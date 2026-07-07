Sterling zvanično u Žalgirisu

Odavno se još Partizan Mozzart Bet zahvalio na saradnji Sterlingu Braunu i samo se čekalo da Žalgiris objavi da je potpisao Amerikanaca. To se jutros i desilo, a kako je litvanski velikan naveo, Braun je potpisao ugovor na godinu sa opcijom produžetka na još jednu sezonu.

Podsećamo, Sterling je bio pod ugovorom sa Partizan Mozzart Betom tako da je Žalgiris morao da plati crno-belima 530.000 evra za Amerikanca. Iako je Braun imao respektabilne brojke u Partizanu, većina navijača je želela da mu vidi leđa, što se na kraju i dogodilo.