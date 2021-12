REZZIME DANA (utorak): Šerif i Lajpcig sprečili idealno veče

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

PSŽ - KLUB BRIŽ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:1

Utakmica tek što je počela, a Kilijan Mbape je načeo belgijski klub. Za to mu je bilo potrebno tek nešto više od sedamdesetak sekundi, a duplirao je vođstvo već u sedmom minutu. Njegove golove pratili su pogoci Lionela Mesija u 38, odnosno 77, dok je Briž sredinom drugog dela došao do počasnog gola. Za razliku od prošlonedeljnih remija sa Nicom i Lansom, večeras je bilo pravo uživanje gledati Pari Sen Žeremen.

Opširnije OVDE.

DORTMUND - BEŠIKTAŠ (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 5:0

Milioneri su ubedljivom pobedom stavili tačku na učešće Bešiktaša ove sezone u Evropi. Turski klub je grupnu fazu završio bez osvojenog boda, dok će Dortmund put nastaviti kroz Ligu Evrope. Pobedu domaćina najavio je Malen, dok su Rojs i Haland sa po dva gola razrešili sve dileme.

OpširnijeOVDE.

AJAKS - SPORTING (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 4:2

Ale je ranim golom sa bele tačke najavio pobedu Ajaksa, međutim gosti su izjednačenjem u 22. minutu očuvali nadu. Pogodak Entonija u završnici prvog dela igre ipak je slomio otpor Sportinga, a nakon još dva gola domaćina u nastavku portugalski klub uspeo je samo da ublaži poraz dok je klub iz Amsterdama grupnu fazu završio sa stoprocentnim učinkom.

Opširnije OVDE.

REAL MADRID - INTER (tip 1, kvota 2,50) - rezultat 2:0

Posle septembarskih 1:0 u Milanu, Kraljevski klub slavio je i u poslednjem meču grupne faze Lige šampiona, ovaj put 2:0 na svom Santijago Bernabeu. Pobedom je Real zadržao prvo mesto i povlašćen status prilikom žreba parova osmine finala, koji će biti obavljen u ponedeljak, 13. decembra.

Opširnije OVDE.

SANDERLEND - MORKAMB (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 5:0

Ubedljiv je bio nekadašnji premijerligaš. Dva gola u prvom i još tri u drugom za treće mesto na tabeli. Gosti su prvi iznad crte i nastavljaju borbu za opstanak u Ligi jedan, trećeligaškom rangu engleskog fudbala.

ROTERAM - GILIGEM (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Davljenik Giligem poveo je već u petom minutu na gostovanju kod vodećeg tima engleske Lige jedan (treća liga), Roterama, ali nije uspeo dugo da sačuva prednost. Preokret je usledio u finišu prvog poluvremena, a u nastavku i pravi potop gostiju.

MILAN - LIVERPUL (tip 2, kvota 2,90) - rezultat 1:2

Imali su Rosoneri prednost od 29. minuta golom Tomorija, ali ne i odbranu kadru da je sačuva. Salah u 36. i Origi u 55. doneli su Liverpulu pobedu koja im ništa ne znači za plasman, dok je Milan poraz izbacio iz Evrope za ovu sezonu.

Opširnije OVDE.

PORTO - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 1:3

Opravdao je Atletiko ulogu favorita i obezbedio drugo mesto, odnosno plasman u osminu finala Lige šampiona. Tenzija među igračima u finišu meča koja je umalo prerasla u fizički sukob nije, ipak, donela i rezultatsku dramu kada su se strasti smirile. Inače, sva četiri gola postignuta su u drugom poluvremenu.

Opširnije OVDE.

PRECRTANO

ŠAHTJOR - ŠERIF (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 1:1

Moldavski Šerif je definitivno najprijatnije iznenađenje Lige šampiona ove sezone, barem kada je reč o grupnoj fazi. Rival Crvene zvezde u kvalifikacijama posle pobeda nad Šahtjorom i Realom u prva dva kola upisao je još jedan bod. Nije ekipa sjajnog Jurjija Verniduba dozvolila Ukrajincima častan oproštaj od elite. U poslednjem od tri minuta nadoknade Šerif je stigao do 1:1 pogotkom Makedonca Bobana Nikolova i potvrdio treće mesto. Puni samopouzdanja sele se Moldavci u Ligu Evrope, gde bi potencijalno ponovo mogli da se sastanu sa beogradskim crveno-belima.

Opširnije OVDE.

RB LAJPCIG - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Pep Gvardiola je u Nemačkoj promešao karte, ali i dalje na terenu imao proverene snage poput Kevina de Brujnea, Rijada Mareza, Fila Fodena, Ilkaja Gundogana... Međutim, to ekipi sa Etihada nije bilo dovoljno za osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima. Za to vreme Lajpcig je u velikom stilu obezbedio proleće u Ligi Evropi i to golovima Soboslaja iz prvog, odnosno Silve iz drugog dela. Pogodak Mareza samo je ublažio poraz Građana.

Opširnije OVDE