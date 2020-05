REZZIME DANA (sreda): Bundesliga puna mina, dan sačuvali Poljaci i Mađari

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od naijgranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

STAL MIJELEC - LEH POZNANJ (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:3

Sa jedne strane konkurent za ulazak u Ekstraklasu, sa druge strane tim koji će se do kraja sezone boriti za plasman u Ligu Evrope. Epilog se dao nagovestiti, mada posao za Leh iz Poznanja nije bio toliko lak koliko se to na prvi pogled očekivalo. Stal iz Mjeleca pružio je dobar otpor značajno kvalitetnijem sastavu i može se reći da je, ako ništa, bar održavao duel "pod tenzijom" skoro do samog kraja - 1:3 (0:1). Pročitajte opširnije u izveštaju.

UJPEŠT - FERENCVAROŠ (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:1

Navijača nije bilo, ali dobrog fudbala jeste u okršaju Ujpešta i Ferencvaroša u mađarskom derbiju. Fradi je uspeo da slavi sa 1:0 u gostima na ovom meču koji je obilovao i dobrim akcijama, i prilikama, šutevima sa obe strane. Da je moglo da se uđe na tribine i plati karta, ko god bi to uradio ne bi se prevario. Pročitajte opširnije u izveštaju.

HOFENHAJM - KELN (tip 1, kvota 2,60) - rezultat 3:1

Hofenhajm je ostvario prvi trijumf u eri po završetku pandemije, a stradao je Keln sa 3:1 (1:0). Sve je počelo ranim golom Kristofa Baumgartnera, a pre nego što je i drugi put pogodio metu, jedan gol mu je poništen. Ipak, Baumgartner je uspeo da se ispravi na samom startu drugog poluvremena, da bi onda bio i asistent Stevenu Cuberu samo dva minuta kasnije. Gol utehe za Keln postigao je Florijan Kajncu 60. minutu, dok je Mark Ut desetak minuta zatim propustio idealnu priliku da unese dramu u susret pošto mu je Oliver Bauman odbranio udarac sa kreča! Pročitajte opširnije u izveštaju.

RUNAVIK - FUGLAFJORDUR (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 5:0

Večeras smo na Farskim Ostrvima imali mogućnost da vidimo kako to izgleda kada izraziti favorit udari na autsajdera. Fuglafjordur je mogao samo da nemo posmatra kako Runavik ubacuje jednu po jednu loptu u mrežu. Na kraju je domaćin izbrojao do pet, vama omogućio da mirno ispratite susret i na kraju zaokružite keca.

TB TVOROJRI - B36 TORŠAVN (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 1:3

Ni drugi duel na Farskim Ostrvima nije razočarao. Sa jedne strane stajao je tim sa svim pobedama, a na drugoj ekipa sa svim porazima. Tu dileme nije ni moglo da bude, pa su produžene serije i jednih i drugih, kako ona pozitivna, tako i ona negativna, pošto je B36 Toršavn ubacio tri lopte u mrežu Tvorojrija i tako rešio svaku dilemu.

PRECRTANO

RB LAJPCIG - HERTA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Dve pobede u nastavku Bundeslige najavile su neke bolje dane u Berlinu, a jedan kiks Runa Jarštajna umalo je u paramparčad razbio svaku nadu da bi Herta kući mogla da se vrati makar sa bodom u rukama. U velikoj drami na Red Bul Areni gosti iz Berlina ipak su uzeli taj zasluženi bod sa bele tačke za konačnih 2:2 (1:1), pa je Jarštajnu sigurno laknulo. Pročitajte opširnije u izveštaju.

HANOVER - KARLSRUE (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:1

Hanover i Karlsrue nisu očigledno želeli da prekinu serije dobrih rezultata, pa su odigrali nerešeno i produžili niz nepobedivosti. Moglo bi se reći da takav epilog odgovara i jednima i drugima, pošto se domaćin sada ustalio u sredini tabele, dok su gosti prišli makar korak bliže baražu za opstanak u Cvajti, a više toliko daleko nisu ni timovi iznad crte – 1:1 (0:0). Pročitajte opširnije u izveštaju.

FORTUNA DIZELDORF - ŠALKE (tip 2, kvota 2,60) - rezultat 2:1

Loš, gori, Šalke! Dubioza kolektiv iz Gelzenkirhena ne zna gde udara i to će mu se ozbiljno obiti o glavu. Šalke je potpuno izgubio sve konce i u eri postkorone izgleda daleko najlošije od svih klubova Bundeslige. Na desetom meču Šalkeu je ovo šesti poraz, treći uzastopni... Pročitajte opširnije u izveštaju.

UNION BERLIN - MAJNC (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 1:1

Fortuna je ostvarila zlatnu pobedu i posle dva nerešena ishoda napravila veliki korak napred ka begu sa dna. Od sigurne zone sada je deli samo jedan bod, koji je Majnc uzeo na gostovanju Unionu u Berlinu – 1:1. Što se golova tiče, sve je bilo zaokruženo u pola sata igre. Majnc je poveo zahvaljujući Boteu Bakuu u 13. minutu, da bi samo 20 minuta kasnije Ingvartsen postavio konačni rezultat. Samo nekoliko trenutaka potom Union je ostao sa igračem manje pošto je Robert Andrič za kratko vreme zaradio dva žuta kartona, ali to Majncu nije pomoglo da uzme ceo plen. Pročitajte opširnije u izveštaju.

AUGZBURG - PADERBORN (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 0:0

Bod koji nije po meri Augzburga. Nadali su se domaći da će protiv "fenjeraša" Paderborna doći do pobede koja bi ih lansirala ka sredini tabele, a ovako će i dalje morati da gledaju iza leđa i da prate rezultate zahuktale Fortune iz Dizeldorfa, koja sve više prilazni sigurnoj zoni. Danas golova nije bilo, pa su tiketi morali da završe u rubrici "gubitnih".