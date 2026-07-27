Izdejstvovao transfer prekidom treninga: Ajaks uzima razbijača od Vulvsa, otkup moguć za 22.000.000 evra

Nije bilo nimalo prijatno protivnicima kada se takva telesina zaleti, cepao je mreže Tolu Arokodare i bio najbolji srelac Župiler Pro lige. Genk više nije mogao da ga zadrži u klubu, poslednjeg dana prošlog leta stigla mu je ponuda teška 26.000.000 evra i ruka je pružena ljudima iz Vulverhemptona. Stigao je kao veliko pojačanje, ali sa ostrva odlazi posle ispada…

Tolu Arokodare proletos je bio suspendovan, kažnjen je u aprilu posle sukoba sa Mateusom Maneom. Bio mu je to prvi veći ispad u sezoni u kojoj je imao razočaravajuće brojke, uostalom kao i bezmalo svi saigrači. Tek tri pogotka je postigao u Premijer ligi, sve skupa šest od dolaska u Englesku, a Vulverhemton je ispao u Čempionšip. Najbolja opcija za sve bila je razlaz, no ta se priča otegla.