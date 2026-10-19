Rezzime dana (ponedeljak): Neko se Mozzart Relaxirao, a nekoga je Bešiktaš minirao

ZAOKRUŽENO

TOTENHEM - KOVENTRI (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 3:1

Pritisak nije nestao, daleko od toga. Samo je za nijansu manji. Osetiće u severnom delu Londona olakšanje u narednim danima, jer konačno su se pomerili sa mrtve tačke. Konačno su probili led. Iz sedmog pokušaja, ali su ga makar probili. I to sa dve rakete...

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PARMA - TORINO (tgg gg, kvota 2,00) – rezultat 0:3

Iako Parma nikako nije uspevala da pronađe put do protivničke mreže, oni koji su se usudili da odigraju u Mozzartu GG na ovom meču nisu imali razloga za brigu. Zahvaljujući Mozzart Relaxu, pogodak gostiju već u četvrtom minutu bio je dovoljan da ovaj tip bude priznat kao dobitan.

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VOLUNTARI - FCSB (tip 2, kvota 1,62) – rezultat 1:2

Velikan iz rumunske prestonice nije ima lagan posao u na stadionu u Anhel Jordanseku u Voluntariju. Sve do 85. minuta je bilo nerešeno, sa po golom na obe strane, kada je konačnu presudu doneo mladi Aleksandru Stojan.

TOTTENHAM - KOVENTRI (ug više (2.5), kvota 1,55) – rezultat 3:1

Crna lista kraća je za jedno ime, sa nje je sišao Totenhem pošto je na zatvaranju sedmog kola Premijer lige kao domaćin savladao Koventri Siti. Upisao je tim Roberta De Zerbija tako prvu pobedu u sezoni i izašao iz grupe timova 'liga petica' koji je još nemaju u prvenstvu. U njemu su sada još samo Venecija, Avr, Menhengladbah, Malaga...

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PARMA - TORINO (tip 2, kvota 2,35) – rezultat 0:3

Daleko je Parma od željene forme na početku sezone, a ni posle sedam kola nije uspela da pobegne iz zone ispadanja. Ni prvi meč Alberta Đilardina pred domaćim navijačima nije doneo promenu. Nekadašnji golgeter, koji se od dresa Parme oprostio pre 21 godine, vratio se na Enio Tardini u ulozi trenera, ali povratak nije mogao da kruniše bodovima.

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VIBORG - MIDTJILAND (tip 2, kvota 2,35) – rezultat 1:2

Cela utakmica kao da je stala u samo sedam minuta ovog susreta 11. runde danskog šampionata. A to se dogodilo između 59. i 66. minuta kada su pali svi golovi. Na sreću mnogih kladilaca, rezultat je otišao na pravu stranu.

HETAFE - RAJO VALJEKANO (tgg gg, kvota 2,20) – rezultat 1:1

U poslednjem meču devetog kola Primere Hetafe je još jednom pokazao tvrdoglavost i disciplinu karakteristične za ekipe Hosea Bordalasa. Za goste je, sa druge strane, ostao gorak ukus propuštene prilike.

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PRECRTANO

TRABZON - BEŠIKTAŠ (tip gg, kvota 1,37) – rezultat 2:0

Promena trenera bila je pun pogodak za Trabzon. Tomas Rajs je došao sredinom septembra i od tog momenta tim je počeo da melje. Pobeda za pobedom, četvrta zaredom. Nemac je već sada ušao u istorijske knjige crveno-plavih, jer je prvi strani trener kojem je uspelo da napravi četiri od četiri.

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TRABZON - BEŠIKTAŠ (ug više (2,5), kvota 1,40) – rezultat 2:0

Posebne pohvale u inače odličnoj utakmici zaslužuje Stefan Savić. Komandant odbrane Trabzona, crnogoroski reprezentativac, bivši štoper Partizana odigrao je besprekornu utakmicu i nadigrao Dušana Vlahovića. Srpski napadač nije imao mnogo prilika za gol, štaviše tek jednu pravu, još u 15. minutu, kada je šutirao sa visine penala, ali je lopta izblokirana na putu do mreže.



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BRAGA - ŽIL VISENTE (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 1:2

Da ne bude da je samo Bešiktaš ovog ponedljka lomio srca i spaljivao tikete, pridružila mu se i Braga koja je uspela da na svom terenu izgubi u tesnom susretu. Istina, nije Braga bauk, ali je domaći teren, a u ovom slučaju to je čuveni Kamenolom, uvek daje prednost, koja sada očigledno nije iskorišćena.