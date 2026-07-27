Izdejstvovao transfer prekidom treninga: Ajaks uzima razbijača od Vulvsa, otkup moguć za 22.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 14:55
Tolu Arokodare pred selidbom u Holandiju, prvo na pozajmicu, a klub iz Amsterdama će pokriti celu platu
Nije bilo nimalo prijatno protivnicima kada se takva telesina zaleti, cepao je mreže Tolu Arokodare i bio najbolji srelac Župiler Pro lige. Genk više nije mogao da ga zadrži u klubu, poslednjeg dana prošlog leta stigla mu je ponuda teška 26.000.000 evra i ruka je pružena ljudima iz Vulverhemptona. Stigao je kao veliko pojačanje, ali sa ostrva odlazi posle ispada…
Tolu Arokodare proletos je bio suspendovan, kažnjen je u aprilu posle sukoba sa Mateusom Maneom. Bio mu je to prvi veći ispad u sezoni u kojoj je imao razočaravajuće brojke, uostalom kao i bezmalo svi saigrači. Tek tri pogotka je postigao u Premijer ligi, sve skupa šest od dolaska u Englesku, a Vulverhemton je ispao u Čempionšip. Najbolja opcija za sve bila je razlaz, no ta se priča otegla.
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Vulverhemton je odjavio Fjorentinu nakon što je prethodno prihvatio ponudu Trabzona. Prelazak u turski klub, ipak, nije realizovan, a kada nije došlo do onog na Apeninsko poluostrvo, korpulentni napadač iz Nigerije napravio je novi incident – prekidom treninga izdjestvovao je transfer, i to u Ajaks.
Ali, pre detalja tog posla, prvo o svemu onme što je prethodilo…
Prvo se pojavila informacija da je Tolu Arokodare odbio da trenira, međutim, kasnije je bila nešto drugačija i glasi: samoinicijativno se priključio treningu na kome nije trebalo da prisustvuje. Nije hteo da napusti teren, pa je naposletku trening otkazan.
Nigerijac se potom oglasio na društvenim mrežama.
„Tokom karijere uvek sam se ponosio time što sam se ponašao profesionalno i održavao najviše standarde na treninzima. Oduvek sam bio posvećen i gledao sam da se pripremim što je bolje moguće, kako bih doprineo saigračima i klubu kad god se to od mene traži. I dalje sam pod ugovorom sa Vulvsima i jedina namera mi je da profesionalno ispunjavam obaveze trenirajući, radeći svoj posao i dajući doprinos timu u skladu sa ugovorom“, napisao je Tolu Arokodare.
Dani su prolazili, shvatili su u Vulverhemptonu da je najbolje za sve da ga prodaju, a u pravom trenutku se članu Čempionšipa javio Ajaks. Želi da uzme špica razbijača i – dobiće ga. Nigerijac je pred selidbom u Holandiju, prvo na pozajmicu, a Kopljanici će moći da ga otkupe.
Svi detalji su već utanačeni i lekarski pregledi biće obavljeni narednih dana. Otkup je postavljen na 22.000.000 evra, kompletnu platu na sebe je preuzeo Ajaks i pozajmica će biti plaćena. Mada, konkretno ta informacija nije isplivala. Vulverhempton će dobiti i bonus ukoliko klub iz Amsterdama uđe u Ligu konferencije. Blizu je prolaska u narednu fazu kvalifikacija, pošto je Vojvodinu na Karađorđu tukao sa 4:1.
Tolu Arokodare će biti treće veliko pojačanje Ajaksa ovoga leta. Kajo Enrike stigao je iz Monaka za 10.500.000 evra, dok je Al Hilal za Markosa Leonarda od hoalndskog velikana dobio 19.900.000 evra. Odrešili su na Johan Krojf areni kesu u ovom prelaznom roku…