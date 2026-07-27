Sjajan posao Železničara: Vratio se Karikari i to za stalno

Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 14:50
Pančevci kupili napadača iz Gane od danskog Horsensa
Za samo nešto više od godinu dana novi čelnici Železničara su pokazali kako se vodi mali klub i kako su u stanju da poštuju tržišne principe. Pančevci su ostvarili nekoliko zanimljivih izlaznih transfera poput prodaja Matije Mitrovića u portugalsku Vitoriju, Jovana Milosavljevića u švedski Malme, te Stefana Pirgića u Viktoriju iz Plzenja, osvežili takmičenje dovođenjem Silvestera Džaspera koga će verovatno prodati do kraja letnje pijace, promovisali Mirka Milikića u jednog od najboljih štopera Mozzart Bet Superlige, a u nizu poteza povukli su još jedan vredan pažnje: dres Dizelke opet je zadužio Kvaku Karikari.
Afrički napadač se, prema saznanjima Mozzart Sporta, vratio u ekipu Radomira Kokovića, pošto je uprava Železničara otkupila ugovor 24-godišnjeg napadača od Horsensa. Ugovor je potpisan na više godina i tako je nekadašnji špic ubskog Jedinstva, posle sezone provedene na pozajmici u Želji, sada prešao u trajno vlasništvo kluba.
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Na taj način rukovodstvo Železničara je dobilo bitku sa nekoliko klubova, uključujući između ostalih i Partizan. Pre nekoliko sedmica čelnici crno-belih su želeli da dovedu Afrikanca (tada se još nije pominjao Že iz Gectepea), ali su tada naišli na prepreku u vidu zahteva Danaca da obeštećenje iznosi 850.000 evra, da se 80 odsto novca uplati odmah i da Horsens zadrži procente od dalje prodaje. To je bilo početkom juna.
Skoro dva meseca kasnije, okolnosti su se promenile, cena je pala i Železničar je ugrabio priliku da pojuri Karikarija, iako je snažni centarfor imao pozive Krakovije i Korone iz Poljske, želeo ga je Nefči iz Azerbejdžana, kao i jedan predstavnik saudijskog fudbala. Na kraju je presudila želja igrača da se vrati u dobro poznatu sredinu, jer je prošle sezone, na pozajmici, postigao devet i namestio još dva gola na 28 utakmica našeg šampionata. Posebno dobar utisak ostavio je na mečevima sa Partizanom, Vojvodinom, OFK Beogradom... Dakle, klubovima iz gornjeg doma tabele.
Nekadašnji član ubskog Jedinstva, gde se i afirmisao, zaoštriće konkurenciju u napadu Železničara, gde su trenutno Dušan Jovanović, Sumaila Vasiju, ali i letošnji novajlija iz Đenove David Ankaje.