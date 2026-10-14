Ponovo radi Bodeova fabrika čuda: Dortmund pao na Arktiku, bogati Fener igra kao najveća sirotinja

Surovi Bajern mu je u prvom kolu očitao fudbalsku lekciju na Alijanc areni, ali je Bode Glimt brzo podsetio evropsku javnost da norveški sever nije mesto na kom se velikani dobro provode u poslednjih nekoliko godina. Posle pet primljenih golova u Minhenu, ekipa Kjetila Knutsena vratila se pred svoje navijače i srušila Borusiju Dortmund (1:0), još jednom potvrdivši da njeni prošlosezonski podvizi nisu bili slučajnost. A dok je na severu Norveške slavljen jedan gol, Aston Vila je u Istanbulu priredila pravi fudbalski masakr, deklasiravši Fenerbahče rezultatom 6:0 (3:0) u drugom kolu ligaške faze Lige šampiona.

Bode je prošle sezone pomerio granice sopstvenih mogućnosti. Pobediti Mančester Siti, srušiti Atletiko Madrid na Metropolitanu, eliminisati Inter i dogurati do osmine finala elitnog evropskog takmičenja, sve je to predstavljalo potvrdu da se u gradiću severno od Arktičkog kruga godinama gradi ozbiljna fudbalska priča. Međutim, posle debakla protiv Bajerna (0:5), Norvežanima je bio potreban odgovor. I dobili su ga protiv još jednog nemačkog velikana.