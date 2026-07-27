Zvanično: Dušan Tadić se vratio u Holandiju, ugovor do 2028.
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 15:40
Srpski as potpisao za NEC Najmehen
Navijači NEC-a iz Najmehena svedoče velikim danima za njihov klub. Nakon što je klub obezbedio mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona na kraju prošle sezone, danas je stiglo veliko pojačanje – Dušan Tadić.
Danima se govorilo o ovom transferu, a danas je dobio zvaničnu potvrdu. Dušan Tadić se vratio u Holandiju i potpisao za NEC Najmehen. I to ugovor na dve godine – do 2028. S obzirom na to da nekadašnji kapiten reprezentacije ima punih 37 godina, jasno je da je izabrao Holandiju da u njoj završi igračku karijeru.
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„Nekada se pojave mogućnosti za koje mislite da su nedostižne za klub kao što je NEC. Dušan Tadić je takav igrač. Verujemo u dobar miks talenta i iskustva, u koji se Dušan savršeno uklapa. Sa njegovim kvalitetima i ljudskim osobinama, on je velika naša prednost ne samo na terenu nego i van njega“, rekao je Karlos Albers, sportski direktor NEC-a.
Kako kažu u klubu, tokom pregovora su se poklopile vizija i ambicije dve strane.
Interesantno je da je Dušan Tadić pre samo nekoliko dana, na stadionu Vojvodine, pevao sa navijačima Ajaksa, kluba u kojem je ostao igračka legenda, a danas je potpisao ugovor za drugi holandski klub, pa će se na terenu naći protiv Kopljanika iz Amsterdama.
NEC je četvrti holandski klub za koji će igrati Tadić, jer je svojevremeno iz Vojvodine otišao u Groningen, iz njega u Tvente, a kasnije je, po povratku iz Engleske, branio Ajaksove boje.