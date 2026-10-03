Misteriozni Novak: Moji problemi nisu pitanje spremnosti, već zdravlja

Putem kojim se ređe ide, stigao je Novak Đoković u četvrtfinale Pekinga. Savršeni niz u kineskoj prestonici porastao je na 31 pobedu u isto toliko mečeva, ali je tročasovni meč sa domaćim igračem i autsajderom Junčaoketeom Buom bio nategnut i mučan.

Kao i na otvaranju protiv Nuna Boržesa, srpski velikan je imao fizičkih problema, tražio lekarsku pomoć, a na kraju uspeo da zakaže četvrtfinalni susret, najverovatnije sa Aleksanderom Zverevom.

"Ne želim da ulazim u detalje, jer bi ispalo da se žalim i tražim opravdanja. Istina je da ova godina za mene predstavlja veliku bitku sa fizičkim problemima", rekao je Novak nakon teško izvojevanog trijumfa i dodao: "Pokušao sam da pronađem rešenje na različite načine, da ostanem u kakvoj-takvoj fizičkoj formi i da budem zdravstveno sposoban za teren i protivnika. Ako me neko pobedi jer je bio bolji od mene, perfektno. Ali većina mečeva u ovoj sezoni je za mene bila prava fizička bitka i to bez konekcije sa spremnošću."