TRANSFERI UŽIVO (utorak, 7. jul)

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- River kupuje Almadu za 20.000.000. Opširnije OVDE.

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- Radu Dragušin u Fjorentini za 19.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Eduard Spertsjan u Al Ahliju za 22.000.000 evra. Opširnije OVDE.

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