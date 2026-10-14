Ponovo radi Bodeova fabrika čuda: Dortmund pao na Arktiku, bogati Fener igra kao najveća sirotinja
Vreme čitanja: 18min | sre. 14.10.26. | 22:57
Sramotni Turci izgubili 0:6 u Birmingemu; Bode za manje od godinu dana pobedio Mančester Siti, Inter, Atletiko Madrid i Borusiju Dortmund
Surovi Bajern mu je u prvom kolu očitao fudbalsku lekciju na Alijanc areni, ali je Bode Glimt brzo podsetio evropsku javnost da norveški sever nije mesto na kom se velikani dobro provode u poslednjih nekoliko godina. Posle pet primljenih golova u Minhenu, ekipa Kjetila Knutsena vratila se pred svoje navijače i srušila Borusiju Dortmund (1:0), još jednom potvrdivši da njeni prošlosezonski podvizi nisu bili slučajnost. A dok je na severu Norveške slavljen jedan gol, Aston Vila je u Istanbulu priredila pravi fudbalski masakr, deklasiravši Fenerbahče rezultatom 6:0 (3:0) u drugom kolu ligaške faze Lige šampiona.
Bode je prošle sezone pomerio granice sopstvenih mogućnosti. Pobediti Mančester Siti, srušiti Atletiko Madrid na Metropolitanu, eliminisati Inter i dogurati do osmine finala elitnog evropskog takmičenja, sve je to predstavljalo potvrdu da se u gradiću severno od Arktičkog kruga godinama gradi ozbiljna fudbalska priča. Međutim, posle debakla protiv Bajerna (0:5), Norvežanima je bio potreban odgovor. I dobili su ga protiv još jednog nemačkog velikana.
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Prvo poluvreme nije ponudilo naročito uzbudljiv fudbal. Borusija, koja je u prvom kolu savladala Viljareal sa 3:2, nije uspevala da uspostavi željenu kontrolu, dok je domaćin strpljivo čekao priliku da utakmicu usmeri na svoju stranu. A onda je početak drugog dela doneo pravu opsadu gola Gregora Kobela. Tek što je lopta krenula sa centra, Andreas Helmersen našao se potpuno sam u kaznenom prostoru, ali je švajcarski čuvar mreže fantastičnom intervencijom sprečio pogodak. Već posle kornera Helmersen je ponovo zapretio, ovog puta glavom, međutim, lopta je završila tik iznad prečke.
Tu je bio početak nevoljama za Milionere. U 48. minutu Jens Peter Hauge je pronašao prostor za udarac, ali je njegov pokušaj završio u bloku. Borusija je jedva dolazila do vazduha, a Bode je napadao kao da nema nameru da dozvoli gostima da prežive početak drugog poluvremena. I u 52. minutu stigla je nagrada. Sondre Auklend je sjajno pročitao situaciju i pravovremenim dodavanjem pronašao Fredrika Sjevolda, koji je pokazao izuzetnu prisebnost u šesnaestercu i preciznim udarcem poslao loptu u donji desni ugao Kobelovog gola. Eksplozija oduševljenja na tribinama i još jedan evropski velikan na kolenima pred Norvežanima.
Ispostavilo se da je taj pogodak bio dovoljan za pobedu. Bode se do kraja herojski odbranio i još jednom pokazao da iza njegovih rezultata ne stoje samo entuzijazam, hladnoća i specifični uslovi na severu Evrope, već jasno prepoznatljiv sistem igre, organizacija i ekipa koja ume da se nadmeće sa mnogo bogatijim rivalima. Posle Mančester Sitija, Atletika i Intera, na listu njegovih velikih evropskih žrtava upisana je i Borusija Dortmund - spektakularno! Svi ti skalpovi za manje od godinu dana.
Za razliku od neizvesnog okršaja u Norveškoj, u Birmingemu nije bilo nikakve dileme. Aston Vila je razmontirala Fenerbahče (6:0), pretvorivši gostovanje na jednom od najneugodnijih stadiona u Evropi u demonstraciju nemoći bogatih Turaka. Bilo je ovo ujedno Vilina najubedljvija pobeda u svim takmičenjima od kad ju je preuzeo Unai Emeri pre tačno četiri godine i prvi put u istoriji da je Vila postigla šest golova na jednoj utakmici na međunarodnoj sceni. Engleski predstavnik otvorio je goleadu već u 12. minutu, kada je Johan Manzambi šutirao iz kaznenog prostora, a lopta je posle odbitka završila iza leđa Edersona. Bio je to tek početak katastrofe turskog velikana.
U 31. minutu Bubakar Kamara je pronašao Nikolasa Džeksona na ivici kaznenog prostora, a napadač gostiju preciznim udarcem u donji levi ugao duplirao prednost. Samo osam minuta kasnije isti fudbaler ponovo je zatresao mrežu, ovog puta posle odlične kombinacije sa Rosom Barklijem. Već na poluvremenu bilo je 3:0, a domaćin je delovao potpuno nemoćno pred razigranim protivnikom.
U nastavku je Aston Vila dodatno pojačala poniženje Fenerbahčea. Barkli je u 69. minutu bio siguran izvođač jedanaesterca, da bi samo tri minuta kasnije, posle dodavanja Ibrahima Mbajea, udarcem sa ivice šesnaesterca postigao i svoj drugi pogodak na utakmici. Lopta je ponovo zakačila nekoga na putu ka golu, ostavivši Edersona bez šanse.
Konačnih 6:0 postavio je Tami Ejbraham u 90. minutu, kada je iz neposredne blizine iskoristio dodavanje Alisona i stavio tačku na jedno od najtežih evropskih večeri istanbulskog kluba. Bolje da se nisu vraćali u Ligu šampiona u kojoj nisu bili od 2008. godine.
LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
LASK Linc - Liverpul 3:6 (0:3)
/Ljubičić 63, Fleker 74, 77 - Arauho 22, Barkola 24, 37, 66, Frimpong 51, Kumas 72/
Fajenord - Komo 3:2 (1:1)
/Zekijel 20, Hađ Musa 52, Sančez ag 81 - Dijao 18, Douvikas 90+3/
Betis - Porto 3:2 (0:0)
/Ezalzuli 47, Ernandez 74, Isko 84p - Veiga 54, Samu 61/
Roma - Real Madrid 3:4 (1:1)
/De Ron 20, Malen 51, 58 - Embape 25, Espi 83, Endrik 85, Ridiger 90/
Aston Vila - Fenerbahče 6:0 (3:0)
/Manzambi 12, Džekson 31, 39, Barkli 67p, 73, Ejbraham 89/
Bode Glimt - Borusija Dortmund 1:0 (0:0)
/Sjevold 52/
Mančester Siti - Pari Sen Žermen 2:4 (0:3)
/Haland 53, 75 - Due 13, Dembele 15, Vitinja 32, Aklijuš 63/
Šahtjor - AEK 3:1 (1:1)
/Pedrinjo 34p, Brinjoli ag 80, Mendoza 86 - Majer 28/
Slovan Bratislava - Štutgart 0:3 (0:1)
/Undav 29, Kruz ag 65, Demirović 90/