Slučaj Majk Džejms - između želje da igra više i granice koju postavlja telo

Nekoliko trenutaka kasnije iznet je na nosilima, a zabrinutost se vrlo brzo proširila evropskom košarkom... Bilo je suza, bilo je zagrljaja podrške i malo ko je mogao da ostane ravnodušan na ono što se dogodilo najboljem strelcu u istoriji Evrolige.

Teško je bilo ostati ravnodušan na mučnu scenu iz Beogradske arene. Majk Džejms je ležao na parketu, sa bolnom grimasom na licu dok se držao za desnu nogu posle jednog proklizavanja bez kontakta sa protivnikom... Odmah je svima postalo jasno koliko je ozbiljno.

Anadolu Efes je potvrdio povredu u predelu Ahilove tetive, a posle detaljnih pregleda nije se mnogo čekalo već je vrsni strelac iz Oregona odmah podvrgnut operativnom zahvatu. Sada su pred njim meseci oporavka i mukotrpnog rada kako bi se, duboko u četvrtoj deceniji života, uopšte vratio profesionalnoj košarci. A, iako živimo u dobu napredne medicine i tehnologija, pitanje je da li će moći da se vrati... Nedelja, 18.00: (6,00) FMP Železnik (20,0) Crvena zvezda (1,17) Nada tinja. To što je Efes u zvaničnom saopštenju poručio da je povratk moguć i za sedam meseci ne znači ništa jer je to, bar za ovakvu vrstu povrede, gotovo nemoguće očekivati. Period od šest do osam meseci posle kidanja Ahilove tetive rezervisan je za lagano trčanje, vežbe agilnosti, dok skokovi i pliometrija postepeno ulaze u program. Realan, ne i obavezan, okvir za povratak je, kažu specijalisti, između 10 i 12 meseci. Sve zavisi od stepena povrede i reakcije tela na oporavak. Sve što se dogodilo na parketu Beogradske arene u četvrtak uveče dobilo je dodatnu težinu zbog poruke koju je Džejms objavio samo dva dana pre teške povrede. Odgovarajući na priču o predugačkoj sezoni, velikom broju putovanja i opterećenju igrača, u svom maniru je napisao sledeće:

“Treba da prestanu (ljudi) da kukaju. To je 38 utakmica za osam meseci. Zarađujem za život igrajući košarku. Voleo bih da ih ima još”. Njegova povreda ne može da posluži kao krunski dokaz da je pretrpan raspored klupske sezone doveo do problema sa Ahilovom tetivom, tačnije takva uzročna veza ne može da se izvodi iz jednog slučaja. Ipak, teško je ignorisati koliko su se u razmaku od samo dva dana približile dve strane iste rasprave, odnosno želja vrhunskog sportiste da igra što više i pitanje koliko opterećenja telo može da podnese tokom sezone. Džejms je s godinama nakupio dovoljno iskustva sa takvim ritmom i sa jedne strane postoji apsolutno razumevanje za želju da sezona ima još i više utakmica. Ipak, da li je to zaista ono što je košarci u ovom trenutku neophodno? Kontradiktornost ovog pitanja je zapravo to što je on, kao igrač i najbolji strelac u istoriji Evrolige, bio taj koji želi više utakmica. A, da li Evropa ima uslove da profesionalnim košarkašima pruži adekvatan tretman, da bi mogli da iznesu još i veći obim posla na najvišem nivou? Nije tajna da se košarka sa ove strane Atlantika nalazi možda u najdelikatnijem momentu svog postojanja i da se već neko vreme nalazi na istorijskoj prekretnici. Da li ćemo, počev od naredne jeseni, dobiti još jedno elitno klupsko takmičenje pod okriljem NBA Evrope ili će se dogoditi fuzija snaga, kako bi NBA, Evroliga i FIBA stvorili novi, zajednički poredak, saznaćemo već tokom sedmice pred nama. Za 5. oktobar zakazan ključni sastanak u jednom renomiranom hotelu na italijanskom jezeru Komo i po mnogima to bi mogao da bude istorijski događaj za svetsku košarku. Ponuda NBA je na stolu, a od ishoda razgovora suvlasnika Evrolige zavisi i kompletna budućnost evropske košarke, samim tim i kako će izgledati godišnji kalendar svih takmičenja, kojem je neminovno potrebna ozbiljna reforma.

Da li ćemo u budućnosti gledati dva "elitna" klupska takmičenja za kontekst ove priče možda jeste manje bitno, ali je ipak u direktnoj korelaciji. Evropa, ma koliko resursa imala, nema dovoljno kvalitetnih organizacija, stručnog kadra, pa ni igrača adekvatno pripremljenih da nose toliko sadržaja u jednoj kalendarskoj godini. I to je fakat. Razvodnjavanje kvaliteta retko kada je bilo dobro rešenje i koncentracija kvaliteta je nešto čemu treba težiti. Da ne idemo previše u širinu, vratimo se na temu... Impozantno zvuči podatak da je Majk Džejms među igračima sa najvećom minutažom i brojem nastupa u Evroligi, a kroz desetak godina prošao je kroz šest klubova i postao u međuvremenu najbolji strelac u istoriji takmičenja. Sa 36 godina pokazao je da želi da igra što više (i duže), što dosta govori o njegovom takmičarskom duhu i odnosu prema košarci, ali i o tome zašto igrači tog nivoa retko sami traže da budu pošteđeni. Tih 38 utakmica o kojima je govorio predstavlja samo evroligaški deo sezone. Između evropskih kola igraju se domaća prvenstva, kupovi i plej-of, deo košarkaša tokom godine ili leta ima reprezentativne obaveze, a između svega toga dolaze naporna putovanja, neretko ekonomskom klasom, plus treninzi i oporavak. Ni uvid u dostupna medicinska istraživanja ne nudi jednostavan odgovor. Sistematski pregled 14 studija iz 2024. godine pronašao je makar delimično statistički značajnu povezanost između trenažnog opterećenja i rizika od povrede u 11 njih, ali bez dovoljno dokaza kako bi se izveo univerzalni zaključak. Ranije istraživanje u NBA ligi nije pokazalo veću stopu povreda samo zbog igranja dve večeri zaredom ili četiri utakmice u pet dana, dok je veza pronađena kod gostovanja i kada su putovanja bila kombinovana sa takvim rasporedom. Lekari u slučaju poput Džejmsovog posebno izdvajaju zamor mišića lista, ponavljano opterećenje Ahilove tetive i sitna oštećenja koja igrač može da zanemari. Doktor košarkaške reprezentacije Grčke Zak Melajes objasnio je za grčki Sport24 objasnio, između ostalog, da “blaga tendinopatija ne mora odmah da ga skloni sa terena, ali nedostatak vremena za potpuni oporavak može da poveća problem”.

Sa godinama se neminovno menja i brzina oporavka, pa telo igrača u srednjim tridesetim ne reaguje isto kao nekoliko godina ranije. I, ma koliko da ste posvećeni, koliko god da vodite računa o svom telu, ishrani i zdravom načinu života, još ne postoji rešenje da se pobedi trka sa prirodom i “godinom proizvodnje”. Sve su ovo stvari kojih su i te kako svesni vodeći ljudi krovnih košarkaških organizacija, međutim i dalje svako tera na svoju stranu. A, najveću žrtvu podnose igrači. Oni, zbog klupskih ugovora i želje da brane boje svoje zemlje, prihvataju neverovatan obim tereta. Prvo, kako bi ispunili svoje obaveze, onda i izbegli da u očima nacije budu označeni kao izdajnici jer se u nekom trenutku nisu odazvali pozivu reprezentacije. Džejms traži više i to nije sporno, drugo je to što uslova za tako nešto - nema. I da, tačna je ona teza da su za to što rade debelo plaćeni, međutim ako uporedimo sa zaradom njihovih kolega u NBA ligi i uslovima koji postoje sa one strane Atlantika, te sve to uporedimo sa opterećenjem koje nose na svojim leđima, još je to “nebo i zemlja”. Postoje određeni pomaci u načinu organizacije klubova, funkcionisanju timova, oporavku, raste i broj čarter letova što igračima dosta znači... Ali, to ne menja činjenicu da, baš kao i kada kupite novi automobil, komad bele tehnike ili, recimo, patike, postoji neminovna potrošnja ili habanje nakon korišćenja, koje zahteva promenu određenog dela. Samo, tako nešto nije moguće uraditi ljudskom telu. Možete ugraditi veštački kuk i budete vrhunski teniser, poput Endija Marija. Možete da igrate košarku sa jednim bubregom kao Boriša Simanić, da uprkos dijabetesu živite profesionalni život poput Saše Zvereva... Svašta je moguće, jer nauka i medicina, poput tehnologije, svakodnevno napreduje. Ipak, ne može se protiv biologije i genetike, za to još nema leka. Krunski primer je Novak Đoković. Sinonim za izdržljivost, mentalnu snagu, upornost i istrajnost. Ni najveći u istoriji, kao što vidimo, ne uspeva da bude iznad onoga što je, prosto, priroda.

Evroliga ima svoje takmičenje, nacionalne lige svoje interese, FIBA reprezentativne termine, klubovi žele rezultat na svim frontovima, isto tako je i sa nacionalnim timovima. Svako pojedinačno može da smatra da njegov deo rasporeda ne stavlja veliki teret na leđa igrača, a opet, malo ko pita igrače kako se oni osećaju i šta njima treba, šta im odgovara. Džejms traži još, a možda mu se mišljenje promeni nakon poslednjeg iskustva... Struka je, takođe, mnogo puta iznela svoje mišljenje. Posle meča Partizana i Pariza pre skoro godinu dana, Željko Obradović rekao je da su igrači iscrpljeni, da je Evroliga po nekim aspektima teža od NBA upravo zbog kombinacije Evrolige, ABA lige, kupova i domaćih takmičenja i da bez vremena za oporavak dolaze povrede. Izlaganje je završio porukom da se mora razgovarati o kalendaru. Trener Virtusa i selektor Nemačke Aleks Mumbru kalendar je nazvao praktično “ludilom” jer evroligaški klub može u jednom mesecu doći do 14–15 utakmica, bez pravog odmora i treninga. Naglasio je tada i da umor direktno ruši kvalitet košarke. Ipak, Mumbru je podržavao Evroligu sa 20 timova, pa je njegova kritika bila usmerena na organizaciju kalendara, ne na samo proširenje. Legendarni Svetislav Pešić je mnogo puta bio jasnog stava da “broj utakmica treba smanjiti”. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Bivši igrač i direktor Unije igrača Boštjan Nahbar rekao je ranije ove godine da je “38 utakmica u ligaškom delu sezone previše” i da to vodi ka umoru i povredama. ELPA je zatim zvanično izrazila ”jasno razočaranje“ što je za 2026/27 ostalo 38 kola, navodeći rizik od povreda, akumulirani umor, mentalno opterećenje i nedostatak vremena za oporavak. Nekadašnji trener madridskog Reala Serđo Skariolo govorio je prošle sezone da je svojevremeno praktično nepisano pravilo bilo da između dve utakmice postoji 48 sati razmaka... Asovi poput Nikole Mirotića i Toka Šengelije javno su govorili o količini opterećenja i kako isto utiče na igrače, a interesantno je da čak i Majk Džejms pre nešto više od četiri godine bio zagovornik potpuno suprotne ideje - da se ligaški deo Evrolige skrati.

”Moramo da pronađemo način da skratimo ligaški deo sezone. Igračima je potrebna duža pauza između sezona kako bi oporavili telo i radili na svojoj igri”, pisao je 2022. godine Džejms na društvenoj mreži “X”.