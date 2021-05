NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO:

RIO AVE - SPORTING (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 0:2

Sporting više ništa ne može zaustaviti na putu ka osvajanju toliko čekane šampionske titule. Gosti su poveli golom Pedra Gonkalvesa sa bele tačke u 34. minutu, dok je otpor domaćina i definitivno slomio Paulinjo pogotkom u 63. minutu meča. Bio je to preveliki zaostatak za Rio Ave, koji će spasonosne bodove u borbi za opstanak morati da potraži na nekom drugom mestu.

PARTIZAN - TSC (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:1

Može ofanziva Partizana i bez Takume Asana.Ubedljivih 3:1 protiv vrlo dobre ekipe Mladena Krstajića najbolji su dokaz da je Parni valjak ekspresno preboleo iznenadni odlazak najboljeg klupskog strelca. Natho sa penala, Holender, pa Jojić, tek da pokažu da crno-beli mogu i bez Takume Asana.

Opširnije ovde.

ČELSI - REAL MADRID (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 2:0

Na ovom paru ste pored keca igrali i na dvojku, ali ste ipak više verovali domaćinu. Bezidejno i umorno izgledali su fudbaleri Real Madrida u Londonu, a domaćini su umeli to da iskoriste. Slavio je Čelsi 2:0 i plasirao se u svoje treće finale Lige šampiona. Bila je Plavcima dovoljna i minimalna pobeda posle 1:1 u Madridu. Dali su, ipak, dva gola, a mogli bar još pet.

Opširnije ovde.

SUDUVA - RITERIAI (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 2:0

Gosti su se dobro branili do 58. minuta, ali ih je onda potpuno isekao pogodak Kulea Mbomba, posle čega je domaćinu bilo daleko lakše da dođe do očekivanog slavlja. Neizvesnost je ipak potrajala do nadoknade utakmice, kada je i svaku dilemu razrešio Serž Njuiadzi. Suduva je nastavila sa dobrim rezultatima i čvrsto drži prvo mesto litvanskog prvenstva.

LUZIANIJA - BRAZILENSE (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:5

Brazilense je vezao i četvrtu pobedu u grupi, ali ovoga puta najubedljiviju. Ceh je platila Luzianija, koja je položila oružje već u prvom poluvremenu, kada je bilo 0:4. Gosti su lagano kontrolisali prednost i u nastavku utakmice još jednom zatresli protivničku mrežu, za konačnih 5:0.

PRECRTANO:

BRAGA - FEREIRA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Braga je ponovo razočarala i vezala treći meč bez pobede u prvenstvu, čime se dodatno odmakla od mesta koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Gosti su vodili golom Žoaa Pedra od 26. minuta, dok je konačan rezultat postavio Vanderson Galeno sa bele tačke u 78. minutu.

DINAMO KIJEV - MARIJUPOLJ (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 0:0

Dinamo je osvojio šampionsku titulu, ali je danas razočarao u okršaju sa Marijupoljom. Domaćin je bio dominantan, ali ga je isekao crveni karton Karlosa de Pene u 51. minutu utakmice. Gostima je to značajno olakšalo posao na putu ka osvajanju boda.

RAD - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 2:2

Prekinut je veliki niz Crvene zvezde od 22 vezane pobede u Superligi. Za to je bio odgovoran Rad, koji je posle velikog povratka na Banjici došao do vrednog boda u borbi za osptanak. Crveno-beli su imali dva gola prednosti, zahvaljući golovima Filipa Falka i Milana Pavkova, ali su Građevinari uspeli da stignu do izjednačenja pogocima Nemanje Mladenovića i Marka Šarića.

Opširnije ovde.

HAJDUK - DINAMO (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 1:1

Dinamo će nastaviti dominaciju hrvatskim fudbalom. Osvojili su Modri 14. naslova u poslednjih 15 sezona – samo ih Rijeka 2017. osujetila – a deluje da niko ne može da ih zaustavi na putu ka još jednom peharu. Na Poljudu je bilo 1:1, pa lider uoči završna četiri kola ima sedam bodova više od najvećeg izazivača Osijek.

Opširnije ovde.

LEONES - FORTALEZA (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 3:0

Fortaleza je potpuno razočarala u ovom meču. Ne samo da nije potvrdila ulogu favorita, već je doživela i težak poraz. Domaćin je poveo u idelnom trenutku, u finišu prvog poluvremena, kada je gol postigao Rodrigez, dok je sve rešeno na startu drugog dela igre golovima Aranga i Gomeza.