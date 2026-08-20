PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Kec sa Marakane, a golovi iz Španije

Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 11:53
Pročitajte nekoliko predloga za 20. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Albert Rijera je preuzeo Zvezdu u momentu velikog emotivnog pražnjenja nakon prekida mandata Dejana Stankovića direktno prouzrokovanog crvenim kartonom na meču sa Hapoel Ber Ševom koja je sa Marakane odnela pobedu i nastavila put ka Ligi šampiona. Ako ćemo po vrednosti tima, onda ćemo vođeni premisom da je Zvezda duplo skuplja od Plzenja, odigrati keca, koga dodatno podupire činjenica da je rival u prva četiri kola šampionata Češke dva puta remizirao, bio poražen od Libereca i napokon savladao Zlin.
Konačan ishod
Najveću pažnju sportske javnosti privući će direktan okršaj na poziciji centra između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dve trenutno najveće zvezde svetske košarke. Alimpijević je na okupljanju reprezentacije Srbije istakao da Francuzi imaju veliki broj NBA igrača, a mi smo uvereni da Orlovi na domaćem parketu mogu i moraju da igraju opušteno, te da je kec, pa makar i u pokušaju nešto što realno može da bude dobar izbor u ovoj situaciji, mada niko ne može da ospori da je tip sam po sebi rizičan.
Konačan ishod
Hajduk je kao plitak potok pregazio Žalgiris, ali se čini da će Rakov biti krupniji zalogaj, naročito ako se setimo kako su Poljaci igrali čvrsto s Hamarbijem. Ono što gostima ne ide u prilog odnosi se na dva uzastopna poraza u šampionatu, što može da im stvori grč na Poljudu. Mislimo zbog toga da je i ovaj kec uprkos svemu rizičniji nego što to na prvi pogled može da vam deluje, pa bi se usudili da ga zaokružimo kao nešto na šta se danas ne treba zaletati.
Konačan ishod
Saša Ilić i Stefan Mitrović koji je nosio dres Hetafea, saglasni su da Partizan mora da igra igru Hetafea, odnosno na duel i agresivnost ako misli da savlada Špance. Ostao je Hetafe bez Arambarija i Milje, nije najbolje počeo novu sezonu, poražen je od Alavesa, ali čak ni to ne treba posmatrati kroz primu nekog kapitala koji može da koristi Parni valjak, za koga će ovo sigurno biti jako teška utamica. Ovo jeste zanimljiva utakmica, ali nije ni blizu meča na kom se treba zaletati iz patriotskih razloga. Čekamo mi ipak golove, i to u sasvim realnim okvirima za ovakvu utakmicu.
Ukupno golova
Tun je izbacio Vikingur iz trke za Ligu Evrope, dok je Borac svoj status u borbi za Ligu konferencije morao da rešava penalima na revanš meču sa Vitebskom. Specifični uslovi igre na islandskoj travi, kao i generalno dobre igre domaćina u Rejkjaviku sigurno će naterati Banjalučane da se pomuče, a kec je u ovoj situaciji nešto što se nameće kao realan izbor.
Konačan ishod
U Ligu Evrope nisu mogli preko Bešiktaša, mada imaju kvalitet, pa je za Dance u ovom momentu gotovo nezamislivo da im problem napravi hrvatski kvalifikant. Rijeka je do ove faze došla preko Ileša, i svakako će pokušati da umrtvi igru, što nas nikako ne prečava da odigramo keca na tim koji realno u ovoj kombinaciji ima znatno veće šanse da ostvari pobedu.
Konačan ishod
Ako ćemo pravo, umela je Benfika i da izda… Setite se poraza od Sent Galena (2:1), a zatim vađenja na konto pet datih golova istom timu. I, nije samo to, savladali su oni i Harts koji je od njih primio čak šest golova, da bi na revanšu videli remi. Ipak, da ne mračimo, jer kec ovde ne sme da padne, na šta svakako treba dodati golove kako bi igra dobila nominalnu vrednost nečega što ima smisla staviti na tiket.
Mozzart kombinazzije
Linkoln generalno ima problem sa konstantnošću u Evropi, oni na svom terenu pružaju daleko jači otpor i redovno postižu bolje rezultate nego u gostima. Larn ima ogromne probleme sa realizacijom kada igra van svog stadiona, što opet vuče ka kecu u pokušaj za kog je kvota sasvim slidna. Uostalom, imali smo priliku ovog leta da upoznamo Larn u dvomeču sa Crvenom zvezdom, i stekli utisak da ovo nije ekipa za neki visok intenzitet evropskog fudbala. Uz to, par se već susreo prošle godine, a meč na kom je Linkoln bio domaćin, završen je sa 2:1.
Konačan ishod