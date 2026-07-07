Selektor Egipta bljuje vatru: Nepravda! Žele da zadrže Mesija na prvenstvu
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 22:55
"Argentina ima podršku na svim nivoima..."
Šokantno je sve ono što smo imali prilike da vidimo u okršaju između Argentine i Egipta u osmini finala Svetskog prvenstva. Faraoni su vodili s velikih 2:0, a onda je usledio totalni preokret i prolazak Gaučosa u četvrtfinale.
S jedne strane tuga, s druge euforija. Na jednoj negodovanje, a na drugoj prepoznatljivi slavljenički taktovi argentinskih navijača. Nisu zadovoljni Egipćani, ne samo ishodom, već i tretmanom u ovoj utakmici i posle ispadanja s Mundijala kolektivno bljuju vatru.
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Najpre je vidno utučeni i besni napadač Egipta Ziko rekao sve ono što mu je na duši, a ništa manje besan nije bio ni selektor afričke selekcije Hosam Hasan. Šef struke Faraona je, baš kao i njegov igrač, bio vidno nezadovoljan i nimalo blagonaklon prema organizaciji, ali i sudijama.
"Mislim da ovo prevazilazi značaj izgubljene utakmice. Nismo videli ni poštovanje, ni fer-plej", počeo je selektor Egipta.
Hasan je nastavio u istom tonu da obrazlaže sve ono što ga je pogodilo posle utakmice i poraza od Argentine.
"Nisam ubeđen u to da je ovakav ishod ispravan s obzirom na sve to kako su se stvari odvijale na ovoj utakmici. Ne želim ni da pokušam da ublažim ono što se dogodilo nekim lepim i biranim rečima, niti da govorim da ćemo imati više sreće sledeći put. Danas smo tretirani nepravedno i ovo što se desilo je nepravda. Svi smo videli povlačenje za dres, a VAR nije proveravao. Život je nepravedan, pa zašto bi onda sport bio drugačiji".
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Selektor Egipta je potom postao dosta oštriji.
"Bili smo bolji od aktuelnih prvaka u svemu, ali na rezultat su uticali razni faktori na terenu, ali i van njega. Možda su želeli zadržati Mesija na Svetskom prvenstvu. U fudbalu nekad postoje spoljašnji uticaji, a svetski prvak je imao podršku na svim nivoima. Čini mi se da je postojao pritisak s argentinske strane da ishod bude ovakav. Prigovarali smo izboru sudije zbog situacije s Francuskom, ali neko na prvenstvu mora ispaštati, a večeras smo to bili mi".
Hasan je za kraj još jednom naglasio da nije bio zadovoljan izborom sudije Fransoe Leteksijea s kojim se i verbalno sukobio.
"Sudiji sam rekao da je ovo nepravda. Reko sam mu da možda nosi neki ožiljak ili nešto skriva. Kada neko pokušava nešto da sakrije, često u tome ne uspe. U svakom slučaju, posle ovoga neću gledati nijednu drugu utakmicu na turniru", zaključio je vidno razočarani selektor Egipta.