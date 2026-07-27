Muhamed Bešić ponovo u Mozzart Bet Superligi, sada u dresu Romantičara

Samo što je otišao, Muhamed Bešić se vraća u Mozzart Bet Superligu Srbije. Doskorašnji fudbaler Spartaka iz Subotice igraće u narednoj sezoni za OFK Beograd Mozzart Bet.

Romantičarima je potrebno pojačanje u defanzivi, a izbor je pao na Bešića, koji je prošle sezone u Spartaku igrao na poziciji štopera. Iskusni as stiže kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Subotičanima nakon što je klub ispao u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije.