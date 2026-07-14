Denver u ozbiljnom problemu, Baksi krenuli po Pejtona Votsona
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 10:30
Interesovanje pokazale još dve franšize, Nagetsima ne preostaje mnogo opcija
Ogromna su očekivanja bila od ovogodišnjeg “free agency” kada je Denver u pitanju, međutim zasad gotovo da se ništa ne dešava. Najavljivale su se korenite promene, čak i da bi šampion iz 2023. godine mogao da promeni sve igrače izuzev Nikole Jokića, no problem za franšizu iz Kolorada je jako mali prostor za manevar.
Iz tog razloga ne čudi što bi Denver mogao da ostane bez verovatno najboljeg mladog igrača – Pejtona Votsona. Dobro obavešteni novinar Mark Stajn javlja da je Milvoki krenuo po potpis krilnog košarkaša i da bi najrealniji scenario mogao da bude “sign and trade”. U toj varijanti Denver bi potpisao novi ugovor sa Votsonom, posle čega bi otišao u Bakse s tim da njegov matični klub ne bi ostao praznih šaka, već bi zauzvrat dobio pikove ili nekog igrača. Podsetimo, Baksi su u “rebildu” posle rastanka sa Janisom Adetokunbom i pravi novo, mlado jezgro u kojem će biti mesta i za našeg Bogoljuba Markovića.
Izabrane vesti
03.00: (1,80) Oklahoma (14,5) Denver (2,15)
Votson ima pravo na ruki ekstenziju sa Nagetsima po kojoj bi dobio između 25.000.000 i 30.000.000 dolara godišnje, a prema ranijim izveštajima sa one strane Atlantika on želi platu u rangu one koju je dobio Kristijan Braun. Njemu je od ovog leta aktiviran novi ugovor po kojem mu za pet godina sleduje 125.000.000 dolara.
Kako su projektovana primanja u Denveru za predstojeću sezonu veća od 250.000.000 dolara, jasno je da postoji ozbiljan problem koji sportski sektor nikako da reši, što klub približava opasno blizu drugom rangu poreza na luksuz. Ako bi se ta granica prešla, Nagetsi bi imali značajno limitiran prostor za rad na tržištu i to bi dodatno zakomplikovalo i ovako lošu situaciju.
Interesovanje za Pejtona Votsona je sve veće i Mark Stajn pominje da su se u trku uključili još Los Anđeles Klipersi i Atlanta Hoks.
Votson je u prošloj sezoni napravio značajan iskorak i beležio zasad karijerni rekord sa 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencijom u 51 nastupu, od čega je 40 puta bio starter uz prosečno 30 minuta na parketu. Šanse da ode rastu sve više, jer Denver ima ozbiljan manjak širine u bekovskoj liniji koji će teško da reši i to je sve posledica jako loše politike koju je vodila prethodna “garnitura” u sportskom sektoru. Doduše, ni nova nije uradila mnogo da se slika popravi...
Denver je od najavljenih tektonskih promena uradio malo toga. Produžen je ugovor sa Tajsom Džonsom na godinu dana, doveden je Marvin Begli kao zamena za Jonasa Valančijunasa da bude rezerva Nikoli Jokiću, dok je Tim Hardavej Džunior prešao u Majami. Takođe, potpisan je i najbolji defanzivac Evrolige Alfa Dijalo za platu od 700.000 dolara neto, dok je Dubai od transfera inkasirao 900.000 dolara.