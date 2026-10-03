Prazna Rujevica i Bilićeve stare snage – Motivaciona poruka selektora: Da ginemo jedni za druge

Povratnik na klupu Hrvatske Slaven Bilić odabrao je 23 igrača koji su u konkurenciji za meč na Rujevici. Van stroja su ostali Marin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo.

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75) MOZZART RELAX

Očekuje se da će Splićanin da izvede najjači mogući tim. Gro Dalićevog tima u prethodnoj deceniji je i dalje nezamenjiv i kod Bilića. U vezi su zacementirani prekaljeni asovi Luka Modrić i Mateo Kovačić, a tu je još jedan veteran Ivan Perišić. Najistureniji u napadu biće Igor Matanović iz Frajburga, a kao kreativni vezni prete Englezima Petar Sučić i Martin Baturina, dok se za mesto u veznom redu izborio i Nikola Vlašić.

Dugo Hrvatska čeka na „skalp” velikana, možda je ovo prilika protiv Engleza.

“Vratili smo se kući. U dobrom smo raspoloženju i stanju, neki igrači poput Baturine imali su virus. Ni Stanišić nije trenirao dva dana pre Španije. Nije se prenelo previše na druge igrače, tu smo prošli dobro. Svaki put kada smo napravili rezultat protiv velikog protivnika, morali smo da odigramo kompletnu utakmicu. Ne govorim da mora biti savršena, ali u svakoj komponenti igre moraš biti kompletan ili bolji. Ima stvari u kojima su Englezi superiorniji od nas, ali ima i stvari u kojima mi imamo prednost. Moramo biti kao što smo bili svaki put kada smo radili velike rezultate. Moramo biti hrabri, ginuti jedan za drugoga, a kada uzmemo loptu, moramo imati hrabrosti raširiti ih, nametnuti se kroz posed i biti opasni. To je svaki put bilo tako. Očekujem da budemo na tom nivou”, rekao je Bilić, prenosi portal germanijak.hr.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Modrić je pre manje od mesec dana napunio 41 godinu, ali i dalje je klasa. Za razliku od Ronalda, njega ne teraju iz reprezentacije, vezista Milana je duša i srce Vatrenih.

„On jednostavno traje jer je jedinstven i tu je zato što puno znači timu. On je više od igrača, više od kapitena. On je ikona. Njegova važnost vidi se svugde, za stolom, na večeri, na sastancima. Ali prvenstveno je ovde zato što još uvek puno daje na terenu i pravi razliku. Pravi razliku u Seriji A. Milan ne izgleda isto kada je on na terenu i kada nije. Pravi razliku i za reprezentaciju, napravio je to neki dan i u Češkoj. Naravno, kao i kod puno drugih igrača, moramo voditi računa o njegovom opterećenju i zato ga posebno pazimo. On je jednostavno jedinstven. To je ona stara izreka da su godine samo broj, ali kod njega to stvarno tako izgleda i on to dokazuje. Mislim da je ključ u njegovoj strasti i volji. On je i dalje brz. Gledao sam ga u istoj akciji kako izvodi korner, posle kojeg padne gol, a onda se iz tog istog kornera, gde je praktički najudaljeniji od odbrane jer ga je izveo, vrati natrag i zaustavi kontru u svom šesnaestercu. Ima igrača koji bolje izvode korner od njega. Ima igrača koji bolje uklizavaju u vlastitom šesnaestercu. Ali ja ne znam igrača koji toliko dugo, na tom nivou, radi i jedno i drugo, i treće i četvrto”, pohvalio je Bilić svog kormilara.

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

Hrvati su kažnjeni zbog rasističkog ponašanja navijača u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske prošle godine. Ipak, na Rujevici biće na tribinama 100 Engleza. Zanimljivo je i pre osam godina ove selekcije su odigrale pred praznim stadionom na Rujevici kada je bilo 0:0 u istom takmičenju.

Poslednja tri meča ovih selekcija dobila je Engleska.

POTENCIJALNI SASTAVI

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Matanović.

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford – Aleksander-Arnold, Gei, Brantvajt, Hol – Anderson, Skot – Saka, Belingem, Gordon – Kejn.

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 3

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama