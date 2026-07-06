Šizofrena cepanja u Brazilu: Kukavica Ančeloti i kraj Nejmarove generacije… Bogu hvala

Očekivano, selektor Karlo Ančeloti prvi je na udaru. Tema je na pretek. Da li je Nejmar trebalo da krene od starta? Ili uopšte nije trebalo da doputuje na Mundijal? Da li je Brazil morao da igra smelije? Ili nije mogao drugačije? Zašto je penal šutirao Bruno Gimaraiš? Je l se to Vinisijus uplašio? Pa da krenemo baš od toga.

“Izabrali smo na osnovu statistike naših i protivničkih igrača. Najbolji izvođač penala je Nejmar, pa onda Igor Tijago, Rafinja, zatim Bruno Gimaraeš i potom Martineli”, pravdao se Ančeloti, podsećajući da ni Nejmar ni Tijago ni Rafinja nisu bili na terenu kada je napravljen penal nad Mateusom Kunjom pri rezultatu 0:0 u prvom poluvremenu.

Morao je da se pravda i sam Vinisijus, kao i obično na ne baš najsimpatičniji način, mada je on verovatno najmanje kriv za bolnu eliminaciju Brazila, jer je bio njegov ponajbolji fudbaler na turniru.

“Selektor bira ko će izvesti penal. Izabrao je Bruna. Nikada nisam bio tašt niti sam tražio da budem najbolji strelac. Mislio je da će Bruno izvesti penal bolje od mene i zato ga je izabrao. Nikada se nisam krio odgovornosti”.

Vinisijus (©Reuters)

No, mnogo bitnije od penala je to kakav je Brazil utisak ostavio na Svetskom prvenstvu, a tu su već svi jedinstveni u stavu: Karlo Ančeloti im ništa nije doneo. I mada im, po našem skromnom utisku, ispred nosa izmiče jedna bitna stvar, a to je da nisu više ni brazilski fudbaleri ti što prodaju magiju širom sveta, imaju osnova da budu nezadovoljni. U prvom poluvremenu meča osmine finala Selesao je imao posed lopte od 35 odsto. Nikada pre toga nije na svetskim prvenstvima išao ispod 40.

“Toliko slavljeni Karlo Ančeloti bio je protagonista sramnog Svetskog prvenstva. Njegov Brazil nije igrao fudbal, on je tim sveo na grupu igrača koje zanima samo da se brane. Pokušao je da disciplinuje zvezde kakve su Endrik, Danilo, Santos i Rajan u stilu: ‘Ja sam ovde glavni’”, piše ugledna novinarka Mili Lakomb u kolumni na jednom od najčitanijih brazilskih portal UOL.

Jutros je UOL i jedan od grubljih prema reprezentaciji. I prema Nejmaru, koga su, paradoksalno, baš mediji ugurali u reprezentaciju uprkos tek prosečnoj sezoni na klupskom nivou. UOL je i tu išao kontra javnosti. Sada nije propustio priliku da napiše: jesmo li vam rekli?

“Želeli su Nejmara. Ušao je. I Brazil je primio dva gola. Nejmar je timu oduzeo jedino što je imao – presing. Jer Nejmar to ne igra.. Posle toga, ’ole’ za Norvešku. Haland je dao dva gola i pokazao svima šta je Brazil – egzistencijalna praznina. Ovaj dres još nosi težinu zato što su 70-e i 80-e bile veličanstvene. I to je to. Samo pozivanje Nejmara bilo je ruganje. Brazil bez karaktera takođe. Niko nije odgovarao ni posle onih 1:7 (od Nemačke, u polufinalu Mundijala 2014, na domaćem tlu, prim.aut.). Ovaj Brazil nije Brazil naroda. Ovaj Brazil je u rukama onih na vlasti. Apsolutno prezren, indivudualistički Brazil. I nemojte misliti da su oni na funkcijama nesrećni. Nisu. Lepo su zaradili“.

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Kolega Arnaldo Ribeiro istog je stava.

“Ančeloti je bio užasan u ključnoj utakmici. Poslednjom izmenom, kada je uvek Endrika i Nejmara na krila, udovoljio je zahtevima naroda i uništio tim. Nije Nejmar umro grleći Ančelotija. Već je Ančeloti umro grleći Nejmara“.

Nejmar je i sam posle meča rekao da se oprašta od reprezentacije. Pokušao je, nije uspeo. Odigrao je 130 utakmica za Brazil, postigao je neverovatnih 80 golova i najbolji je strelac u istoriji najfudbalskije zemlje planete. Imao je pride i 58 asistencija. Ali, osvojio je samo Kup konfederacija 2013. i olimpijsko zlato 2016. sa U23 selekcijom. U Brazilu to jednostavno nije dovoljno.

“Ovo je bila Nejmarova generacija. Je l vam se svidelo?”, završava Mili Lakomb.

Nejmar (©AFP)

Naravno, postoje i sasvim oprečna mišljenja. Nekadašnji reprezenetativac Felipe Melo, sada konsultant na televiziji Selesao Sportv, svu je krivicu svalio na Ančelotija baš zato što Nejmara nije ranije uveo u igru. U stvari, smatra da je Nejmar morao da počne pre Gabrijal Martinelija, kad je već Lukas Paketa bio povređen.

“Lako je sada svaljivati svu krivicu na trenera, ali – da, kriv je. On je dasa, zar ne? Čovek sa planom? Mora zato da bude krivac. Razumem da trener ima svoja ubeđenja, ali… Meni bi Nejmar počeo. Možda bi, da je igrao prvo poluvreme, dao taj penal i sve bi bilo drugačije”.

Nejmar je na kraju dao gol sa penala, ali duboko u sudijskoj nadoknadi kada već nije bilo važno. Navijači na TV ekranima videli su kako se posle toga, iako je meč već bio izgubljen, unosi u lice norveškom golmanu Orjanu Nilandu. Nisu doduše videli raniju raspravu još dok je hvatao zalet.

“Gde hoćeš da ti šutnem? Gde?”, provocirao je Nejmar Nilanda.

“U stativu, u stativu”, odgovarao je Norvežanin.

“Nećeš to sa mnom da radiš. Ne sa mnom. Idiote”, uzvratio je Nejmar.

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Dao je gol, ali Niland se smejao. Nejmar je plakao. S njim je ridao i ceo Brazil. Ne toliko zbog eliminacije koliko zbog utiska da niko nije toliko iznenađen. Još više, zbog utiska da je to nova normalnost novog svetskog poretka kad je fudbal u pitanju.

“Poraz od Norveške je još jedno tužno poglavlje u pejzažu koji polako izumire, baš kao i brazilski fudbal”.

Pomenuta Mili Lakomb sve savršeno sublimira.

“Brazil: Mali, kukavički, inferiori, smešni, sramotni”.