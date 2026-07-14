Ako ne bude čudo, Partizan sledeće nedelje čeka u Humskoj Luksemburžane
Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 10:41
UNA Štrasen ima gol prednosti (1:0) pred revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv La Fjorite u San Marinu (21.00)
Partizan i Železničar iz Pančeva preskočili su prvu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije, pa će na megdan sledeće nedelje. Dok Pančevci imaju pakleni zadatak da eliminišu portugalsku Bragu, tim Saše Ilića ne bi trebalo da ima probleme u dvomeču sa autsajderom, bilo da se radi o luksemburškom UNA Štrasenu ili La Fjoriti iz San Marina.
Pre sedam dana, Štrasen je tek u finišu opravdao ulogu favorita i golom Francuza Nikolasa Pereza slavio sa 1:0 pred današnji meč u San Marinu u Seravaljeu na stadionu koji prima 6.664 ljudi. Štrasen ostaje veliki favorit da za devet dana stigne u Humsku na prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
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Iako je samo jedna lopta ušla u mrežu tima iz San Marina i to u 85. minutu, statistika kaže da su domaćini uputili čak 25 udaraca, dok je La Fjorita samo jednom pokušala da ugrozi gol Francuza među stativama, turskog porekla, Ozgana.
21.00: (6,00) La Fjorita (4,00) UNA Štrasen (1,50)
Prava legija stranaca je Štrasen sa fudbalerima iz Francuske, Belgije, Senegala, Brazila, Crne Gore… Na kormilu kluba koji je prošle sezone bio trećeplasirani u šampionatu Luksemburga, iza šampiona Diferdanža i Mondorfa, sedi malo poznati Francuz Žeremi Dajšelbore.
La Fjorita je skup domaćih igrača i onih sa italijanskim pasošem. U prvoj postavi tima iz San Marina igrao je iskusni srpski vezista Marko Đurić koji je poslednjih godina branio boje italijanskih četvrtoligaša - Kionsa, San Donina i Rićionea.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)
Utorak
21.00: (6,00) La Fjorita (4,00) UNA Štrasen (1,50), prvi meč: 0:1
Sreda
16.30: (1,73) Mališevo (3,50) Vlaznija (4,60), prvi meč: 1:2
20.30: (2,95) Dečić (3,25) Liepaja (2,30), prvi meč: 0:1
Četvrtak
17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1
17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0
17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1
18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0
18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0
18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1
18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2
18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3
18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0
18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1
19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3
19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1
19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1
19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1
19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0
19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1
19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0
20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0
20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1
21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3
***kvote su podložne promenama