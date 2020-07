Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Slaba vajda od Barse i Atletiko Madrida

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu

ZAOKRUŽENO

BRAJTON - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,70) - 0:3

Mančester konačno "odrađuje" male kao nekad. Bez problema, bez panike, bez mnogo znoja... Iz prva tri kola po povratku fudbala na Ostrvu Junajted je uzeo sedam bodova i nastavio da uspešno pritiska Čelsi i Lester, odnosno da drži pristojnu distancu u odnosu na Totenhem. Još dva gola Bruna Fernandesa...

ĐENOVA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,38) - 1:3

Onog trenutka kada započnu finalne borbe za "skudeto" Juventus se pretvara u mašinu koja uništava sve pred sobom kako bi stigao do konačnog cilja. Tako je već osam godina, tako će izgleda biti i ove sezone. Juventus je večeras preslišao Đenovu na Luiđi Ferarisu i ponovo pobegao drugoplasiranom Laciju na četiri boda udaljenosti - 3:1 (0:0).

TORINO - LACIO (tip 2, kvota 1,75) - 1:2

Još uvek imamo otvorenu borbu za "skudeto", iako forma Lacija ozbiljno škripi. Ipak, ekipa Simonea Inzagija je kao u prošlom kolu protiv Fiorentine pokazala karakter i posle novog preokreta stigla do vredena tri boda. Ovoga puta u Torinu su savladani domaći Bikovi, kojima nije bilo dovoljno to što su od petog minuta imali prednost. Gosti su sa dva pogotka u nastavku postavili stvari na svoje mesto i stigli do zasluženog slavlja - 2:1 (0:1).

LEGANES - SEVILJA (tip 2, kvota 1,85) - 0:3

Sevilja je kupila obrazac za Ligu šampiona. Može polako da počne da ga popunjava kako bi ga dostavila tamo gde treba do kraja sezone, a večerašnjom pobedom na gostovanju Leganesu tim sa Sančez Pishuana postavio se kao realan kandidat da završi kao putnik za Ligu šampiona, odnosno među četiri u Primeri - 0:3 (0:2).

GIMARAIS - SETUBAL (tip 1, kvota 1,45) - 2:0

Nije uspeo Gimaraeš da povede u 4. minutu kada je Andre promašio penal, ali je Edvards brzo doveo domaćina u prednost u 29. minutu. Posle toga bilo mu je lakše da igra, a onda je Utara digao rezultat na 2:0 u 82. minutu. Na sve to Setubal je završio meč sa čak tri igrača manje, tako da gosti na ovoj utakmici realno nisu imali šanse...

GRASHOPERS - VIL (tip 1, kvota 1,45) - 4:1

Promašio je Ben Kalifa penal u 18. minutu pri rezultatu 0:0, Vil je poveo preko Vonmosa u 28. minutu, ali sve to nije omelo Grashopers da na kraju dođe do pobede i to veoma ubedljive. Prvo je Buf doneo izjednačenje, potom u 70. preokret, da bi u nadoknadi Grashopers dao još dva gola i tako presudio gostujućem timu.

PRECRTANO

BARSELONA - ATLETIKO MADRID (tip 1, kvota 1,78) - 2:2 (1:1)

Barselona u poslednjem velikom derbiju sezone nije uspela da savlada Atletiko Madrid (2:2), što znači da Madriđani u četvrtak mogu na plus četiri. A to je već zaliha koja im daje za pravo da jednu ruku ispruže ka peharu. Hetafe, Bilbao, Alaves, Granada, Viljareal i Leganes - to su rivali Kraljevskog kluba do kraja. I samo jedno vruće gostovanje, ono u Bilbau. Dići će Katalonci ponovo veliku dreku. Vodili su dva puta, pa ostali bez celog plena posle dva penala. Ili bolje reći tri.

Opširnije OVDE.

LIDS - LUTON (tip 1, kvota 1,33) - 1:1

Kako oterati ovaj baksuzluk sa Eland Rouda? U Lidsu bi verovatno dali milione da saznaju način na koji se to može učiniti. Nakon sjajne pobede nad Fulamom u prošlom kolu ekipa Marsela Bjelse je uspela da odigra nerešeno na svom terenu sa poslednjeplasiranim Lutonom, pa umesto osam, ima samo šest bodova više od trećeplasiranog Brentforda - 1:1 (0:0).

Opširnije OVDE.

LOKOMOTIVA - KRILA SOVJETOV (tip 1, kvota 1,40) - 1:1

Krenulo je idilično po Marka Nikolića na klupi Lokomotive, ali se onda dogodio neočekivani kiks. Krila Sovjetov su prekinula očajan niz rezultata u ruskom prvenstvu i odnela bod iz Moskve, a žaliće što nisu sva tri, pošto je domaćin postavio konačan rezultat u šestom minutu nadoknade - 1:1 (0:1) Lokomotiva je prekinula niz od četiri uzastopne prvenstvene pobede, pa je jasno da je i definitivno izgubila korak za vodećim Zenitom, ali je ozbiljno uzdrmala i poziciju koja vodi direktno u Ligu šampiona.

Opširnije OVDE.

KARDIF - ČARLTON (tip 1, kvota 1,80) - 0:0

Najmanje interesantan i popularan rezultat je 0:0, a upravo je on bio na snazi kada se duel Kardifa i Čarltona završio danas. Pokušavali su i jedan i drugi trener sa brojnim izmenama, ali to nije pomoglo da barem jedan tim stigne do trijumfa. Jeste Kardif imao veći posed lopte, ali nije uspeo da to materijalizuje.

