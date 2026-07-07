Savest mi je čista... Portugal pre Kristijana nikad ništa nije osvojio; trofej EP kao mundijalski

Na terenu, odmah nakon poslednjeg zvižduka Entonija Tejlora, nije krio suze. Kada se malo sredio, Kristijano Ronaldo smireno je poručio kako je ovo bilo njegovo poslednje Svetsko prvenstvo, međutim pitanje svoje sudbine, odnosno daljih nastupa u nacionalnom timu, ipak je ostavio otvorenim.

"Ne želim da donosim velike odluke u žaru trenutka, niti želim da skrećem fokus sa onoga što je ceo tim uradio na ovom Mundijalu zbog nekakave lične odluke", kazao je CR7. "Da, ovo je definitivno moje poslednje Svetsko prvenstvo. Što se svega drugog tiče, imaću vremena da dobro razmislim. Tužan sam što se ovako završilo, ali kao što sam rekao - savest mi je čista. To je fudbal, to je život fudbalera, nekada pobediš, nekada izgubiš i moraš da nastaviš dalje".

"Kako sam se jutros probudio čistih misli, tako je i sada. Davao sam sve od sebe kroz sve ove godine. Osvojio sam tri trofeja sa reprezentacijom. Pre Kristijana Portugal nije imao nijedan. Srećan sam zbog toga. Najvažniji trofej mi je onaj sa Evropskog šampionata 2016. On za mene ima jednaku vrednost kao da sam osvojio SP. Sutra je novi dan, idemo dalje".