Strazel: Majk Džejms je zbog mene trčao u prodavnicu po patike i podmajicu

Slobodno vreme ovog leta iskoristio je da bude gost u francuskom podkastu "First Team", u kome j pričao o promeni sredine, kao i periodu u Monaku. "Osim Panatinaikosa i Hapoel Tel Aviva, svi klubovi su me hteli. Ja sam želeo da izaberem tim sa kojim mogu da se takmičim na najvišem nivou, a istovremeno da imam odgovornost u igri. Efes mi je ponudi savršen balans između te dve stvari".

Strazel je preživeo pravu dramu na kraju francuskog prvenstva pre par meseci. Zbog nasrtaja na sudiju bio je suspendovan za majstoricu. No, to je dalo šansu Džejmsu da prekine sopstveni bojkot i vrati se na teren da pomogne Monaku da osvoji titulu.

"Obrisao sam suze i samo odjednom osetio kako me drma adrenalin. Znao sam da će Majk igrati jer mi je rekao dan pre da ako ja ne budem mogao, on će. Ipak, svi u klubu su mu rekli da ću igrati i on nije ni poneo opremu. Kada je javljano da ne smem da igra, otišao je u Adidas prodavnici i kupio patike i podmajicu".

Nije Džejms (koji je inače nosio Strazelov dres) blistao u toj majstorici, ali je Monako uspeo da osvoji trofej.

"Bilo je prelepo otići sa titulom. Osetio sam veliko olakšanje jer bih krivio sebe da smo izgubili. Dobro se završilo, ali moglo je da bude značajno drugačije", istakao je Strazel.