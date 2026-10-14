Imao je Malen i Real pod nogama, ali Murinjo je osetio gladne umesto sitih

Roma je imala Real Madrid na kolenima, Doni Malen je nastavio da rešeta, ali je neuništivi Real na rezerviste i prekide postigao tri gola u poslednjih desetak minuta i pobedio 4:3.

Nakon sedam godina, Romanisti su dočekali Ligu šampiona i njenog najčešćeg gospodara. Mogli su da omirišu ukus pobede i sitno su odbrojavali dok Žoze Murinjo nije izmenama okrenuo utakmicu i režirao jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona.

Fudbalski spektakl smo gledali večeras na Olimpiku u fantastičnom ambijentu pred više od 70.000 ljudi. Vučica je grizla i otkidala komad po komad Reala, ali najveći vampir evropskog fudbala je još jednom odbio da umre. Na prekide, na gladne rezerviste i težinu slavnog dresa je ohladio rimski vulkan i napumpao mišiće pred ono što cela Španija čeka 25. oktobra. A Murinjo je dobio još veći kredit da zategne opuštenu svlačionicu u kojoj neke od najvećih zvezda ne isporučuju ono što se od njih traži. Sjajno je Roma izašla, pritiskala visoko i od uvodnih minuta nabila Real na njegovu polovinu. Gasperinijeva formacija sa dvojicom argentinskih polušpiceva Dibalom i Souleom iza najisturenijeg Malena, uz podršku Moline i Veslija sa bokova, napravila je pometnju u linijama gostiju. Realovo dete Mario Ermoso je imao prvu veliku šansu posle samo četiri minuta, ali je Kurtoa čudesnom paradom skinuo njegov šut koji je išao uz samu stativu. Potom je Dibala upropastio dobru kombinaciju Rominih Argentinaca, da bi erupciju izazvao onaj od koga se to najmanje očekivalo – Marten de Ron.

Gasperinijev zahvalni vojnik iz Bergama je natrčao na Souleovo dodavanje sa boka i iz prve tukao ka golu Kurtoe. Lopta je nekog zakačila taman dovoljno da prevari belgijskog čuvara mreže. Treba istaći da je Roma pre toga zbog povrede ostala bez srca veznog reda Manua Konea, a da ne može da računa ni na sjajnog golmana Mileta Svilara koji je stub oslonac tima. I tako oslabljena je u većem delu prvog poluvremena držala Real pod pritiskom. Međutim, Real u Ligi šampiona tradicionalno ume da pati, krvari i da uzvrati. Iz prve prave prilike, Kilijan Embape je kaznio lančanu grešku Rominih štopera – Ermosovo podletanje i Manćinijev zakasneli start koji je njegov šut skrenuo u mrežu.

Mogao je Francuz koji minut kasnije do još jednog gola, ali je Kukurelja bio neverovatno sebičan u situaciji ‘2 na 1’. Uz Belingemovu šansu u nadoknadi, to je bilo sve što je Real imao u prvom poluvremenu. Nije ni Roma imala mnogo konkretnijih prilika, ali bila je bolja, grizla, pritiskala, a Paulo Dibala je klizao… I ostao u svlačionici na poluvremenu zbog povrede. A onda paklen početak drugog dela u režiji Donija Malena. Romin najbolji strelac je nastavio sa strašnom formom i zatresao Realovu mrežu dva puta do 57. minuta. Nonšalantni Vinisijus Žunior je u 51. minutu poklonio Romi kontru u kojoj je Dibalina zamena Rodrigo Mora izbacio Malena pred gol, a ovaj opet uz blok Valverdea prevario Kurtou. Konačno, treći gol na meču je ušao ‘čisto’ i bez da je lopta kačila nekog od defanzivaca. Soule je sjajno osetio Malenovo utrčavanje, koji je izbegao ofsajd i bacio Olimpiko u ekstazu.

Roma je bila u transu, Real na kolenima, a Murinjo je odmah rešio da preseče. Izveo je užasnog Vinisijusa i Damfrisa, pojačao ofanzivu sa Gulerom i Endrikom, a pred kraj bacio sve karte u napad sa Bernardom Silvom i omiljenim džokerom Espijem. Novajlija iz Levantea je opet uspeo da preokrene utakmicu i spasi Real. Posle samo pet minuta na terenu vratio je Real u život. Nakon kornera, Arda Guler je centrirao, Endrik sjajno tukao glavom, a Espi ispratio i spakovao otpadak u mrežu. Romi je ušla voda u uši, a Real je namirisao krv. Samo dva minuta kasnije je Guler iz kornera još jednom uputio centaršut, a Endrik još jednom nadvisio čuvare. Ovog puta je gađao glavom tamo gde Golini nije mogao da dohvati.

Kada je Guler u 90. minutu pošao da izvede još jedan korner, na Olimpiku se strah osećao u vazduhu. S pravom. Turčin je još jednom zavrnuo kako treba, a Antonio Ridiger pogodio mrežu bivšeg kluba za trijumf i jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona.

Ridiger iz poštovanja nije slavio gol protiv Rome, a ni Murinjo nije preterano leteo jer su ga Romanisti lepo dočekali i zahvalili mu. Ali, zato Gaperinijeva faca na kraju…Malo je reći da je bio besan nakon meča i užasnut odbranom prekida. Mogla je Roma da povratak Lige šampiona na Olimpiku kruniše pobedom za pamćenje i odbrani čast italijanskog fudbala, ali je na neverovatan način sve prokockala... Nešto manje ludu utakmicu smo videli i u Sevilji gde je Betis nakon spektakularnog drugog poluvremena i rezultatskog rolerkostera po natopljenom terenu Viljamarina savladao Porto 3:2. Pretili su domaćini od starta preko raspoloženog Ezalzulija na levom krilu, mada je najbolju šansu imao Andre Silva na drugoj strani kada je propustio da kruniše veliku grešku golmana Valjesa kojeg je prošao, ali je pogodio prečku. Sve što su publici ostali dužni u prvih 45 minuta, fudbaleri Betisa i Porta su nadoknadili u drugih. Ezalzuli je drugi deo igre otvorio veličanstvenom kiflom u suprotan ugao i krenulo je… Entoni je koji minut kasnije pogodio stativu, a Gabri Veiga evrogolom iz slobodnjaka doneo izjednačenje Zmajevima. Kakve dve golčine za desetak minuta igre u drugom poluvremenu…

I bilo ih je još! Fantastičan dupli pas sa Pepeom, španski napadač Samu Omorodion krunisao je golom za preokret nakon sat vremena igre.

Ulasci Sebaljosa i Kuća Ernandeza su trgnuli Betis. Upravo je Kolumbijac posle samo osam minuta na terenu i idealne lopte Entonija doneo izjednačenje. Zakasneli start Mure nad Ortizom u 84. minutu je Betisu doneo penal i šansu da Isko pogodi za novi preokret. Španski veteran nije propustio priliku sa bele tačke, a pobedu Betisu je sačuvao golman Valjes fenomenalnom paradom u nadoknadi vremena kada je skinuo zicer glavom Santija Himeneza.