Ronaldo bockao novinare pred Španiju: Ti tamo, znam da me ne voliš, pokušavate da me ubijete 23 godine

Komentator televizije Fox Sports i bivši francuski reprezentativac Tijeri Anri bio je nemilosrdan prema Ronaldovoj igri nakon uvodnog remija Portugala sa DR Kongom, izjavivši da „ekipa mora da postiže golove, a ne da ti moraš da postižeš golove“.

Kapiten Portugala je dodao da su Portugalci uvek na njegovoj strani, a da je „sve ostalo smeće i da ne vredi ništa“.

Portugal je stigao do osmine finala pobedom nad Hrvatskom od 2-1 u četvrtak, pri čemu je Ronaldo postigao gol iz penala (njegov prvi gol ikada u nokaut fazi Svetskog prvenstva), pre nego što je Gonsalo Ramos u sudijskoj nadoknadi glavom doneo pobedu. Nagrada za to je novi okršaj sa večitim rivalom Španijom, jednim od favorita turnira, u ponedeljak popodne u Dalasu. Za Ronalda, koji igra svoje šesto i poslednje Svetsko prvenstvo, cilj je onaj jedini trofej koji mu još uvek nedostaje u biografiji.

Ako ga je neka serija pitanja vidno zamorila, bilo je to konstantno uokviravanje ovog turnira kao njegovog kraja. Novinari su se uporno vraćali na temu da li je ovo njegovo poslednje Svetsko prvenstvo i pozivali ga da se osvrne na svoju karijeru. Ronaldo je to ponavljanje dočekao sa zbunjenim, iako sve tanjim strpljenjem, pre nego što je odbacio samu premisu.

"Završiću, kao što sam rekao pre nekoliko godina, onda kada ja to budem hteo, a ne kada vi to želite. Vi momci ne želite da ja dođem ponovo, ha? To je ono što želite. Shvatam, čuo sam vas sada.“

Međutim, kada su ga kasnije na konferenciji za medije ponovo pitali kako se nosi sa pritiskom i kritikama, Ronaldo je odgovorio.

"Da odgovorim na vaše pitanje: poenta je da uživam što je više moguće, s obzirom na to da je ovo poslednje Svetsko prvenstvo, a biće poslednje Svetsko prvenstvo. I da uživam u svakom danu.“

Na pitanje šta mu najteže pada u igranju fudbala sa 41 godinom, Ronaldo je potpuno ozbiljnog lica ispalio da to nema nikakve veze sa fudbalom.

"Najneprijatnija stvar je razgovor sa svima vama, posebno sa nekima od vas koji me ne vole. Onaj momak tamo gore u prvom redu? Onaj što me ne voli. Hajde da vidimo da li će mi postaviti neko dobro pitanje. Da, ti, tamo. Znam da me ne voliš. Odlično pamtim lica ljudi. Dovoljno je da vidim nečije lice samo jednom i nikada ga neću zaboraviti".

Ronaldo je insistirao na tome da činjenica da možda nikada neće osvojiti titulu Svetskog šampiona neće promeniti način na koji vidi sebe.

"Neću biti više Kristijano ako osvojim Svetsko prvenstvo, niti ću biti manje Kristijano ako ga ne osvojim. Pobedio ili izgubio u ponedeljak odlazim odavde čiste savesti. Ne 100 odsto, nego 1.000 odsto.“

Išao je toliko daleko da se javno zahvalio svojim kritičarima na trudu.

"Naučio sam posle četrdesete, a nadam se da ću živeti još 40 godina, da upravo iz najvećih kritika najviše rastemo kao ljudi. I hvala vam, momci, što nastavljate to da radite, jer na neki način ja zbog toga rastem sve više i više.“

O narednom protivniku Ronaldo je bio znatno diplomatičniji. Španiju je nazvao večitim kandidatom za titulu sa „mnogo talenata“ i pohvalio njihovu tinejdžersku zvezdu, 19-godišnjeg Lamina Jamala, koji je od njega mlađi čak 22 godine.

"On je igrač sa velikom budućnošću“, rekao je Ronaldo, pre nego što mu je udelio savet da se na kritičare navikne što je pre moguće.

"Postoje teški trenuci, očigledno, jer smo svi mi ljudi. Ima dana kada se ni vama novinarima ne ustaje i ne ide na posao. U fudbalu, pošto smo stalno pod paljbom, ponekad je još teže. Ali to je deo posla.“