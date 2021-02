NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

JUVENTUS – KROTONE (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 3:0

Liderska pozicija i nova titula šampiona Italije izgleda još daleko. O svemu će se narednih meseci pitati Inter posle trijumfa u gradskom derbiju, ali je Juventus ponovo to. Vrlo blizu. Posle poraza od Napolija, zatim i ne baš reprezentativne partije u Portu gde su izvukli podnošljiv minus, ekipa Andrea Pirla se vratila na trijumfalni put. Stara Dama nije propustila zicer protiv Krotonea da stigne do tri boda, približi se Milanu i napumpa samopouzdanje uoči najbitnije dela sezone.



KLUB BRIŽ – LEVEN (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 3:0

Sa jednim okom usmerenim ka revanš meču protiv Dinama iz Kijeva, u okviru Liga Evrope, Klub Briž je rutinski slavio u večerašnjem okršaju sa Levenom – 3:0. Bila je to klasična igra mačke, pokazivanje moći sa polovično iskorišćenim resursima belgijskog prvaka. Leven je znao da se isprsi pred Klub Brižom, ali večeras nije imao šanse.



MARITIMO – PORTO (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 1:2

Porto je sredinom prošle nedelje napravio iznenađenje u Ligi šampiona pobedivši Juventus. Pobeda nad Kristijanom Ronaldom i bjankonerima nije uticala na Zmajeve da zaigraju impresivno, ali su uz pomoć diskutabilnog penala u sudijskoj nadoknadi uspeli da se vrati na pobedničku stazu u Primeiri i nastavili da glumi Sportingovog najozbiljnijeg rivala u borbi za titulu. Nakon što je probijen tvrd oklop Maritima prekinut je niz od tri ligaška remija.



OSASUNA – SEVILJA (tip 2, kvota 2,10) – rezultat 0:2

Preskočen je nezgodni El Sadar, Osasuna je postala šesta uzastopna žrtva najinspirisanijeg tima Primere poslednjih nedelja, a Sevilja je napravila sjajnu uvertiru pred pakleni prelaz sa februara na mart. Izabranici Đulena Lopetegija peti put zaredom nisu primili gol, a pobedom 0:2 u Pamploni poslali preskočili su Barselonu, domogli se treće pozicije na tabeli i poslali katalonskom klubu poruku pred vezane međusobne okršaje u ligi i revanšu polufinala Kupa Kralja.



LEONES - BARANKILJA (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 2:0

Lagana pobeda pretendenta na kolumbijsku elitu protiv ekipe koja se nalazi pri začelju Aperture B. Barankilja se dobro držala do 65. minuta, ali posle skrivljenog penala nije bilo povratka. Realizovao ga je Gomez, a svega osam minuta Kasnije Rodrigez vas je obradovao potvrdivši keca u Itagui.

UTREHT II - KAMBUR (tip 2, kvota 1,47) - rezultat 1:3

Dvojka je bila viđena i indisponirani Utreht nije uspeo da učini ništa kako bi je sprečio. Domaćin je peti put zaredom pretrpeo poraz, a dželat je bila ekipa koja iz kola u kolo ističe ozbiljnu kandidaturu za promociju u Erediviziju. U smiraj prvog dela gosti su poveli, po isteku sat vremena igre autogolom duplirali vođstvo, dozvolili rivalu da unese blagu dozu neizvesnosti u 90, ali su samo 60 sekundi kasnije potvrdili trijumf.

PRECRTANO

LINGBI – KOPENHAGEN (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 2:2

Bio je Kopenhagen na dobrom putu da upiše četvrtu uzastopnu pobedu u prvenstvu i dodatno se približi rivalima u trci za titiulu, međutim, dva puta je ispustio prednost, te je na kraju morao da se zadovolji samo bodom. Nije se Lingbi nijednog trenutka predavao, u ovba navrata je uspeo da nadoknadi zaostatak, a najuporniji u redovima domaćina bio je Rasmusen, koji je sa dva gola doneo svom timu tek osmi bod u sezoni.

BRAJTON - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:2

Godinama unazad Vilfrid Zaha predstavlja jedini oslonac Kristal Palasa u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa. Jedini razlog zbog kojeg negledljiv stil igre Roja Hodžsona na trenutke dobije obrise atraktivnog i osnovni izvor golova londonskog tima. Zato, kada ga nema, Orlovima su odsečena krila. Kada Zaha nije na terenu, Palas ne može da dobije nikoga. Ili barem nije mogao do večeras. Posle 20 uzastopnih utakmica na kojima nije slavio kada Zahe nije bilo u timu, konačno se i to dogodilo - londonski tim je na neverovatan način stigao do trijumfa na gostovanju Brajtonu.



SARAGOSA - ALKORKON (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 0:1

Ogroman podvig Alkorkona u borbi za opstanak. Još uvek nije izašao iz zone ispadanja, ali je pobedom došao do istog broja bodova kao i Sabadelj koji je prvi iznad crte. U isto vreme Sprečio je Saragosu da pobegne od neprijatne zone koja na kraju sezone vodi u treći rang španskog fudbala. Dovoljan je bio autogol Alvareza iz 65. minuta.

GANA M20 - GAMBIJA M20 (tip 1, kvota 1,65) - 1:2

Obećavajući početak imali su mladi fudbaleri Gani. Povela je domaća reprezentacija već u devetom minutu, ali njena prednost nije dugo potrajala. Već u 16. minutu Gambija je preokrenula, a po isteku pola sata igre u potpunosti preokrenula rezultat, koji je sačuvala do kraja meča, uprkos tome što je poslednjih desetak minuta igrala sa igračem manje.