Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Bolje da ste verovali Tadiću, nego Dinamu

ZAOKRUŽENO

JUVENTUS - REN (tip 1, kvota 1,50) – razultat 2:2

Muči se u domaćem prvenstvu, počeo je da trokira i na međunarodnoj sceni. Juventus je pokvario do večeras savršen učinak u Ligi Evrope pošto je u trećem kolu UEFA takmičenja na svom terenu remizirao sa Renom, ali je ovaj par prošao zahvaljujući Mozzart Relaxu.

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FERENCVAROŠ - TORENSE (tip 1, kvota 1,43) – razultat 4:1

U poslednje vreme veoma efikasan, posebno u Evropi, Fradi je očekivano lako odradio posao na svom stadionu u Budimpešti. Istina, pobeda je osvojena u drugom poluvremenu, pošto je prvo završeno rezultatom 1:1.

TRABZON - HARTS (tip 1, kvota 1,30) – razultat 2:0

Imao je Trabzonspor malo problema na početku sezone, nisu baš dobro krenuli, ali od kada su deklasirali Galatasaraj (4:0), ne staju, ni u domaćem šampionatu ni u Evropi. Najjači rival Crvene zvezde - makar na papiru - u Ligi konferencije, dolazi kao poslednji ujedno takmac na stadion Rajko Mitić tek 17. decembra.

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OFI - LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,20) – razultat 0:2

Ovde je ujedno prošao i naš najnoviji benefit Mozzart Relax pošto je gost poveo sa dva gola razlike. Ta dva presudna gola data su bukvalno jedan za drugim. I to je oba puta precizan bio Jonas Hofman, u 35. i 37. minutu.

LILESTREM - SOSIJEDAD (tip 2, kvota 1,40) – razultat 0:6

Real Sosijedad je demolirao Lilestrem, a posebno inspirisan je bio Mikel Ojarsabal koji je upisao tri asistencije. Ako ste igrali keca na ovoj utakmici, zbog Mozzart Relaxa ste mogli da se opustite već posle 27. minuta, pošto je španski tim upravo tada postigao drugi gol i to je značilo da kec automatski dolazi, bez ozbira na krajnji ishod.

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CELJE - SALCBURG (tip 2, kvota 1,50) – razultat 2:2

Mozzart Relax je takođe pripomogao na utakmici između Celja i Salcburga. Austrijski tim imao je dva gola prednosti i to je značilo da je dvojka na ovom meču prošla uprkos tome što je krajni ishod bio nerešen.

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ST. ŽIL - HAPOEL B.Š. (tip 1, kvota 1,43) – razultat 4:0

Kec ko vrata, što bi se reklo. Belgijska ekipa je bez ikakvih problema odbranila svoju poljanu i osvojila nova tri boda koja je drže pri vrhu tabele Lige Evrope. Ovde je prošao i Mozzart Relax benefit.

PRECRTANO

DINAMO ZAGREB - NEC (tip 1, kvota 1,58) – razultat 2:4

Mada bez jednog od svojih najvažnijih igrača (ili makar najzvučnijeg imena - Dušana Tadića), NEC se gostio protiv hrvatskog šampiona i kući u Najmehen poneo ceo plen, a uloge heroja pripale su ispisnicima srpskog reprezentativca - Brajanu Linsenu i Tjaronu Šeriju.

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JABLONEC - BRAJTON (tip 2, kvota 1,18) – razultat 0:0

Sigurno najveće iznenađenje večeri je remi Jabloneca i Brajtona u Češkoj. Galebovi su šutnuli čak 26 puta ka golu rivala, mada je Jablonec imao bolje šanse za pogodak, možda može i da se kaže da je na kraju sve podeljeno na ravne časti.

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