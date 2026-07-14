Ako ne bude čudo, Partizan sledeće nedelje čeka u Humskoj Luksemburžane

Partizan i Železničar iz Pančeva preskočili su prvu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije, pa će na megdan sledeće nedelje. Dok Pančevci imaju pakleni zadatak da eliminišu portugalsku Bragu, tim Saše Ilića ne bi trebalo da ima probleme u dvomeču sa autsajderom, bilo da se radi o luksemburškom UNA Štrasenu ili La Fjoriti iz San Marina.

Pre sedam dana, Štrasen je tek u finišu opravdao ulogu favorita i golom Francuza Nikolasa Pereza slavio sa 1:0 pred današnji meč u San Marinu u Seravaljeu na stadionu koji prima 6.664 ljudi. Štrasen ostaje veliki favorit da za devet dana stigne u Humsku na prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.