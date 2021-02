NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

MANČESTER JUNAJTED - SAUTEMPTON (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 9:0

Utakmica je završena i pre nego što je počela. Aleksandre Jankevic odredio je sudbinu Sautemptona, udeljena mu je važna lekcija, a Mančesteru je kanonada protiv Sautemptona došla kao poručena. Veče velikih brojeva i teškog sna za igrače tima sa juga Engleske. Sedam različitih strelaca, istorijska pobeda za Junajted i novi debakl Sautemptona.

GALATASARAJ - BAŠAKŠEHIR (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 3:0

Crno da crnje teško može biti. Posle šampionske godine, prve u istoriji, nova sezona donela je totalni antiklimaks u Bašakšehiru. Večerašnji poraz od gradskog rivala Galatasaraja mu je četvrti uzastopni meč bez pobede. I sada je prvak Turske u neverovatnoj poziciji da je daleko bliži borbi za opstanak, samo četiri je boda daleko od crte, nego od novog plasmana u neki od evropskih kupova.

DINAMO Z. - LOKOMOTIVA Z. (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:0

Zagrepčani su preboleli Šibenik, a bolji rival nije mogao da im se nacrta za vađenje fleka. Na Maksimir je stigao gradski rival Lokomotiva, koja najblaže rečeno nije tim koji će biti ozbiljna pretnja Modrima. Mario Gavranović je u ranoj fazi meča otvorio gradskog rivala, a Atiemven je u drugom poluvremenu overio trijumf.

ALMERIJA – SEVILJA (tip 2, kvota 1,62) – rezultat 0:1

Sevilja je u polufinalu Kupa Kralja. Imala je na papiru dva zadatka: da nadigra Almeriju i da vidi Umara Sadika na delu. I Berberi su ispunili oba cilja. Utakmicu je rešio Lukas Okampos. Argentinac je bio precizan u 67. minutu na asistenciju Susa i tu je bio kraj svih nadanja nezgodne Almerije.

VERDER – GROJTER (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 2:0

Rutinski je Verder izbacio Grojter Firt i plasirao se u četvrtfinale Kupa Nemačke. Ništa tim sa Vezera nije prepuštao slučaju. Movald je na startu meča doneo Verderu prednost, mogao je Verder rasterećenije da igra i pokaže šta ume, a prolaz dalje pečatirao je Agu.

PRECRTANO

DORTMUND - PADERBORN (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:2 /3:2 posle produžetaka/

Nije mogao Dortmund bez drame. Morao je da prođe golgotu produžetaka da bi prošao u narednu rundu kupa. Ne štima poodavno mnogo toma kod Borusije. Paderborn je samo ogolio određene probleme, ali nije imao snage i kvaliteta za više od ulaska u produžetke. Da nema Erlinga Halanda, druga bi se pesma pevala.

ESEN - LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,28) – rezultat 0:0 /2:1 posle produžetaka/

Četvrtoligaš koji već decenijama ne igra značajnu ulogu u nemačkom fudbalu priredio je jedno od najvećih iznenađenja u 21. veku kada je nemački kup u pitanju. Uzimajući da Leverkuzen spada u najozbiljnije klubove Evrope, da je redovan učesnik evrokupova i da je neuporedivo finansijski moćniji od današnjeg rivala, te da je nastupio sa 90 odsto startera.

BORNMUT – ŠEFILD V. (tip 1, kvota 1,58) – rezultat 1:2

Trešnjice su u užasnoj formi, a to je Venzdej znao da iskoristi. Opstanak je još uvek u izmaglici za Šefild, ali se stvari jasnije vide. Da nema oduzetih bodova, šepurio bi se Venzdej na sredini tabele. Ovako, moraće da rudari za opstanak. Paterson i Rouds kreirali su pobedu na Vitaliti stadionu.

VULVERHEMPTON – ARSENAL (tip 2, kvota 2,35) – rezultat 2:1

Samoubistvo iz zasede zvuči kao nemoguć potez, ali Arsenal je uradio upravo to. Imao je vođstvo, sigurnu igru, potpuno je nadigrao rivala, a onda je sve to samom sebi oduzeo u samo tri minuta utakmice. I do kraja se dodatno zakopavao, da se slučajno ne dogodi da izjednači. Na koncu, 2:1 za Vulvse, koji u prvom poluvremenu praktično nisu postojali na terenu.

MILVOL – NORIČ (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 0:0

Ako volite da se kladite na ikseve, a možda ste ljubitelj Čempionšipa, onda je Milvol idealan odabir za vas. Ovaj tim samo ređa ikseve, Kralj je remija, a večeras je zabeležio čak 14. u sezoni i to protiv lidera Noriča.

