Revolveraški obračun u Istanbulu: Vašington i Obst protiv Pejna, konačno pobeda za Dvejna

Utakmicu je završio sa 21 poenom i dve asistencije za 20 minuta na parketu. Saučesnik mu je bio Andreas Obst sa 20 poena i šest asistencija, dok je na drugoj strani blistao Kameron Pejn sa 18 poena za 20 minuta na parketu, mada je na kraju utakmice i isključen. Izuzetno zanimljiv revolveraški obračun u Istanbulu.

Skinuo je kletvu Dvejn Vašington! Posle više od godinu dana i 11 uzastopnih poraza - inače, jedina pobeda Bajerna pre ove došla je kada nije igrao - uspeo je da slavi u Evroligi i da sa ekipom pobedi nekog rivala. Taman kada mu se to na dan utakmice stavljalo pod nos, odgovorio je vrhunskom partijom u trijumfu Bajerna na gostovanju Efesu - 101:93.

Pokazao je Kem Pejn i u crno-belom dresu kada je prvi put stigao u Evroligu, da mu ne treba previše vremena da namesti ruku. Kad pogodi prvu, odmah ide druga za 'heat check' i ako ga ide, onda ga baš ide. Tako je otvorio i utakmicu protiv Bajerna, gde je postigao tri trojke, ali su gosti imali odgovor za raspoloženog američkog košarkaša. Njegov sunarodnik Dvejn Vašington ušao je u utakmicu kao da ima automatske pogotke svaki put kada šutne na košu jer je brzinski stigao do dvocifrenog broja poena i to bez promašaja. Pridružio mu se i Endi Obst, kojem isto domaći igrači nisu mogli ništa, što je značilo da je Efes u velikom problemu. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Bajern je imao osam poena viška na poluvremenu i sjajno otvorio treću četvrtinu mini-serijom za dvocifreni višak, što je bio znak Efesu za buđenje. Povukli su Šarić i Fernando kada je to trebalo, odličan je bio Kolin Malkolm koji je igrao možda i jednu od najboljih utakmica u karijeri u Evroligi, dok ostali i nisu baš blistali. Strazel je bio van ritma, Doužer nije ni ulazio, Lojd je vezao pet promašaja za tri poena zaredom, Osmani je pravio neke početničke greške... Nikako nije mogao da se pridruži taj još jedan igrač koji će da pomogne pomenutim košarkašima, jedino se može reći da je Rasel bio X faktor kada je ušao.

U mnogim situacijama su gosti srljali bez ikakve potrebe, kada su trčali u ranom napadu pri čemu imaju veliku prednost i nema razloga da se juri i žuri, što je Efes koristio iz kontri. Međutim, kako se vrate na minus pet, kao da se uključi nešto u Bajernu i odmah kreće serije da se pobegne sa te brojke. Tako je bilo sve vreme, nikako nije uspevao Efes da se vrati ispod tih pet poena, a imali su šansu. Pejn je igrao dobro u završnici i na kraju prosuo sve jednom velikom greškom i još je na sve to i isključen zbog druge tehničke, ali pre toga je vratio u igru domaćina. Probudio se i Lojd i pogodio trojku za minus pet, ali kao što je rečeno, čim se dotle dođe, nešto se pali u Bajernu. Tako je Jokubaitis bio sledeći koji će maltetirati Efes i na kraju mu presuditi. U jednoj akciji natrčao je i sklonio Fernanda za poludistancu, pa pogodio i trojku preko njega u sledećem napadu za +10 na minut i po do kraja. Provocirali su mu šut i na kraju su od njega stradali. Na kraju je isključen i Strazel zbog tehničke za floping, pa zbog prigovora i druge takve greške.