Misteriozni Novak: Moji problemi nisu pitanje spremnosti, već zdravlja
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 10:31
"Ne želim da otkrijem šta je u pitanju", kaže srpski as
Putem kojim se ređe ide, stigao je Novak Đoković u četvrtfinale Pekinga. Savršeni niz u kineskoj prestonici porastao je na 31 pobedu u isto toliko mečeva, ali je tročasovni meč sa domaćim igračem i autsajderom Junčaoketeom Buom bio nategnut i mučan.
Kao i na otvaranju protiv Nuna Boržesa, srpski velikan je imao fizičkih problema, tražio lekarsku pomoć, a na kraju uspeo da zakaže četvrtfinalni susret, najverovatnije sa Aleksanderom Zverevom.
"Ne želim da ulazim u detalje, jer bi ispalo da se žalim i tražim opravdanja. Istina je da ova godina za mene predstavlja veliku bitku sa fizičkim problemima", rekao je Novak nakon teško izvojevanog trijumfa i dodao: "Pokušao sam da pronađem rešenje na različite načine, da ostanem u kakvoj-takvoj fizičkoj formi i da budem zdravstveno sposoban za teren i protivnika. Ako me neko pobedi jer je bio bolji od mene, perfektno. Ali većina mečeva u ovoj sezoni je za mene bila prava fizička bitka i to bez konekcije sa spremnošću."
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Često se poslednjih meseci u javnosti potencira Novakova fizička spremnost koja je daleko od nekadašnje. Ipak, Đoković objašnjava da su ljudi u zabludi.
"Ljudi misle da su moji problemi posledica nivoa moje spremnosti, ali to nije tačno. Povezani su sa mojim zdravljem. Ne želim da otkrijem šta je u pitanju, ali pokušavam da to konačno rešim sa mojim timom."
Upravo zbog ovoga ne čudi izuzetno mali broj turnira na kojima se pojavio. Igrao je na sva četiri grend slema, a uz to samo Indijan Vels, Rim, Sinsinati i sada Peking.
"Teško mi je da se vratim na svoj teniski nivo. Nadam se da ću na narednim turnirima biti bolji. Nije zabavno ovako se osećati na terenu, jer trošim i snagu i emotivnu energiju na probleme u igri."