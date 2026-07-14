Roma u jurišu na krilo: Za Garnača 5.000.000 + 35.000.000; za Moreirinog sina 30.000.000 i 10%

U pitanju je Alehandro Garnačo, koji nije u prvom planu kod Ćabija Alonsa u Čelsiju, pa želi da napusti Stamford Bridž. Čelsi pak želi da na njemu dobrano zaradi, pa se nada obeštećenju od 50.000.000 evra. Roma ne ide baš toliko daleko, ali jeste sgurno zaintrigirala maštu Plavaca, pošto je prema navodima Đanluke Di Marcija u London poslala konkretnu ponudu – prvo pozajmica za 5.000.000 evra, a onda i mogućnost otkupa za 35.000.000, s tim da bi ona postala obavezna ako bi se izvesni uslovi ispunili.

Drugo ime na listi je Dijego Moreira, sin nekadašnjeg Partizanovog fubalera Almamija Moreire i novopečeni reprezentativac Belgije. Rođen je 2004, kao i Garnačo, a kao fudbaler Strazbura nešto jeftiniji, barem prema proceni Vučice koja je za njega ponudila 30.000.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje. Strazbur nije bio zadovoljan, jer i on traži oko 50.000.000. Moreirin menadžer Žorž Mendeš pokušava da ih ubedi da je za sve najbolje da se igrač preseli u Rim.

Na kraju je tu i Hristos Colis, Briž bi za njega prihvatio oko 40.000.000 evra, Roma se jeste raspitivala, ali se ne zna da li je slala konkretnu ponudut. Zna se da je od Krajsensija Samervila odustala, iako će on posle ispadanja Vest Hema u Čempionšip svakako da napušta klub, ali tu platu Vučica ne može da istrpi.