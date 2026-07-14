Ledej dobio 5.800.000$ od Hapoela, Partizan Mozzart Bet nije mogao da parira

Zek Ledej je samo još jedan u nizu igrača ovoga leta koji nisu došli u Partizan Mozzart Bet, a imali su ponudu kluba. Izgledalo je da je Ledej veoma blizu da se vrati u crno-beli tabor posle dve sezone provedene u Milanu, imao je ozbiljnu ponudu na stolu, ali se odlučio za Hapoel iz Tel Aviva. Potpis sa Izraelce je ozvaničen, a sada stižu i brojke koji su zaista neverovatne.

Naime, prema natpisima Sport5, Zek Ledej će inkasirati blizu 6.000.000 dolara od Hapoela za dve sezone. Preciznije, 5.800.000. Kako navodi pomenuti portal, prve sezone plata Ledeja iznosi 2.800.000 dolara, dok bi druge iznosila čak 3.000.000 dolara. Sa takvom ponudom Izraelaca, Partizan jednostavno nije mogao da se nadmeće.