Partizan koji odbija da umre... To je već karakterna crta

Čuvena izjava legendarnog srpskog pisca, pesnika i novinara Duška Radovića , koja predstavlja temeljnu filozofiju Partizana, možda najbolje oslikava poseban mentalitet i duboku, bezuslovnu privrženost crno-belih pristalica, što je Radović sažeo i u jednoj od svojih antologijskih poruka: “Za druge se navija, Partizan se voli” .

Posle vrele minhenske noći u SAP Gardenu i uzdizanja iz pepela poput Feniksa, Partizan Mozzart Bet je svima poslao jasnu poruku da protiv ovakvog tima, čak i u okolnostima koje nisu nimalo išle naruku Đoanu Penjaroji, sa skraćenom rotacijom i mukom koja postoji oko uloge Itana Tompsona, više nije dovoljno samo imati prednost, već i dovršiti posao. Jer, u suprotnom, sledi žestoka kazna! Ponedeljak, 18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00) Na 65:52 delovalo je da je Bajern konačno pronašao način da slomi Partizan Mozzart Bet. Na 81:74, četiri minuta pre kraja, domaćin je imao još bolju priliku da završi posao. Crno-beli su prethodno postigli samo 11 poena u trećoj četvrtini, šut ih nije služio, rotacija je već bila ozbiljno skraćena, a utakmica je išla baš tamo gde je Bajern i želeo. Ono na šta Anton Gavel, Dvejn Vašington i ostatak Bajerna nisu računali jeste da će Partizan imati snage da se svaki put vrati... Tri kola jesu mali uzorak za velike zaključke, ali je sasvim dovoljan interval da se primeti jedna osobina ekipe Đoana Penjaroje - da ju je veoma teško izbaciti iz utakmice. U Minhenu je Partizan imao duge periode slabog pozicionog napada, promašivao otvorene šuteve i dozvolio je Bajernu da možda i suviše lako ode na maksimalnih 13 poena prednosti. Istina, to kako je Penjaroja uspeo da rasporedi minute i uloge na povredama limitiran sastav je pravo čudo, ali kada je Andreas Obst pogodio onu trojku za 81:74 na nešto više od četiri minuta do kraja, sve je ukazivalo da domaćin ima utakmicu potpuno u svojim rukama. Međutim, do kraja je postigao još samo tri poena. Partizan je odgovorio serijom 12:3 okrenuo SAP Garden naopačke i odneo zlata vrednu pobedu! Zlata vrednu, jer sada dolazi niz još težih utakmica, protiv rivala kao što su Real u Madridu, te Panatinaikos i Crvena zvezda kod kuće. Ako su mnogi strepeli od toga da se sezona otvori sa 0-3, ako su neki priželjkivali makar 1-2, onda je potpuno opravdana euforija među partizanovcima posle bajkovitih 3-0! Još je i lakše razumeti osećaj kajanja što se na ovu ekipu bacalo drvlje i kamenje još i pre nego što je sve počelo. Niko ne tvrdi, niti može pri zdravoj pameti da tvrdi da će Partizan Mozzart Bet imati čudesnu sezonu i da će uraditi ono što kod Željka Obradovića nije, ali sad bar navijači imaju razlog da kupe ulaznicu i pune Beogradsku arenu na svakoj domaćoj utakmici.

Takvu borbu, takav žar u očima, predanost ideji i trenerskoj filozofiji odavno nismo videli kod Partizan Mozzart Beta! Čast najtrofejnijem evropskom trenerom svih vremena, ali ovakvu glad videli smo samo u prvoj evroligaškoj sezoni, koja se umalo završila odlaskom na Fajnal for. Sve posle toga bili su manje ili više neuspeli pokušaji da se poklope energija, timska hemija, uloge i druge okolnosti. Opet, još je rano govoriti o Partizanu čak i kao kandidatu za plej-of, jer je gostovanje u Minhenu potvrdilo da ovaj tim mora u nekom trenutku da se nadogradi sa još jednim ili dva pojačanja, ali to kakva je baza napravljena posle ova tri kola je, narodski rečeno: stati, pa gledati. Podsetimo, od najvećeg Bajernovog vođstva, kada je na semaforu stajalo 65:52, rezultat je do kraja glasio 34:19 za crno-bele! Preokret se lako može svesti na Karlika Džonsa i njegovu simultanku koja je još jednom došla kao potvrda njegove nesporne klase, ali osnova pobede napravljena je mnogo ranije. Partizan Mozzart Bet je završio meč sa 25 asistencija i samo osam izgubljenih lopti. Bajern je imao 16 asistencija i čak 17 "prodatih" poseda, dok su crno-beli ukrali 13 lopti. Nisu imali šutersko veče koje bi možda na pravi način objasnilo veliki povratak, ali su sebi odbranom i kontrolom lopte stvarali dodatne posede.

Važan deo toga uradili su Alesandro Pajola i Luka Vildoza. Možda postajemo dosadni isticanjem ovog dvojca, međutim toliko toga korisnog rade za tim, da je šteta ne pominjati ih svaki put kada imate priliku. Zajedno su podelili 11 asistencija, uz još sedam ukradenih i samo dve izgubljene lopte, uz konstantan pritisak na Bajernovu organizaciju napada. I to je baš ono što Partizan treba od obojice. Sve što dođe na drugom kraju parketa u vidu poena, samo je bonus. Pajolina četiri poena nikom ne bi privukla pažnju, ali kada tome dodate sedam proigravanja, četiri ukradene lopte i koliki je deo posla odradio na Andreasu Obstu, zaslužuje da mu se skine kapa. Izolovao je jednog od najboljih evropskih šutera do te mere, da se u završnici nije video. Do te mere, da je Dvejn Vašington, koji je takođe legitimna opcija, u Obstovom timu uzeo poslednji šut. I, srećom, promašio. Vildoza je na Pajolin učinak dodao tri ukradene i četiri asistencije, a u završnici ostao jedan od igrača kroz koje je Partizan uspevao da zadrži kontrolu dok se utakmica lomila. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Do Karlikove čudesne završnice Partizan je, ipak, u velikoj meri stigao zahvaljujući Tonjeu Džekiriju. Sedamnaest poena za isto toliko minuta, pet skokova i nijedna izgubljena lopta. Nije mu bilo potrebno da se napad posebno prilagođava njemu, on je uradio sve kako bi se podredio timu i ponudio mu najbolju verziju sebe, u ovom trenutku. Nije radio ništa čudesno, samo ono što se od njega očekivalo... Završavao je iz igre dva na dva, koristio prostor oko obruča i iskustvom donosio poene baš u periodima kada su ostala rešenja nestajala. Onaj koš preko Ostina Vajlija je suvi dokaz koliko se upornost isplati, kad imaš pravi stav.

Kada je utakmica bila na koncu, Karlik Džons je uzeo stvari u svoje ruke i kao general, kakvim ga je upravo Džekiri prozvao, poveo svoju vojsku do konačne pobede! Karlik tri četvrtine nije imao meč u svojim rukama. Nije uspeo da pogodi trojku, pred odlučujućih deset minuta bio je na samo četiri poena, a Bajern mu je dugo oduzimao najlakša rešenja, zatvarao mu put ka košu i terao ga da žestoko radi za svaki poen. E, kada je rezultat otišao na 81:74, izabrao je najracionalnija rešenja, iako je trenutak bio jako težak. Nije uzimao teške šuteve, već je opet napadao obruč. Prošlo je jednom, pa još jednom i otvorio Bajernovu odbranu. Prodorima je naterao protivničku odbranu da se povuče, pogodio je uz faul i preuzeo napadačku odgovornost u trenutku kada više nije bilo mnogo prostora za grešku. Partizan je za nešto više od dva minuta od sedam poena zaostatka stigao do vođstva 83:81.

Pobeda u Minhenu definitivno dobija ozbiljnu težinu i zbog činjenice da Partizan nije bio kompletan, a da doprinos nije stigao samo od glavnih nosilaca. Bandža Si pogodio je važnu trojku za 77:74, Nikola Tanasković i Mario Nakić dali su korisne minute, dok je Arijan Lakić, uprkos lošem šutu, ostao važan zbog odbrane, skoka i pritiska na loptu.