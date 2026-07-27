Muhamed Bešić ponovo u Mozzart Bet Superligi, sada u dresu Romantičara

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Vreme čitanja: 1min | pon. 27.07.26. | 14:38
OFK Beograd Mozzart Bet dovodi bivšeg defanzivca Spartaka
Samo što je otišao, Muhamed Bešić se vraća u Mozzart Bet Superligu Srbije. Doskorašnji fudbaler Spartaka iz Subotice igraće u narednoj sezoni za OFK Beograd Mozzart Bet.
Romantičarima je potrebno pojačanje u defanzivi, a izbor je pao na Bešića, koji je prošle sezone u Spartaku igrao na poziciji štopera. Iskusni as stiže kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Subotičanima nakon što je klub ispao u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije.
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Muhamed Bešić je prošle sezone odigrao 21 utakmicu za Subotičane, a povrede su ga sprečile da bude više na terenu. Ipak, tokom prolećne polusezone je bio uglavnom standardan u sastavu Plavih golubova.
Nekadašnji bosanski reprezentativac je najpoznatiji po delu karijere koji je proveo u Premijer ligi, gde je branio boje Evertona i po nastupu na Mundijalu 2014. godine u Brazilu. Posle toga je nasutpao za Ferencvaroš, a u januaru 2025. je došao u Spartak, što je tada bilo veliko iznenađenje.