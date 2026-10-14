REZZIME DANA (sreda): Mozzart Relax ublažio šokantan preokret na Olimpiku

ZAOKRUŽENO

LASK LINC – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 3:6

Povredama ražalovani Redsi pobedili su u jednoj od 14 najefikasnijih utakmica u istoriji Lige šampiona. Kako je ovaj meč bio u benefitu Mozzart Relax, ko je igrao 2 i 2-2 mogao je da se opusti već u 24. minutu, kada su gosti poveli sa 2:0. Opširnije OVDE.

SLOVAN BRATISLAVA – ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,33) – rezultat 0:3

Švabe su opravdale ulogu favorita na ovog gostovanju.

ROMA – REAL MADRID (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 3:4

Neverovatan meč viđen je na Olimpiku. Roma je vodila sa 3:1 do 83. minuta i zahvaljujući Mozzart Relaxu, ko je igrao keca, prošao je ovaj par iako je na kraju pobedio Real fantastičnim preokretom u režiji igrača sa klupe. Opširnije OVDE.

ASTON VILA – FENERBAHČE (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 6:0

Engleski predstavnik otvorio je goleadu već u 12. minutu i ozbiljno uzdrmao skupoceni tim iz Istanbula. Dugo su čekali u Fenerbaheču povratak u Ligu šampiona, ali ovako nečemu sigurno se nisu nadali. Opširnije OVDE.

BODE GLIMT – BORUSIJA DORTMUND (tip 2, kvota 2,20) – rezultat 1:0

Bode Glimt je podsetio evropsku javnost da norveški sever nije mesto na kom se velikani dobro provode u poslednjih nekoliko godina. Opširnije OVDE.

BETIS - PORTO (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 3:2

U kolu prepunom golova, jedna od utakmica u kojoj je prštalo bio je meč Betisa i Porta. Istina, nije izgledalo da će tako biti kada je prošlo 45 minuta, ali u nastavku je krenulo potpuno ludilo. Otvorio je domaćin odmah drugi deo brzim golom, a gosti proko Vejge izjednačili samo 7 minuta kasnije da bi u 61. minutu došli do potpunog preokreta. Ipak poslednjih 15 minuta ostali su rezervisani za novi preokret, ovog puta u režiji domaćina koji je zaključno sa penalom Iska, stigao do pobede 3:2.

MANČESTER SITI - PSŽ (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 4:2

Zlatna era Sitija pod vođstvom Pepa Gvardiole stvar je prošlosti, danas živimo u vreme tiranije Pari Sen Žermena. Ako je i bilo nekakvih dilema dvostruki uzastopni šampion Starog kontinenta na Etihadu je otklonio barem deo njih, deklasiravši Građane na njihovom bunjištu sa 4:2 tek da pokaže da će, ako uopšte neko može da mu izađe na crtu, krunu verovatno morati da mu skine drugi izazivač. Opširnije OVDE.

LINKOLN - VEST HEM (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:6

Vest Hem je ubedljivo slavio na gostovanju Linkolnu, kojem su posao dodatno otežala dva crvena kartona u prva 23 minuta. Ipak, gosti su otpor domaćina slomili tek pred odlazak na odmor. U nastavku su potpuno iskoristili brojčanu prednost, postigli još pet golova i stigli do ubedljive pobede u Čempionšipu.

PRECRTANO

FAJENORD - KOMO (tip 2, kvota 2,40) - rezultat 3:2

Fajenord je do prvih bodova u Ligi šampiona stigao pobedom nad Komom (3:2), iako su gosti bolje otvorili susret i poveli golom Asanea Diaoa u 18. minutu. Međutim, samo dva minuta kasnije domaćin je poravnao rezultat, pa se na odmor otišlo bez prednosti. Holanđani su u nastavku preuzeli inicijativu, i stigli do potpunog preokret. Pobedu domaćina dodatno je približio autogol Roberta Sančesa u 81. minutu, dok je Duvikas u sudijskoj nadoknadi samo ublažio poraz italijanskog tima.

EFES - BAJERN (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 93:101

Skinuo je kletvu Dvejn Vašington! Posle više od godinu dana i 11 uzastopnih poraza - inače, jedina pobeda Bajerna pre ove došla je kada nije igrao - uspeo je da slavi u Evroligi i da sa ekipom pobedi nekog rivala. Taman kada mu se to na dan utakmice stavljalo pod nos, odgovorio je vrhunskom partijom u trijumfu Bajerna na gostovanju Efesu - 101:93. Opširnije OVDE.