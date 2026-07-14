Larn već vidi Zvezdu na horizontu, Tre Fjori bi da "ubrza" i ne miri se sa porazom

Iako je Haveron pozvao na oprez jer 1:0 nije neka velika prednost, jasno je da su u ovom trenutku njegovi izabranici znatno spremniji od protivnika.

Sudeći po izjavama iz tabora Tre Fjorija, Larn ipak očekuje uzbudljivih 90 minuta, jer prvak San Marina ne misli tek tako da položi oružje. Trener Danilo Đirolomoni je rekao da je i pre ovog okršaja bio svestan limita i problema koje ima njegov tim, ali i da to ne može da bude razlog da se ne pruži maksimum u datom trenutku.

"U prvom meču radili smo naporno, tih 11 koji su počeli meč i oni koji su ušli u igru. Znam da bi svi voleli da su mogli da dobiju priliku, ali važna je bila i ta njihova podrška sa klupe, oni su nas ojačali i dali nam nadu u svakom pogledu", apostrofira Đirolomoni zajedništvo u ekipi.

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

On je rekao da je takođe znao da je Larn u prednosti i u fizičkom smislu, jer su klubovi u San Marinu kasnije počeli sa pripremama, pa mu je želja bila da njegov tim bar 70 do 75 minuta pokuša da parira protivniku u tom elementu.

Kada je reč o revanšu u Severnoj Irskoj, Đirolomoni smatra da njegov tim mora više da rizikuje.

"Voleo bih da igramo sa više hrabrosti od prvog minuta, da igramo otvorenije i življe pred golom protivnika. Da upućujemo udarce ka golu i sa distance, van kaznenog prostora. Još jedna stvar koju ćemo morati da promenimo je da budemo prisutniji u napadačkoj trećini, da brže odigravamo, uz dodir ili dva, da u svakom slučaju ubrzamo igru", podvukao je trener Tre Fjorija.

To naravno neće biti nimalo jednostavno, jer su i domaćini svesni da jedna greška može potpuno da otvori meč, pa će svakako biti oprezniji.

Trener Larna Geri Haveron pohvalio je strelca jedinog gola u tom prvom susretu, Lastija. To je igrač na kog će i defanzivci Crvene zvezde morati da obrate posebnu pažnju ukoliko dođe do susreta sa Larnom.

"Meti im je zadavao problema ceo meč. On je klasa, momak ima tu oštrinu. Agilan je, lako menja pravac kretanja. Uvek je pretnja, ali rekao bih da smo do rezultata tamo došli pre svega timskom igrom. Ne zaboravite da nam je to bio prvi takmičarski meč u sezoni. Znamo da možemo bolje. Da, igrali smo prijateljske mečeve, ali sve je bilo u tome kako ćemo odigrati. Znamo da je sve još u igri, zato ćemo morati da ponovo odigramo na vrhuncu ako želimo da se plasiramo u naredno kolo", poručio je Haveron.

Njegovi momci su do sada uspevali da slave u drugim takmičenjima, ali ne i u elitnom takmičenju UEFA.

"Bila nam je to prva pobeda u Ligi šampiona, ponosan trenutak za sve nas. Reč je o elitnom takmičenju Evrope, tako da je bilo lepo otići daleko od kuće i ostvariti pobedu. Znam da su momci razočarani što nismo dali bar dva ili tri gola. Jedan nam je poništen, ali smo svakako morali da postignemo još koji. Ipak, išli smo po rezultat i ostvarili ga, sada je na nama da to pretvorimo u konačan trijumf i plasman u naredno kolo", zaključio je trener Larna.

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LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

17.00: (1,53) KuPS (4,30) Vardar (6,00) - prvi meč (2:0)

18.00: (1,60) Iberija 1999 (3,80) Flora (5,20) - 3:2

18.00: (1,72) Inter Eskaldes (3,70) Linkoln Red Imps (4,40) - 1:3

19.00: (1,70) Đer (3,60) Vikingur (4,60) - 0:1

19.00: (1,80) Riga (3,60) Ararat (4,60) - 0:2

19.30: (5,70) TNS (4,00) Sabah (1,60) - 0:2

19.30: (1,38) Levski (4,50) Borac B. (9,50) - 1:1

20.00: (2,40) Drita (3,30) Kaunas (3,00) - 1:1

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama