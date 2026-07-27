Zvanično: Dušan Tadić se vratio u Holandiju, ugovor do 2028.

Navijači NEC-a iz Najmehena svedoče velikim danima za njihov klub. Nakon što je klub obezbedio mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona na kraju prošle sezone, danas je stiglo veliko pojačanje – Dušan Tadić.

Danima se govorilo o ovom transferu, a danas je dobio zvaničnu potvrdu. Dušan Tadić se vratio u Holandiju i potpisao za NEC Najmehen. I to ugovor na dve godine – do 2028. S obzirom na to da nekadašnji kapiten reprezentacije ima punih 37 godina, jasno je da je izabrao Holandiju da u njoj završi igračku karijeru.