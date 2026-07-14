Denver u ozbiljnom problemu, Baksi krenuli po Pejtona Votsona

Ogromna su očekivanja bila od ovogodišnjeg “free agency” kada je Denver u pitanju, međutim zasad gotovo da se ništa ne dešava. Najavljivale su se korenite promene, čak i da bi šampion iz 2023. godine mogao da promeni sve igrače izuzev Nikole Jokića, no problem za franšizu iz Kolorada je jako mali prostor za manevar.

Iz tog razloga ne čudi što bi Denver mogao da ostane bez verovatno najboljeg mladog igrača – Pejtona Votsona. Dobro obavešteni novinar Mark Stajn javlja da je Milvoki krenuo po potpis krilnog košarkaša i da bi najrealniji scenario mogao da bude “sign and trade”. U toj varijanti Denver bi potpisao novi ugovor sa Votsonom, posle čega bi otišao u Bakse s tim da njegov matični klub ne bi ostao praznih šaka, već bi zauzvrat dobio pikove ili nekog igrača. Podsetimo, Baksi su u “rebildu” posle rastanka sa Janisom Adetokunbom i pravi novo, mlado jezgro u kojem će biti mesta i za našeg Bogoljuba Markovića.