je ovaj fudbaler prvi koji je utefterio het-trik. Za razliku od njega, Nikola Grbović iz Takova start novog prvenstva pamtiće i po tome što je pogodio mrežu svog gola.

Samo 14 postignutih pogodaka može se tretirati skromnnim učinkom. Da nije bilo golova na terenu kraj Đetinje (3:2) ili na meču Jedinstvo putevi – Šumadija 1903 i Omladinac – Takovo, gde je publika videla po tri lopte u mreži, efikasnost bi bila daleko ispod proseka.

Na osnovu rezultata, jasno je da su najviše profitirali klubovi iz Valjeva. Radnički je na Petom puku hicem Laza Ristovskog na popravni poslao novajliju iz Krupnja, dok je Budućnost Krušik trijumfalno napustila teren Sloge iz Požege. FAP, dojučerašnji prvoligaš, morao je da se zadovolji mrvom protiv Reala na svom terenu, a Dizelka iz Lajkovca na krilima strelca Andrije Ranisavljevića se sa pesmom vratila sa gostovanja Vujanu debitantu među trećeligašima.

Srpska liga Zapad, rezultati 1.kola: GFK Sloboda – Đerdap 3:2, Vujin – Železničar (L) 0:1, Radnički (V) – Rađevac 1:0, Sloga (P) – Budućnost Krušik 0:1, Zlatibor - Napredak 0:0, Omladinac (Z) – Takovo (GM) 3:0, FAP – Real 0:0, Jedinstvo putevi – Šumadija 1903 2:1.