Tuhel: Kejn želi da igra na Rujevici, spreman je i odmoran

U takvoj situaciji treba se boriti za bodove, a Engleska će svakako pokušati da ostvari drugu pobedu u grupi. Poraz od Španije na premijeri u Ligi nacija na Vembliju (2:3), još je u glavama igrača Gordog Albiona koji su svesni da bi im tri boda u večerašnjoj utakmici dala dobre izglede u nastavku takmičenja.

Međutim, jedna od glavnih tema u fudbalu ovih dana, slučaj Mančester Sitija i optužbe koje je potvrdila Premijer liga, svakako su tema i u svlačionici Engleske, o čemu je pričao i Tomas Tuhel.

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75)

Iako su u taboru Engleske veoma oprezni i čine sve da zaštite pre svega igrače Građana od pitanja na tu temu, Tuhel je priznao da je bilo nemoguće ne razgovarati o toj temi proteklih dana.

"Ako bih rekao da nam to ne odvlači pažnju onda bih pričao samo u svoje ime, a to bi bilo vrlo ograničeno. Recimo da je to tema, ali da li je i odvlačenje pažnje, ne znam. Naravno da je tema i pričamo o tome za stolom sa osam ili 12 ljudi. Pričamo i na doručku. Znam da igrači Mančester Sitija dobijaju mnogo poruka i poziva i sve šta se dešava u vezi sa tim. Da li su zabrinuti? Mislim da bi to bila vrlo ljudska reakcija ako ne znate šta će biti sa klubom za koji ste potpisali. Oni su još mladi, ambiciozni. Rečeno im je da su potpuno nevini i ne znaju šta se dešava. To je tema. Opet, ne znam da li je to odvlačenje pažnje. Ne primetim to na našim sastancima. Ne vidim kakvi su u razgovoru sa drugim igračima, ne vidim ni na treningu. Ali to je svakako tema, kako da ne bude?", poručio je Tuhel.

U taboru Engleske su trenutno dvojica igrača Sitija, Eliot Anderson i Mark Gei. Niko O'Rajli se povukao zbog povrede. Gei je napravio skupocenu grešku u porazu od Španije, dok je Anderson bio prilično bledunjav u meču sa Česima. Ipak, Tuhel je uveren da su obojica spremni za duel na Rujevici.

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Biće spreman i kapiten i golgeter Hari Kejn koji je igrao na oba prethodna meča. Protiv Španije na Vembliju 83 minuta, a sa Češkom u Pragu 71. Postigao je dva gola i smatra da je spreman da igra i treći meč zaredom.

"Hari želi da igra i igraće. Svi žele da nastave jer imaju tri dana odmora između mečeva. Mečevi mogu da budu različiti, dok je protiv Španaca bio visokog intenziteta, sa Češkom koja je igrala sa desetoricom bio je sasvim druga priča. Posle 70. minuta počeli smo da vodimo brigu o pojedinim igračima. Dakle Hari je spreman i voljan da igra", kaže Tuhel.

Kako će biti igrati na Rujevici u atmosferi bez punih tribina, druga je priča.

"Srećan sam što barem deca mogu da dođu i gledaju meč. Biće im to inspiracija. Srećan sam i što naši najverniji navijači mogu da prisustvuju. Nikad nije prijatno igrati tako, atmosfera je čudna. Mi volimo kada je stadion pun. Moramo sve to da uzmemo u obzir, jer može da izgleda kao letnja pripremna utakmica, a pred nama je važan meč", upozorava selektor Engleske.

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0)

Kada je reč o protivniku, nemački stručnjak ima samo reči hvale, ali je istovremeno i oprezan jer Slaven Bilić svakako pokušava da implementira neke drugačije ideje u igri Vatrenih.

"Jasno je da će obe ekipe pokušati da nametnu svoj stil igre. ne znamo šta sledi, prethodni selektor je negovao fluidan stil sa četvoricom ili petoricom pozadi. Sada vidim da su opet četvorica. U neku ruku to otežava stvari jer nemamo dovoljno dokaza. Opet to nam i olakšava jer se ne pripremate za svaki scenario i imate jasnoću šta je pred vama", dodao je Tuhel.

Jedna od uzdanica Engleske svakako će biti fudbaler Arsenala Bukajo Saka, koji je sezonu u Premijer ligi počeo na dobar način.

"Osećam da je uključeniji u igru, nekako je opasniji od početka sezone, mada mislim da možda sledi i nivo više kada nastupa za Englesku. Svestan je toga i oseća se dobro, ima poverenje, zna svoju ulogu i ima mnogo samopouzdanja. Dovoljno je iskusan da 'otključa' taj naredni nivo. On to zna, mi to znamo i ima moje puno poverenje i podršku. Postoji velika šansa da počne meč", zaključio je Tuhel.

POTENCIJALNI SASTAVI

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Matanović.

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford – Aleksander-Arnold, Gei, Brantvajt, Hol – Anderson, Skot – Saka, Belingem, Gordon – Kejn.

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 3

18.00: (4,60) Hrvatska (3,90) Engleska (1,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,07) Španija (11,0) Češka (35,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama