Raport sa srpskoligaških terena: Prve lovorike u Užicu i Kruševcu

Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 08:23
Start nove sezone obeležili trostruki strelci Ilija Stojanović (GFK Sloboda) i Nikola Bogdanović (Jedinstvo 1936)
Kada bi u narednom periodu na utakmicama Srpskih liga bilo bar upola golova kao u duelima kruševačkog Jedinstva 1936 i Morave iz Ćuprije (4:4), ili u Jagodini, gde su odmeravali snage istoimeni domaćin i OFK Brzi Brod (3:3), pa i na osnovu onoga što je obeležilo prvu utakmicu na otvaranju nove sezone između GFK Slobode i Đerdapa (3:2), onda bismo bili spremni da kažemo kako se fudbal vratio i na treći po jačini rang na prostorima fudbalske Srbije.
Da mnogo toga, ipak, nije kao nekada, svedoči i to da je startovala nova sezona na terenima u dve od četiri grupe Srpske lige. U borbu za bodove krenuli su timovi sa područja zapadne i istočnog dela Srbije, dok će klubovi sa teritorije Beograda i sa tla Vojvodine premijeru da odrade narednog vikenda.
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Zato pažnja ide na one koji su već omirisali barut novog prvenstva. I imalo je šta da se probeleži i evidentira.
VALJEVCIMA SVIH ŠEST BODOVA
Činjenica da je meč GFK Sloboda – Đerdap (3:2) odigran pre svih, omogućio je Iliji Stojanoviću, napadaču Užičana da pobere lovorike uvodne runde. Pored toga što je postigao prvi gol u sezoni 2026/27. njegovo ime ostaće zapisano i po tome što je ovaj fudbaler prvi koji je utefterio het-trik. Za razliku od njega, Nikola Grbović iz Takova start novog prvenstva pamtiće i po tome što je pogodio mrežu svog gola.
Samo 14 postignutih pogodaka može se tretirati skromnnim učinkom. Da nije bilo golova na terenu kraj Đetinje (3:2) ili na meču Jedinstvo putevi – Šumadija 1903 i Omladinac – Takovo, gde je publika videla po tri lopte u mreži, efikasnost bi bila daleko ispod proseka.
Na osnovu rezultata, jasno je da su najviše profitirali klubovi iz Valjeva. Radnički je na Petom puku hicem Laza Ristovskog na popravni poslao novajliju iz Krupnja, dok je Budućnost Krušik trijumfalno napustila teren Sloge iz Požege. FAP, dojučerašnji prvoligaš, morao je da se zadovolji mrvom protiv Reala na svom terenu, a Dizelka iz Lajkovca na krilima strelca Andrije Ranisavljevića se sa pesmom vratila sa gostovanja Vujanu debitantu među trećeligašima.
Srpska liga Zapad, rezultati 1.kola: GFK Sloboda – Đerdap 3:2, Vujin – Železničar (L) 0:1, Radnički (V) – Rađevac 1:0, Sloga (P) – Budućnost Krušik 0:1, Zlatibor - Napredak 0:0, Omladinac (Z) – Takovo (GM) 3:0, FAP – Real 0:0, Jedinstvo putevi – Šumadija 1903 2:1.
DŽELATOVIĆ PRVI PROMAŠIO PENAL
Srpska liga Istok već od 1.kola nastavlja da korača utabanom stazom, kojom je većim delom protekle sezone išla po pitanju realizacije. Brojka od 28 postignutih golova ide u prilog ovoj konstataciji.
Tragajući za detaljima i dešavanjima koja su obeležili startnih 90 minuta na terenima srpskoligaškog Istoka, ne bi bilo pravedno, a da se akcenat ne stavi na već pomenuti okršaj u Kruševcu, gde je viđena prava goleada. Osam pogodaka, u obe mreže po četiri. U prvi plan iskočili su Nikola Bogdanović iz redova domaćina koji je bio trostruki strelac, a onda i Martin Filipović, koji je dva puta pogađao mrežu za sastav iz Ćuprije. Ostaće zapisano da je upravo na ovom meču prvi penal u sezoni promašio Predrag Dželatović, rezervista Morave 1918.
Ostaće zapisano i da su timovi koji su gostovali bili uspešniji od svojih domaćina.
Srpska liga – Istok, rezultati 1.kola: Sloga – Trajal 3:0, GFK Jagodina – OFK Brzi brod 3:3, OFK Sinđelić – Radnilki (S) 0:1, Rembas – Đerdap 1:1, Timok 1919 – Radnički (P) 1:2, Pčinja – Timočanin 0:2, Jedinstvo 1936 – Morava 1918 4:4, Vlasina – Maološište 2:1.