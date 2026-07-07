Sterling zvanično u Žalgirisu
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 09:34
Amerikanac potpisao na godinu dana, sa opcijom da se saradnja produži
Odavno se još Partizan Mozzart Bet zahvalio na saradnji Sterlingu Braunu i samo se čekalo da Žalgiris objavi da je potpisao Amerikanaca. To se jutros i desilo, a kako je litvanski velikan naveo, Braun je potpisao ugovor na godinu sa opcijom produžetka na još jednu sezonu.
Podsećamo, Sterling je bio pod ugovorom sa Partizan Mozzart Betom tako da je Žalgiris morao da plati crno-belima 530.000 evra za Amerikanca. Iako je Braun imao respektabilne brojke u Partizanu, većina navijača je želela da mu vidi leđa, što se na kraju i dogodilo.
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Brauna u Kaunasu već čekaju Sejben Li, Karsen Edvards i Marijus Grigonis i njih četvorica bi trebalo da budu jedna od najboljih bekovskih linija, s tim da i Braun i Grigonis mogu da odigraju i na poziciji tri.
Američki bek iza sebe ima solidnu sezonu. Prosečno je beležio 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije. Najveći kvalitet Brauna je efikasnost. U sezoni 2024/25. bio je je u "50-40-90" klubu, odnosno šutirao je preko 50% iz igre, preko 40% za tri i preko 90% sa linije penala. I prošle godine je bio blizu tog učinka, ali mu je on zamalo izmakao.
Opet, brojke su tu, ali opšti utisak koji je Braun ostavio nije dobar.
Pre Žalgirisa i Partizana, Sterling je igrao za Albu, u koju je došao iz NBA lige. "Preko bare" je odigrao 292 utakmice braneći boje Milvoki Baksa, Hjuston Roketsa, Dalas Meveriksa, Los Anđeles Lejkersa i razvojnog tima Toronta. Draftovan je 2017. godine nakon što je četiri sezone proveo na koledžu SMU.