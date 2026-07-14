Ledej dobio 5.800.000$ od Hapoela, Partizan Mozzart Bet nije mogao da parira
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 10:40
Crno-beli prema saznanjima Mozzart Sporta bili spremni da idu sa ponudom i preko 5.000.000 dolara, ali ni blizu onoga što je klub iz Tel Aviva dao
Zek Ledej je samo još jedan u nizu igrača ovoga leta koji nisu došli u Partizan Mozzart Bet, a imali su ponudu kluba. Izgledalo je da je Ledej veoma blizu da se vrati u crno-beli tabor posle dve sezone provedene u Milanu, imao je ozbiljnu ponudu na stolu, ali se odlučio za Hapoel iz Tel Aviva. Potpis sa Izraelce je ozvaničen, a sada stižu i brojke koji su zaista neverovatne.
Naime, prema natpisima Sport5, Zek Ledej će inkasirati blizu 6.000.000 dolara od Hapoela za dve sezone. Preciznije, 5.800.000. Kako navodi pomenuti portal, prve sezone plata Ledeja iznosi 2.800.000 dolara, dok bi druge iznosila čak 3.000.000 dolara. Sa takvom ponudom Izraelaca, Partizan jednostavno nije mogao da se nadmeće.
Izabrane vesti
Daleko od toga da Partizan nije bio spreman da izdvoji značajna finansijska sredstva, nekoliko puta su i podizali ponudu. Išli i preko crvene linije od 5.000.000 za dve sezone. Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, crno-beli su razmatrali ponudu od 5.200.000 dolara.
Na kraju crno-beli su morali da se okrenu drugim alternativama jer se odgovor Ledeja predugo čekao, sada je jasno i zbog čega. Kako se šuška, potencijalna zamena za Ledeja je još jedan bivši igrač Partizana i to baš iz te ekipe u kojoj je blistao Ledej, u pitanju je Alen Smailagić.
Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Sa druge strane, Humsku su napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.