Sitiju nije mogao ništa, u Lincu spakovao šest: Liverpul raspucan, Barkola probio led het-trikom

Bredli Barkola je u Lincu pronašao čak tri! Francuski ofanzivac upisao je prvi het-trik u profesionalnoj karijeri i poveo desetkovane Redse do druge pobede u isto toliko kola ligaške faze Lige šampiona, mada je domaćin u završnici uspeo da unese neočekivanu dozu nervoze u meč koji je odavno bio rešen - 6:3 (3:0).

Pre tri dana Mančester Siti je na Enfildu do kostiju ogolio sve Liverpulove slabosti. Večeras je austrijski LASK, doduše rival iz sasvim druge kategorije, poslužio kao idealna prilika da se neke rane zaleče. A najviše razloga za osmeh imao je čovek koji je u prvih šest utakmica u crvenom dresu uzalud tražio put do protivničke mreže.

Za austrijskog predstavnika ovo je bilo istorijsko veče. Prva utakmica Lige šampiona na domaćem terenu u klupskoj istoriji, posle premijere u Atini i minimalnog poraza od AEK-a (0:1). LASK je do elitnog evropskog društva stigao na neverovatan način, jednim od najvećih preokreta koje su kvalifikacije za Ligu šampiona ikada videle. Seltik je u poslednjoj rundi imao čak četiri gola prednosti u ukupnom rezultatu, ali je austrijski klub uspeo da nadoknadi zaostatak i prođe dalje ukupnim rezultatom 5:4. Posle takvog podviga, u Lincu su imali pravo da sanjaju o još jednom čudu. Međutim, Liverpul je vrlo brzo pokazao da, bez obzira na sve probleme sa povredama i nedavni debakl protiv Sitija, razlika u individualnom kvalitetu ipak ostaje ogromna. Andoni Iraola ponovo nije mogao da računa na Aleksandera Isaka, Kodija Gakpa i Dominika Soboslaja, koji su propustili i prvenstveni derbi pre tri dana. Odavno su van stroja i Igo Ekitike, Konor Bredli i Đovani Leoni, pa je španski stručnjak još jednom morao da sastavlja tim od onoga što mu je preostalo na raspolaganju. Praktično jedina zdrava klasična devetka bio je 21-godišnji Velšanin Luis Kumas, koji je upravo protiv Mančester Sitija prvi put u karijeri započeo jednu utakmicu Premijer lige. Na kraju, Redsi su ostvarili ono po šta su došli. Posle septembarskog trijumfa nad Atletiko Madridom na Enfildu, sada imaju maksimalnih šest bodova iz prva dva kola Lige šampiona, što je odlična osnova za nastavak takmičenja. Uprkos neverovatnoj listi povređenih fudbalera, Liverpul je demonstrirao da raspolaže sa dovoljno napadačkog kvaliteta da protiv rivala kakav je LASK rutinski dolazi do pobeda. Posebno raduju Barkolin het-trik, Vircova asistencija i prvi seniorski gol Kumasa, ali i odličan ofanzivni učinak Frimponga, koji je uz pogodak upisao i dve asistencije. Međutim, ostaje pitanje koliko takav Liverpul može protiv najboljih evropskih ekipa. Poraz od Mančester Sitija (0:3) pre samo tri dana pokazao je koliko je trenutni sastav daleko od potrebnog nivoa za najveće izazove. Ni večerašnja tri primljena gola, posebno način na koji su Austrijanci lako dolazili do prilika, ne dozvoljavaju preteranu euforiju. U tom smislu, pobeda u Lincu jeste pokazatelj da bi Liverpul, čak i ovako desetkovan, mogao bez naročitih poteškoća da pronađe put do nokaut faze Lige šampiona. Ali za nešto više od toga biće potrebno mnogo više od individualnog kvaliteta i raspoloženih napadača.

Ipak, ovog puta Liverpul je imao dovoljno raspoloženih pojedinaca da već u prvom poluvremenu praktično otkloni pitanje pobednika. Mrežu domaćina načeo je Ronald Arauho u 22. minutu. Urugvajski defanzivac, koji je na pozajmici iz Barselone, najpre je zapretio posle kornera, a onda iz drugog pokušaja nije oprostio. Konstantinos Cimikas je izveo udarac iz ugla i ponovo upisao asistenciju kao protiv Srbije u nadoknadi vremena, nakon što je Arauho nadvisio čuvare i snažnim udarcem glavom savladao Jungvirta.

Samo dva minuta kasnije bilo je 0:2, a tada je počelo veče Bredlija Barkole. Ogroman deo posla obavio je Rio Engumoa, koji je na levoj strani serijom driblinga potpuno izbacio iz ravnoteže kapitena LASK-a Andresa Andradea. Mladi Englez je potom završio na travi i tražio penal, ali je akcija nastavljena. Lopta je stigla do Kumasa, koji se lepo oslobodio čuvara i odložio je za Barkolu, a Francuz sa desetak metara rutinski pogodio ugao. Bio je to njegov prvenac u dresu Liverpula, posle šest utakmica bez postignutog gola. Dovoljno da skine deo tereta sa leđa, ali se nije tu zaustavio.

U 37. minutu na scenu je stupio i Florijan Virc, još jedan fudbaler koji se poslednjih sedmica našao pod lupom kritičara. Nemac je sjajnim dodavanjem kroz protivničku odbranu izbacio Barkolu u izglednu poziciju, Francuz je prvim dodirom ostavio Alemaa iza sebe, a drugim precizno poslao loptu u dalji ugao. Tri gola prednosti na poluvremenu, potpuna kontrola utakmice i Liverpul koji je konačno ličio na ekipu sposobnu da bez velikih problema kažnjava slabosti protivnika.

A onda je u 51. minutu stigao i jedan od najneobičnijih pogodaka večeri. Džeremi Frimpong, visok svega 171 centimetar, postigao je gol kakvog se ne bi postideli ni mnogo viši centarfori. Cimikas je odlično utrčao iza leđa odbrane i sa gol-aut linije poslao visoku loptu na drugu stativu. Holanđanin je fantastično skočio, zahvatio je glavom sa nekoliko metara i preko stative smestio u mrežu. Za čoveka njegovog rasta, gotovo atletski podvig. Na semaforu je stajalo 0:4 i delovalo je da će se domaćinova istorijska noć završiti potpunom katastrofom.

Međutim, austrijski tim nije želeo da se oprosti od svoje publike bez makar jednog trenutka za slavlje. U 63. minutu rezervista Marin Ljubičić postigao je gol praktično drugim dodirom sa loptom. Dibango je pronašao hrvatskog napadača u neposrednoj blizini gola, a ovaj je imao dovoljno vremena da primi loptu, okrene se i savlada Alisona na bližoj stativi. Brazilski golman bio je vidno besan zbog načina na koji je odbrana Liverpula dozvolila protivniku da tako lako dođe do prilike.

Ali, dok su se domaći navijači još radovali, Barkola je odlučio da zaokruži veče koje će pamtiti. U 66. minutu Engumoa je još jednom pokazao zašto se o njemu govori kao o jednom od najtalentovanijih mladih fudbalera Liverpula. Pravovremenim dodavanjem pronašao je Frimponga iza leđa austrijske odbrane, Holanđanin se sjurio ka golu i servirao loptu Barkoli na drugoj stativi. Francuzu je preostalo samo da je ubaci u praznu mrežu. Het-trik! Prvi u karijeri, i to u Ligi šampiona, nakon što u prethodnih šest nastupa za Liverpul nije uspeo nijednom da zatrese mrežu. Koliko se samo stvari u fudbalu promene za jedno veče. Barkola je prethodnih sedmica već počeo da oseća pritisak koji prati velika pojačanja na Enfildu. Kao i Vircu, zameralo mu se što još nije počeo da opravdava očekivanja. Protiv Sitija nije mogao da napravi razliku, ali je u Lincu pokazao kakav napadački potencijal poseduje. Naravno, jedan het-trik protiv LASK-a neće automatski ućutkati sve kritičare, ali predstavlja dragocenu injekciju samopouzdanja.

A u 72. minutu stigao je i trenutak koji je posebno obradovao gostujuće navijače. Luis Kumas konačno je postigao prvi gol za seniorski tim Liverpula. Velšanin, koji je godinama tresao mreže u mlađim kategorijama kluba, već je tokom utakmice dva puta uspevao da savlada golmana austrijskog tima, ali su mu oba pogotka poništena. Treći put nije bilo prepreka. Frimpong je ponovo sjajno prošao po desnoj strani i poslao oštru loptu u kazneni prostor, a Kumas pravovremenim udarcem prevario Jungvirta. Na semaforu je pisalo 1:6, a osmeh mladog napadača govorio je više od bilo kakvog slavlja. Pre samo tri dana debitovao je u startnoj postavi u Premijer ligi, i to protiv Mančester Sitija, a sada je dočekao pogodak o kojem je maštao još dok je kao dečak prolazio kroz Liverpulovu akademiju. Sa tribine na kojoj su bili smešteni gostujući navijači dobio je posebno glasne ovacije.